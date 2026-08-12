Marcas internacionais de moda e esporte ampliam ofertas na New Zone em Ciudad del Este

A New Zone Importados, popular ponto de compras em Ciudad del Este, ampliou seu mix de marcas internacionais nos setores de moda e esporte. Segundo informações divulgadas, a loja oferece atualmente uma variedade que inclui grifes como Calvin Klein, Lacoste, Nike, Adidas, Puma, The North Face e outras marcas reconhecidas, atendendo a diferentes perfis de consumidores brasileiros que visitam a região.

Essa diversidade acompanha tendências recentes onde o consumidor busca combinar performance, conforto e estilo em sua rotina, fundindo o universo esportivo ao casual. A proposta da New Zone é disponibilizar diversas opções em um único espaço, onde mais de 1.000 marcas internacionais estão distribuídas em mais de 55 setores, facilitando a experiência de compra para quem atravessa a fronteira.

Variedade de marcas para perfis variados

No setor de moda, as opções englobam grifes reconhecidas que transitam entre o casual e o contemporâneo, como Calvin Klein, Hugo Boss, Tommy Hilfiger e Polo. Já entre as marcas esportivas, nomes como Nike, Adidas, Puma e Everlast ganham destaque, incluindo a Alo, que tem atraído especialmente o público feminino.

Moda e esporte integrados no cotidiano

A divisão tradicional entre moda e artigos esportivos tornou-se menos rígida, refletindo uma mudança no comportamento dos consumidores. Peças originalmente desenvolvidas para atividades físicas são agora incorporadas ao vestuário casual por seu design e conforto. Esse cenário favorece a variedade de produtos oferecidos pela New Zone, que contempla estilos diferentes e a necessidade de versatilidade do público.

Marcas para público outdoor e workwear

Para quem busca artigos ligados ao estilo de vida outdoor, a presença da The North Face amplia as alternativas, oferecendo produtos para aventura, viagens e atividades ao ar livre. Por outro lado, a marca Caterpillar traz uma proposta associada ao workwear e à resistência, completando o portfólio diversificado do local para estilos casuais e robustos.

New Zone como referência de compras variadas em Ciudad del Este

Além de reunir marcas de moda e esporte, a New Zone Importados se posiciona como um destino que agrega diferentes segmentos em um só espaço, facilitando o acesso a produtos para casa, tecnologia e uso pessoal. Isso permite que consumidores brasileiros aproveitem a visita à fronteira para realizar compras variadas, tornando a experiência mais completa e conveniente.

Perguntas frequentes

Quais marcas internacionais de moda estão disponíveis na New Zone Importados?

Entre as marcas internacionais presentes estão Calvin Klein, Lacoste, Guess, Hugo Boss, Tommy Hilfiger e Polo, com opções que abrangem estilos casuais e contemporâneos.

Que opções esportivas são oferecidas pela loja?

A New Zone conta com marcas como Nike, Adidas, Puma, Everlast e Alo, atendendo tanto ao público masculino quanto feminino com produtos esportivos e casuais.

Como a New Zone atende diferentes perfis de consumidores?

Com mais de 55 setores e cerca de 1.000 marcas internacionais, a loja oferece variedade para quem busca produtos de moda, esporte, tecnologia e itens para a casa, permitindo múltiplas escolhas em uma única visita.