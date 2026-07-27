Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Maria Flor conta ter largado ex que não escovava os dentes - 27/07/2026 - Celebridades

Maria Flor conta ter largado ex que não escovava os dentes – 27/07/2026 – Celebridades

  • Read Time0 mins

Share your love

Maria Flor conta ter largado ex que não escovava os dentes - 27/07/2026 - Celebridades
Maria Flor conta que o então namorado seguia uma lógica própria para cuidar da saúde bucal - Reprodução/YouTube

Rio de Janeiro

Nem ciúme, nem incompatibilidade de planos. O que terminou em um antigo namoro de Maria Flor, 42, foi a escova de dentes — ou, mais precisamente, a falta dela. A atriz contou que desistiu de uma relação no passado ao descobrir que o então companheiro acreditava que comer uma maçã bastava para substituir a higiene bucal.

Estamos com problemas para exibir o conteúdo do artigo. Ative o JavaScript nas configurações do seu navegador.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados