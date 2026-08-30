Mega-Sena: duas apostas do Paraná ganham prêmios na quina do concurso 3051

Duas apostas feitas no Paraná foram contempladas ao acertar cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena do concurso 3051, realizado na manhã deste domingo (30). Embora nenhuma aposta tenha acertado as seis dezenas, o prêmio acumulou para R$ 36 milhões, que será disputado no próximo sorteio, agendado para terça-feira (1º).

Segundo informações sobre o resultado, as duas apostas premiadas na quina são de cidades distintas no estado. Uma delas foi registrada em Guarapuava, com prêmio de R$ 55.635,04. A outra foi feita em Bandeirantes, que recebeu um valor maior, de R$ 111.270,08.

Dezenas sorteadas no concurso 3051

As seis dezenas reveladas foram: 11, 15, 20, 21, 38 e 48. Nenhuma aposta conseguiu acertar todas, por isso o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.

Diferença no valor dos prêmios entre as apostas premiadas

Apesar de ambas as apostas terem acertado cinco números, a diferença no valor dos prêmios se deve ao número de dezenas marcadas por cada apostador. Quem aposta na Mega-Sena pode escolher de 6 a 20 números. Apostar em mais dezenas eleva o custo da aposta, mas também aumenta as chances de ganhar, pois envolve múltiplas combinações.

No caso da aposta de sete números, por exemplo, o participante concorre a sete combinações diferentes. Assim, quando acerta a quina, o prêmio pago é maior que o caso de uma aposta simples com seis números.

Como participar dos próximos sorteios da Mega-Sena

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e domingos. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica no Brasil ou pela internet, por meio do internet banking da Caixa ou do site e aplicativo oficial das Loterias Caixa. O valor mínimo para apostar é de R$ 6, correspondente a uma seleção simples de seis números. É necessário ter mais de 18 anos para participar.

Perguntas frequentes

Por que as premiações da quina variam entre as apostas vencedoras?

Isso ocorre porque a premiação depende da quantidade de números escolhidos na aposta. Quem aposta em mais dezenas participa de várias combinações e recebe valores maiores ao acertar cinco números.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio está programado para terça-feira, dia 1º.

Quais foram as dezenas sorteadas no concurso 3051?

Os números sorteados foram 11, 15, 20, 21, 38 e 48.