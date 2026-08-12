Traficante na lista vermelha da Interpol é preso em condomínio de luxo no Paraná com Porsche e joias

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Um homem incluído na lista vermelha da Interpol foi preso em um condomínio de luxo no Paraná durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR), composta pela Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná e Secretaria Nacional de Políticas Penais. A prisão ocorreu por volta das 6h e resultou na apreensão de um Porsche 911 Carrera S, uma caminhonete Chevrolet Silverado, relógios de luxo e pedras avaliadas inicialmente como esmeraldas.
Segundo informações da Polícia Federal, o homem está sendo investigado no Paraguai por suspeita de envolvimento com tráfico e manipulação de drogas sintéticas. A investigação aponta para um imóvel em Cidade do Leste que seria utilizado como laboratório clandestino, onde foram encontradas substâncias semelhantes à cocaína e milhares de comprimidos de suposto ecstasy.
O indivíduo estava listado na difusão vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para localizar pessoas procuradas internacionalmente. Contra ele existiam mandados de prisão e de busca e apreensão, o que motivou a operação no Paraná. A identidade do preso ainda não foi divulgada até a última atualização da reportagem.
Os bens apreendidos, incluindo os veículos de luxo e as pedras, foram encaminhados para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais. O material passará por perícia para confirmar a natureza das pedras, verificar sua autenticidade e estimar o valor econômico.
A investigação no Paraguai também revela que parte das drogas produzidas ou armazenadas no laboratório clandestino teria como destino o Brasil, reforçando a importância da cooperação entre os países e os órgãos de segurança para desarticular essas organizações criminosas.
É um alerta internacional para localizar pessoas procuradas pela Justiça, emitido para facilitar a cooperação entre países na captura e extradição.
A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que envolve a Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná e Secretaria Nacional de Políticas Penais.
A prisão aconteceu em um condomínio de luxo no estado do Paraná, sem divulgação da identidade do suspeito.