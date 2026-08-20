Homenagem ao Pioneiro de Ubiratã, Fernando Medeiros Pereira

Hoje nos despedimos de um grande homem, um verdadeiro pioneiro de nossa querida Ubiratã.

Aos 95 anos, encerra sua caminhada terrena deixando muito mais do que lembranças: deixa uma história construída com trabalho, humildade, honestidade e dedicação à família e à comunidade.

Foi um guerreiro, daqueles que enfrentaram as dificuldades da vida com coragem, simplicidade e fé. Um homem de origem humilde, mas de uma riqueza imensa em valores, princípios e ensinamentos.

Sua família, exemplo de união e dignidade, certamente é o maior testemunho da vida que construiu. Em cada filho, neto, familiar e amigo, permanecerão seus ensinamentos, seus gestos de carinho e a marca de um homem que soube viver com honra.

Ubiratã perde um de seus pioneiros, mas sua história permanecerá viva na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com ele.

Hoje, mais do que lamentar sua partida, celebramos sua vida, sua trajetória e o legado que deixa para as futuras gerações.

Que Deus receba este guerreiro em Seus braços e conforte toda a família neste momento de dor e saudade.

Descanse em paz. Sua missão foi cumprida, e sua história jamais será esquecida.

Uma homenagem de seu sobrinho Sebastião Honório da Silva e Família