Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Paulo Melo (PL) é o deputado estadual mais votado do Paraná com 192.409 votos

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

Em 2026 Paulo Melo teve 192.409 votos, 30 vezes mais que os 6.318 de 2022; eleito para o primeiro mandato, segundo o G1

Paulo Melo (PL) recebeu 192.409 votos no domingo (4) e se tornou o deputado estadual mais votado do Paraná, segundo o G1.

Ele saiu de 6.318 votos em 2022 para 192.409 em 2026, um aumento de 30 vezes, equivalente a 2.946%, e foi eleito para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), informa o G1.

Resultados e comparação com eleições anteriores

Em 2022, Melo concorreu a deputado estadual pelo PMB e teve 6.318 votos, não sendo eleito; naquele ano, 54 vagas estavam em disputa e o último candidato eleito recebeu 26.884 votos, segundo o G1. Em 2024, ele disputou vaga de vereador em Curitiba pelo PL, obteve 5.851 votos e ficou como suplente, segundo G1 citada pela reportagem.

Perfil e apoio

Natural de Curitiba, Melo tem 34 anos, ensino superior completo, é empresário e fundador de um “instituto conservador de formação política”. É casado e tem dois filhos. Durante a campanha, recebeu apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), segundo o G1.

Nas redes sociais, Melo agradeceu aos apoiadores e escreveu: “Agora o Paraná tem um deputado conservador de verdade para brigar pelo nosso estado”, conforme registrou o G1.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 41135

Posts relacionados