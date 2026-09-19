Renato Portaluppi reestreia no Grêmio contra o Palmeiras e busca quebrar tabu histórico em dia de celebração Gaúcho

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O técnico e ídolo Renato Portaluppi inicia sua quinta passagem pelo Grêmio em um momento de grande expectativa para a torcida tricolor. A reestreia ocorre neste domingo, na Arena, em meio aos festejos do Dia do Gaúcho, feriado que celebra a cultura tradicionalista do estado.
Apesar do clima de celebração, o desafio é complexo, já que o Palmeiras é um adversário historicamente indigesto para o treinador. Conforme informação divulgada pelo ge, Renato possui menos de 30% de aproveitamento em partidas contra o clube paulista sob o comando da equipe Gaúcho.
Em sua trajetória, Renato acumula 20 confrontos contra o Palmeiras, registrando 10 derrotas, cinco empates e apenas quatro vitórias. O último triunfo ocorreu em 21 de setembro de 2023, pelo Campeonato Brasileirão, com gol do lateral-direito João Pedro.
O treinador busca superar a marca negativa diante do técnico Abel Ferreira, que não estará à beira do campo neste domingo devido a uma suspensão. A ausência do português, que será substituído pelo auxiliar João Martins, é vista como um fator que altera a dinâmica do confronto.
O Dia do Gaúcho, celebrado em 20 de setembro, historicamente traz bons resultados para o treinador. À frente do Grêmio, Renato disputou três partidas nesta data específica, conquistando duas vitórias e um empate, este último justamente contra o Palmeiras, no ano de 2020.
Considerando o período da Semana Farroupilha, entre 18 e 22 de setembro, o retrospecto é ainda mais positivo. São sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, consolidando a data como um período de sorte para o comandante tricolor.
O duelo deste domingo, marcado para as 11h, é vital para as pretensões de ambas as equipes no Brasileirão. Enquanto o Palmeiras busca retomar a liderança do campeonato, o Grêmio precisa urgentemente da vitória para evitar terminar a rodada na zona de rebaixamento.
A torcida promete lotar a Arena para apoiar a reestreia de Renato Portaluppi. O treinador, que já havia aparecido na súmula contra o Botafogo, agora assume publicamente a responsabilidade de conduzir o time em um momento de pressão na tabela.
1. Quantas vezes Renato já enfrentou o Palmeiras pelo Grêmio?
O treinador soma 20 confrontos, com um retrospecto de quatro vitórias, cinco empates e 10 derrotas.
2. Por que Abel Ferreira não estará no banco do Palmeiras?
O treinador português cumpre suspensão automática após ter sido expulso na rodada anterior do campeonato.
3. Como é o desempenho de Renato no dia 20 de setembro?
O técnico possui um histórico favorável no Dia do Gaúcho, com duas vitórias e um empate em três jogos disputados nesta data específica.
4. Qual a importância deste jogo para o Grêmio no Brasileirão?
A partida é fundamental para o clube gaúcho, que luta para somar pontos e se afastar da zona de rebaixamento na tabela de classificação.
5. Quem marcou o último gol de vitória de Renato contra o Palmeiras?O gol foi marcado pelo lateral-direito João Pedro, em partida realizada no dia 21 de setembro de 2023, válida pelo Campeonato Brasileirão.