Renato Portaluppi reestreia no Grêmio contra o Palmeiras e busca quebrar tabu histórico em dia de celebração Gaúcho

Renato Portaluppi assume o comando do Grêmio em confronto decisivo contra o Palmeiras, na Arena, enquanto busca manter a invencibilidade em dias de 20 de setembro.

O técnico e ídolo Renato Portaluppi inicia sua quinta passagem pelo Grêmio em um momento de grande expectativa para a torcida tricolor. A reestreia ocorre neste domingo, na Arena, em meio aos festejos do Dia do Gaúcho, feriado que celebra a cultura tradicionalista do estado.

Apesar do clima de celebração, o desafio é complexo, já que o Palmeiras é um adversário historicamente indigesto para o treinador. Conforme informação divulgada pelo ge, Renato possui menos de 30% de aproveitamento em partidas contra o clube paulista sob o comando da equipe Gaúcho.

Retrospecto contra o Palmeiras e a ausência de Abel Ferreira

Em sua trajetória, Renato acumula 20 confrontos contra o Palmeiras, registrando 10 derrotas, cinco empates e apenas quatro vitórias. O último triunfo ocorreu em 21 de setembro de 2023, pelo Campeonato Brasileirão, com gol do lateral-direito João Pedro.

O treinador busca superar a marca negativa diante do técnico Abel Ferreira, que não estará à beira do campo neste domingo devido a uma suspensão. A ausência do português, que será substituído pelo auxiliar João Martins, é vista como um fator que altera a dinâmica do confronto.

A força da data comemorativa para o Grêmio

O Dia do Gaúcho, celebrado em 20 de setembro, historicamente traz bons resultados para o treinador. À frente do Grêmio, Renato disputou três partidas nesta data específica, conquistando duas vitórias e um empate, este último justamente contra o Palmeiras, no ano de 2020.

Considerando o período da Semana Farroupilha, entre 18 e 22 de setembro, o retrospecto é ainda mais positivo. São sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, consolidando a data como um período de sorte para o comandante tricolor.

Expectativas para a partida na Arena

O duelo deste domingo, marcado para as 11h, é vital para as pretensões de ambas as equipes no Brasileirão. Enquanto o Palmeiras busca retomar a liderança do campeonato, o Grêmio precisa urgentemente da vitória para evitar terminar a rodada na zona de rebaixamento.

A torcida promete lotar a Arena para apoiar a reestreia de Renato Portaluppi. O treinador, que já havia aparecido na súmula contra o Botafogo, agora assume publicamente a responsabilidade de conduzir o time em um momento de pressão na tabela.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quantas vezes Renato já enfrentou o Palmeiras pelo Grêmio?

O treinador soma 20 confrontos, com um retrospecto de quatro vitórias, cinco empates e 10 derrotas.

2. Por que Abel Ferreira não estará no banco do Palmeiras?

O treinador português cumpre suspensão automática após ter sido expulso na rodada anterior do campeonato.

3. Como é o desempenho de Renato no dia 20 de setembro?

O técnico possui um histórico favorável no Dia do Gaúcho, com duas vitórias e um empate em três jogos disputados nesta data específica.

4. Qual a importância deste jogo para o Grêmio no Brasileirão?

A partida é fundamental para o clube gaúcho, que luta para somar pontos e se afastar da zona de rebaixamento na tabela de classificação.

5. Quem marcou o último gol de vitória de Renato contra o Palmeiras?O gol foi marcado pelo lateral-direito João Pedro, em partida realizada no dia 21 de setembro de 2023, válida pelo Campeonato Brasileirão.