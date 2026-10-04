Max Verstappen vence GP do Bahrein e dá primeira vitória de 2026 à Red Bull

Prova em pista molhada teve trocas de pneus, Safety Car e abandono de George Russell; Kimi Antonelli ficou em segundo, segundo a CGN

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Bahrein neste domingo (4), em uma corrida marcada pela chuva e por condições de pista instáveis, informa o veículo CGN. O piloto da Red Bull largou na pole, passou por dificuldades na primeira curva, mas recuperou a liderança e garantiu a primeira vitória da equipe na temporada 2026.

Segundo a CGN, a largada foi atrasada devido a problemas de alguns pilotos na volta de formação. A prova teve disputas de estratégia entre pneus intermediários e slicks, neutralizações por Safety Car e um abandono de destaque.

Largada, pneus e recuperação de Verstappen

De acordo com a CGN, Verstappen foi ultrapassado por Kimi Antonelli e George Russell na aproximação da primeira curva, todos usando pneus intermediários. O holandês rapidamente recuperou ritmo, reassumiu a liderança e passou a controlar a corrida.

Incidentes, Safety Car e trocas estratégicas

A corrida teve uma rodada de Valtteri Bottas que provocou a entrada do Safety Car, abrindo janela para quem começou com intermediários trocar para slicks. A CGN relata que a alternativa de largar já com pneus de pista seca prejudicou quem apostou nessa opção no começo.

Resultado final e desempenho dos demais

segundo CGN, Kimi Antonelli terminou em segundo, enquanto Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que também começaram com slicks, se recuperaram e fecharam em terceiro e quarto. Isack Hadjar foi quinto e Oscar Piastri, sexto. Entre os demais citados pela fonte estão Liam Lawson (7º), Fernando Alonso (8º), Lando Norris (9º) e Arvid Lindblad (10º).

Abandono de Russell e outras ocorrências

A CGN informa que George Russell abandonou quando seu Mercedes parou na reta dos boxes durante a última intervenção do Safety Car. A prova também teve acidentes envolvendo Bottas e uma nova neutralização provocada por Alex Albon. Pierre Gasly quase abandonou ainda na volta de formação, mas completou em 16º.