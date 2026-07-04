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CGN - Últimas notícias de Cascavel, Paraná e Brasil

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 33 milhões neste sábado

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CGN - Últimas notícias de Cascavel, Paraná e Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 33 milhões neste sábado

As seis dezenas do concurso 3.027 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 33 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Fonte: Agência Brasil

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