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Imagem representando traficante lista vermelha Interpol preso em condomínio com Porsche e joias

Traficante na lista vermelha da Interpol é preso em condomínio de luxo no Paraná com Porsche e joias

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Imagem representando traficante lista vermelha Interpol preso em condomínio com Porsche e joias
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Um homem incluído na lista vermelha da Interpol foi preso em um condomínio de luxo no Paraná durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR), composta pela Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná e Secretaria Nacional de Políticas Penais. A prisão ocorreu por volta das 6h e resultou na apreensão de um Porsche 911 Carrera S, uma caminhonete Chevrolet Silverado, relógios de luxo e pedras avaliadas inicialmente como esmeraldas.

Segundo informações da Polícia Federal, o homem está sendo investigado no Paraguai por suspeita de envolvimento com tráfico e manipulação de drogas sintéticas. A investigação aponta para um imóvel em Cidade do Leste que seria utilizado como laboratório clandestino, onde foram encontradas substâncias semelhantes à cocaína e milhares de comprimidos de suposto ecstasy.

Investigação e mandados internacionais

O indivíduo estava listado na difusão vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para localizar pessoas procuradas internacionalmente. Contra ele existiam mandados de prisão e de busca e apreensão, o que motivou a operação no Paraná. A identidade do preso ainda não foi divulgada até a última atualização da reportagem.

Material apreendido e perícia

Os bens apreendidos, incluindo os veículos de luxo e as pedras, foram encaminhados para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais. O material passará por perícia para confirmar a natureza das pedras, verificar sua autenticidade e estimar o valor econômico.

Contexto da investigação paraguaia

A investigação no Paraguai também revela que parte das drogas produzidas ou armazenadas no laboratório clandestino teria como destino o Brasil, reforçando a importância da cooperação entre os países e os órgãos de segurança para desarticular essas organizações criminosas.

Perguntas frequentes

O que é a lista vermelha da Interpol?

É um alerta internacional para localizar pessoas procuradas pela Justiça, emitido para facilitar a cooperação entre países na captura e extradição.

Quais órgãos participaram da operação no Paraná?

A operação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que envolve a Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná e Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Qual foi o local da prisão?

A prisão aconteceu em um condomínio de luxo no estado do Paraná, sem divulgação da identidade do suspeito.

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