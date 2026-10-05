Paulo Melo (PL) é o deputado estadual mais votado do Paraná com 192.409 votos

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Paulo Melo (PL) recebeu 192.409 votos no domingo (4) e se tornou o deputado estadual mais votado do Paraná, segundo o G1.
Ele saiu de 6.318 votos em 2022 para 192.409 em 2026, um aumento de 30 vezes, equivalente a 2.946%, e foi eleito para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), informa o G1.
Em 2022, Melo concorreu a deputado estadual pelo PMB e teve 6.318 votos, não sendo eleito; naquele ano, 54 vagas estavam em disputa e o último candidato eleito recebeu 26.884 votos, segundo o G1. Em 2024, ele disputou vaga de vereador em Curitiba pelo PL, obteve 5.851 votos e ficou como suplente, segundo G1 citada pela reportagem.
Natural de Curitiba, Melo tem 34 anos, ensino superior completo, é empresário e fundador de um “instituto conservador de formação política”. É casado e tem dois filhos. Durante a campanha, recebeu apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), segundo o G1.
Nas redes sociais, Melo agradeceu aos apoiadores e escreveu: “Agora o Paraná tem um deputado conservador de verdade para brigar pelo nosso estado”, conforme registrou o G1.