Mais um importante passo para fortalecer o comércio de Ubiratã!A ACEU realizo…

Mais um importante passo para fortalecer o comércio de Ubiratã! 🤝✨

A ACEU realizou a entrega dos cheques da campanha Dupla Sorte do Comércio de Ubiratã, uma iniciativa que movimenta as vendas, incentiva a participação dos consumidores e gera ainda mais oportunidades para os empresários da nossa cidade.

Um dos grandes diferenciais desta edição é que os empresários participantes também concorrem! Além de impulsionar seus negócios por meio da campanha, eles têm a chance de disputar o prêmio R$ 50 mil em dinheiro que serão distribuídos até o fim do ano para suas empresas.

Parabéns aos contemplados e a todos os empreendedores que acreditam na força do comércio local. Juntos, seguimos construindo uma Ubiratã cada vez mais forte e próspera!

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