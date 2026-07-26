🎥 PLANTÃO DAS PÉROLAS

“A internet não perdoou… e a gente relembra!”

No quadro de hoje, vamos relembrar uma das reportagens policiais mais inusitadas que viralizaram na internet.

Tudo aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais. Durante uma ocorrência policial, um suspeito tentava escapar quando surgiu um personagem completamente improvável: o famoso “Bombadão Fedorento”.

Sem pensar duas vezes, o morador agarrou o suspeito debaixo do braço e ajudou a impedir a fuga. No meio da confusão tinha gente correndo, pedras sendo arremessadas e uma cena tão diferente que parecia roteiro de filme de ação.

Mas foi justamente a forma inesperada como tudo aconteceu que fez a reportagem explodir na internet. O apelido “Bombadão Fedorento” virou meme e o vídeo passou a ser compartilhado por milhares de pessoas, entrando para a lista das pérolas mais lembradas da internet brasileira.

😂 Você lembra dessa reportagem? Comenta aqui qual entrevista ou reportagem engraçada merece aparecer no próximo episódio do Plantão das Pérolas!

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