Receitas ‘pêssego real’ de Joice Fernandes é finalista do Concurso de Receitas 2026

Sobremesa da moradora de Irati chegou entre as oito finalistas do Concurso de Receitas 2026; Receitas traz brigadeiro branco, nata, suspiros e pêssego em conserva.

A Receitas chamada pêssego real, preparada por Joice Maria Fernandes, de Irati (PR), está entre as oito finalistas do Concurso de Receitas 2026 do programa Caminhos do Campo, segundo G1. Joice representou a RPC Guarapuava, na região central do Paraná.

Ela relaciona a sobremesa a memórias da infância ao lado da mãe, quando costumavam comer Pêssego debaixo da árvore na cidade conhecida pela produção da fruta. A vencedora do prato também relembra que, no ano anterior, foi coroada Princesa do Pêssego na Festa do Pêssego de Irati.

Ingredientes

1 pote de nata

90 g de açúcar

600 g de leite condensado (ela recomenda que tenha acima de 6% de gordura)

400 g de creme de leite

1 pacote de suspiro

200 ml de café coado sem açúcar

200 ml de chantilly gelado

1 lata de pêssego em conserva

Biscoitos do tipo champagne

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado e o creme de leite. Leve ao fogo e mexa até engrossar no ponto de brigadeiro; quando começar a ferver, cozinhe por mais cerca de 2 minutos e desligue. Transfira o brigadeiro branco para outro recipiente e leve à geladeira para descansar por cerca de 2 horas. Enquanto isso, prepare o creme de nata: na batedeira, coloque o pote de nata e o açúcar e bata até obter textura leve e cremosa, semelhante a chantilly. Reserve, tomando cuidado para não bater demais. Em outra tigela da batedeira, bata os 200 ml de chantilly gelado em velocidade baixa ou média até firmar levemente; reserve. Após o brigadeiro branco esfriar, misture duas colheres cheias do chantilly batido até homogeneizar; esse será o creme branco base da sobremesa. Montagem: em uma travessa ou pote grande, faça camadas alternadas — comece com o creme branco de brigadeiro, depois biscoitos umedecidos no café coado, em seguida uma camada do creme de nata, uma camada generosa de Pêssego em conserva picados e outra camada do creme branco. Adicione uma camada de suspiros levemente quebrados, mais uma de biscoitos umedecidos no café e finalize com o restante do creme de nata. Decore com mais Pêssego, se desejar.

O Concurso de Receitas 2026 possui Certificado de Autorização SPA/ME n.° 03.050866/2026, conforme informado pela publicação do G1.