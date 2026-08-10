Golpe da falsa central bancária causa prejuízo de R$ 600 mil a cliente do Paraná

Um advogado do Paraná teve prejuízo de cerca de R$ 600 mil após ser vítima do golpe da falsa central bancária, segundo informações divulgadas pelo Fantástico. Os golpistas aplicaram a fraude utilizando dados pessoais e criando uma situação de urgência para induzir o homem a realizar operações que permitiram a movimentação indevida do dinheiro.

O crime começou com uma mensagem que aparentava ser enviada pela gerente do banco, usando nome, foto e até telefone iguais aos reais. Em seguida, um falso especialista em segurança entrou em contato para auxiliar na suposta proteção da conta. Na prática, as orientações foram usadas para esvaziar a conta do cliente, liberar o limite do cheque especial e até realizar um financiamento em seu nome.

Estratégia dos golpistas e manipulação psicológica

Especialistas explicam que o golpe não depende apenas de tecnologia, mas também da manipulação do comportamento da vítima. Os criminosos simulam autoridade e criam senso de urgência para que o cliente aja rápido e sem questionar as instruções recebidas. Além disso, costumam utilizar informações reais da vítima, como CPF e dados bancários, para dar aparência de legitimidade à abordagem.

Em alguns casos, vídeos são gravados fingindo ser funcionários do banco, guiando a vítima durante operações no aplicativo financeiro. Esse método aumenta ainda mais a credibilidade da fraude.

Ação coordenada de quadrilhas especializadas

As investigações policiais revelam que diferentes grupos atuam em várias etapas do golpe. Enquanto alguns entram em contato com as vítimas, outros se dedicam à obtenção de dados, criação de páginas falsas e movimentação dos recursos ilícitos. Frequentemente, o dinheiro passa por diversas contas rapidamente, dificultando sua recuperação.

Há também indicações de que criminosos de diferentes estados brasileiros trabalham em conjunto, incluindo suspeitos que estariam fora do país.

Recomendações para prevenção e responsabilidade

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mantém campanhas de prevenção a fraudes e alerta para atitudes suspeitas, como pedidos de transferências ou fornecimento de senhas durante ligações supostamente do banco. Ressalta-se que instituições financeiras não solicitam que clientes façam pagamentos para cancelar transações ou proteger contas.

Em caso de dúvida, a orientação é interromper o contato e buscar ajuda diretamente pelos canais oficiais do banco. Especialistas destacam que a responsabilidade pelo crime não deve ser atribuída à pessoa enganada, considerando a sofisticada manipulação empregada pelos golpistas.

Perguntas frequentes

Como os golpistas conseguem informações pessoais das vítimas?

Os criminosos podem obter dados por meio de diferentes fontes, inclusive comprando informações, fazendo phishing ou utilizando técnicas para capturar dados pessoais e bancários, o que ajuda a aumentar a credibilidade da abordagem.

Quais são os principais sinais de que uma ligação é um golpe da falsa central bancária?

Pedidos para realizar transferências, fornecimento de senhas, tokens ou códigos durante a ligação, além de mensagens que informam urgência para proteger a conta, são indicadores comuns desse tipo de fraude.

O que fazer se suspeitar que está sendo vítima desse golpe?

Interrompa imediatamente o contato, não forneça nenhuma informação e procure o banco pelos canais oficiais para confirmar a veracidade da comunicação e tomar as medidas necessárias.