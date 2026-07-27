Maria Flor conta ter largado ex que não escovava os dentes – 27/07/2026 – Celebridades

Rio de Janeiro

Nem ciúme, nem incompatibilidade de planos. O que terminou em um antigo namoro de Maria Flor, 42, foi a escova de dentes — ou, mais precisamente, a falta dela. A atriz contou que desistiu de uma relação no passado ao descobrir que o então companheiro acreditava que comer uma maçã bastava para substituir a higiene bucal.