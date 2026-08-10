Mbappé encerra parceria com a Nike e negocia com marca inesperada







Mbappé tinha contrato com a Nike desde seus oito anos – Foto: Lars Baron/Getty Images / Jogada10

Kylian Mbappé está prestes a mudar de patrocinador esportivo. De acordo com informações divulgadas pela imprensa francesa neste domingo (9), o atacante encerrou em 31 de julho sua parceria com a Nike, marca que o acompanha desde os oito anos de idade, e negocia um novo acordo que pode render valores milionários.

Segundo o jornalista Thibaud Vézirian, especializado na Ligue 1, a próxima fornecedora de Mbappé não deve ser uma das gigantes tradicionais do mercado, como Adidas, Puma ou Under Armour. As negociações estariam avançadas com uma empresa ainda pouco conhecida no futebol, que pretende aproveitar a imagem do astro francês para entrar no segmento de chuteiras de alto padrão.

“A negociação está avançando rapidamente para que uma marca inesperada se torne a nova fornecedora de Kylian Mbappé. O acordo está sendo finalizado e representa uma grande mudança. Uma estrela do futebol estará envolvida para ajudar a marca a fazer uma entrada de impacto no mercado”, afirmou Vézirian. Segundo o jornalista, Mbappé também teria participação na empresa, além de benefícios financeiros relacionados à parceria.





Mbappé tinha contrato com a Nike desde seus oito anos – Foto: Lars Baron/Getty Images / Jogada10

Outro jogador francês pode seguir caminho semelhante

De acordo com o Le10Sport, Rayan Cherki também avalia trocar de patrocinador nesta janela. O contrato do meia com a Adidas está perto do fim, e a Puma aparece como uma das interessadas em assumir o vínculo. A marca já fornece os uniformes do Manchester City, atual clube do jogador.

Além disso, segundo o L’Équipe, Cherki pode assinar um contrato de patrocínio avaliado entre 3 e 4 milhões de euros por temporada. Caso o acordo seja confirmado nesses valores, o francês entraria na lista dos dez jogadores mais bem pagos do mundo por suas marcas esportivas.

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