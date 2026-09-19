Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 28 milhões neste domingo

A expectativa para o próximo concurso da Mega-Sena cresce entre os apostadores brasileiros que buscam levar para casa o prêmio de R$ 28 milhões neste domingo

A sorte está em jogo para os brasileiros que aguardam o próximo sorteio da Mega-Sena. O concurso 3.060 promete movimentar o país com um prêmio estimado em R$ 28 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

O evento oficial será realizado no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, a partir das 11h, no horário de Brasília. A expectativa é alta, especialmente após o recente prêmio milionário que saiu para um bolão no interior de São Paulo.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o sorteio ocorre neste domingo (20), consolidando a chance de novos apostadores transformarem suas vidas com o valor acumulado.

Como realizar sua aposta na Mega-Sena

Para participar deste concurso, os interessados devem ficar atentos ao prazo final. As apostas podem ser registradas até às 22h deste sábado (19), sendo possível realizar o jogo em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o território nacional.

Além das unidades físicas, existe a opção de realizar a aposta pela internet, oferecendo praticidade aos jogadores. O valor da aposta simples, que contempla seis números, é de R$ 6, mantendo o custo acessível para quem deseja tentar a sorte.

Histórico recente de premiações

O cenário das loterias no Brasil segue aquecido. No último concurso, a sorte sorriu para um grupo em Presidente Venceslau, no estado de São Paulo, que levou um prêmio expressivo de R$ 101.970.706,13.

Naquela ocasião, as dezenas sorteadas foram 01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35.

FAQ – Perguntas Frequentes

Qual o valor do prêmio da Mega-Sena neste domingo? O prêmio está estimado em R$ 28 milhões para o concurso 3.060.

Até que horas posso apostar? As apostas são aceitas até às 22h deste sábado (19).

Onde será realizado o sorteio? O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 11h de domingo (20).

Qual o preço da aposta simples? A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6.

Onde posso fazer meu jogo? Você pode apostar em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou através do site oficial de loterias da instituição.