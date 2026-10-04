Pai e filho presos no Mississippi por posse com intenção de distribuir derivados de kratom após mortes de estudantes

Yahya Mohamed Mosleh, 51, e o filho Islam, 18, foram acusados em investigação sobre a morte de dois alunos da University of Mississippi; pacotes suspeitos de kratom foram apreendidos.

Um pai e o filho que trabalhavam em uma loja de vape, tabaco e cerveja no Mississippi foram presos e acusados por posse com intenção de distribuir substâncias controladas no âmbito da investigação sobre a morte de dois estudantes da University of Mississippi, informou a BBC.

Prisões e acusações

Os acusados foram identificados como Yahya Mohamed Mosleh, 51, e Islam Yahya Mosleh, 18. Segundo comunicado do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte do Mississippi citado pela BBC, ambos foram acusados em ligação à investigação das mortes de dois alunos ocorridas no mês anterior.

Mortes e investigação

O documento criminal relata que, em 21 de setembro, um estudante foi encontrado morto em seu dormitório, em um caso cujo aparente causa “parecia ser consistente com uma overdose”, conforme o comunicado citado. Cerca de uma hora depois, um segundo estudante foi encontrado morto em outro local, também em uma ocorrência descrita como overdose suspeita.

Em ambas as cenas, autoridades encontraram pacotes com derivados suspeitos de kratom, com alguns comprimidos faltando. Os pacotes foram relacionados à loja local onde os dois homens trabalhavam. Agentes cumpriram mandados de busca e apreenderam substâncias derivadas de kratom suspeitas no estabelecimento; os dois foram posteriormente detidos, segundo o escritório do procurador.

O que se sabe sobre o kratom

As mortes ainda não foram oficialmente atribuídas ao kratom, mas autoridades emitiram alertas sobre o consumo da substância, que às vezes é chamada de “gas station heroin” nos EUA. A matéria da BBC lembra que o kratom é uma erva com efeitos semelhantes aos opioides, comprada em geral sem receita em formas como comprimidos ou líquidos.

O texto também informa que o kratom não é regulado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e que é legal em alguns estados, incluindo o Mississippi. Promotores do Mississippi disseram que derivados de kratom como MGPI, MGM-15 e MGM-16 foram listados como substâncias controladas na categoria I nos EUA e podem ser significativamente mais potentes do que produtos de folha de kratom natural e até da morfina, segundo a BBC.