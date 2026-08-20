Homenagem ao Pioneiro de Ubiratã, Fernando Medeiros Pereira

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Hoje nos despedimos de um grande homem, um verdadeiro pioneiro de nossa querida Ubiratã.
Aos 95 anos, encerra sua caminhada terrena deixando muito mais do que lembranças: deixa uma história construída com trabalho, humildade, honestidade e dedicação à família e à comunidade.
Foi um guerreiro, daqueles que enfrentaram as dificuldades da vida com coragem, simplicidade e fé. Um homem de origem humilde, mas de uma riqueza imensa em valores, princípios e ensinamentos.
Sua família, exemplo de união e dignidade, certamente é o maior testemunho da vida que construiu. Em cada filho, neto, familiar e amigo, permanecerão seus ensinamentos, seus gestos de carinho e a marca de um homem que soube viver com honra.
Ubiratã perde um de seus pioneiros, mas sua história permanecerá viva na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com ele.
Hoje, mais do que lamentar sua partida, celebramos sua vida, sua trajetória e o legado que deixa para as futuras gerações.
Que Deus receba este guerreiro em Seus braços e conforte toda a família neste momento de dor e saudade.
Descanse em paz. Sua missão foi cumprida, e sua história jamais será esquecida.
Uma homenagem de seu sobrinho Sebastião Honório da Silva e Família