Comunicação do 193 dos Bombeiros em Cascavel é interrompida após raio danificar internet

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O telefone de emergência 193 do Corpo de Bombeiros em Cascavel ficou sem comunicação após uma descarga atmosférica atingir o local ao lado do quartel da corporação. O raio danificou o link de internet usado para os atendimentos, segundo comunicado oficial da instituição.
Com o problema na conexão, o serviço de atendimento pelo número 193 está temporariamente indisponível na cidade. Até o momento, não foi informado o prazo para o restabelecimento do serviço nem divulgado um canal alternativo para os chamados de emergência.
A queda do raio ao lado do quartel comprometeu diretamente o sistema de comunicação do Corpo de Bombeiros de Cascavel. A interrupção do serviço pode afetar o tempo de resposta em ocorrências na região, evidenciando a importância das infraestruturas de comunicação para os serviços de emergência.
Até o fechamento desta matéria, o Corpo de Bombeiros não divulgou orientações adicionais nem números alternativos para atendimentos emergenciais. A população de Cascavel deve aguardar novas atualizações oficiais sobre a situação.
Uma descarga atmosférica próximo ao quartel dos Bombeiros atingiu o link de internet utilizado para os atendimentos, causando a interrupção do serviço.
Até o momento, não há previsão para o restabelecimento da comunicação pelo número 193 na cidade.
O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou nenhum número alternativo para os atendimentos durante a indisponibilidade do serviço.