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Com ecossistema com capacidade de impulsionar operações de iGaming, Cactus Gaming se destaca no mercado nacional

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O setor de iGaming está em um momento de amadurecimento no território nacional. Para dar conta do enorme fluxo de dados, é essencial possuir acesso à tecnologia de ponta e infraestrutura apropriada às demandas da indústria. 

Desta maneira, a Cactus Gaming se tornou uma referência por contar com soluções 360, uma plataforma white label para iGaming e API com a capacidade de impulsionar operações no Brasil. 

Nas próximas linhas, você vai descobrir os diferenciais competitivos da empresa e de que forma esses elementos podem contribuir para destacar seu negócio no cenário de jogos e apostas. 

Cactus Service: Os especialistas do time Cactus definem o operacional de CRM do parceiro, construindo jornadas completas e guiadas por dados. Assim, o cliente passa a contar com relatórios e avaliações estratégicas sobre o comportamento dos usuários. 

Solução API: Já esse terceiro elemento foi desenvolvido para grupos que precisam integrar jogos e apostas de maneira eficiente, assegurando escalabilidade e rapidez. 

Plataforma White Label: Descrita como a melhor white label para apostas no Brasil, essa solução permite que as companhias estruturem seus negócios de modo prático. A plataforma também chama atenção pela tecnologia robusta, a flexibilidade e por ter 100% de atendimento visando uma ampliação planejada da atividade. 

Soluções integradas

  • Gamificação: Projetada para potencializar a integração com o usuário por meio de itens exclusivos, como conquistas e recompensas. A intenção é aumentar a taxa de retenção. 
  • Integração com Sportsbook: Acesso seguro a vários provedores de esportes, com total flexibilidade para o operador. 
  • Plataforma AppWeb: Experiência responsiva e ideal para companhias que buscam conversão máxima voltada para dispositivos móveis. 
  • Funcionalidades: Criada para oferecer automação e mecanismos que potencializam a performance operacional do cliente. 
  • Plataforma de Afiliados: Solução estruturada para aumentar a receita dos players com rastreio e relatórios precisos em tempo real. 
  • Backoffice: Preparado especialmente para empresas que buscam realizar todo o projeto com controle total dos processos.
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REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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