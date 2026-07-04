Saory Cardoso esclarece suspeitas sobre Dudu Camargo em áudio vazado

Vazou um áudio da influenciadora digital Saory Cardoso falando de rumores do namorado, Dudu Camargo, ter se relacionado com homens. A ex-participante do reality A Fazenda estava em um podcast da Record quando comentou sobre o assunto. Em determinado momento, uma colega fala de um vídeo em que ele aparece dando selinho em um homem. Saory expôs o que o ex-apresentador do SBT contou para ela. “Vinte casos (são mentira)? Ele fala: ‘Aquilo ali, eu dava beijo no Emílio Surita, a minha escola inteira brincava, você vê que no vídeo eu estou desconfortável’. Mas é tudo mentira”, declarou. “Tudo é mentira, tudo é sempre mentira. Não tem honestidade em nada, porque ele poderia falar: ‘Eu sou, fui, mas agora eu mudei’”, completou.

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Os dois se conheceram dentro do reality show da Record e estão juntos até hoje. No começo desta semana, o apresentador Pedro Arimateya afirmou que já teve um relacionamento com Dudu. Saory preferiu não se pronunciar sobre o assunto.