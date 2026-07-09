Men | Wagner Moura é um dos favoritos para viver vilão, diz rumor

O reboot de X-Men no MCU pode contar com ninguém menos do que Wagner Moura no elenco. Segundo o insider My Time to Shine Hello, rumores apontam o ator brasileiro como o favorito para viver o vilão Sr. Sinistro.

Por enquanto, nenhuma dessas informações foi confirmada oficialmente já que nenhum nome no elenco, seja dos X-Men ou de possíveis vilões, foi anunciado.

Este não é o primeiro rumor envolvendo Wagner Moura em uma grande franquia. O nome do brasileiro também está envolvido com a produção do novo 007, no qual ele também é apontado como um dos favoritos para viver o principal antagonista do longa.



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De confirmado apenas está a participação de Moura no novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo, no qual ele de fato viverá o vilão do elenco encabeçado por Bradley Cooper e Margot Robbie.

Além de Wagner Moura, o nome de Inde Navarette, atriz que deslanchou com o filme-fenômeno do ano, Obsessão, também aparece em rumores sobre o elenco do novo X-Men. A própria atriz, inclusive, confirmou que teve conversar com o diretor Jake Schreier, que será o responsável pelo reboot.

X-Men teve uma extensa vida útil nos cinemas, com filmes produzidos pela Fox desde o início dos anos 2000. Uma trilogia inicial foi feita, depois o grupo de mutantes passou por uma espécie de reboot, com todo um novo elenco. Em 2019 a Fox foi comprada pela Disney que, desde então, ensaia o retorno dos personagens às telonas, sob nova direção.

Com isso, alguns mutantes estão aparecendo em produções do Marvel Studios, caso de Fera em As Marvels, Professor Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e a dupla Deadpool e Wolverine, no filme homônio, que também contou com outras participações especiais. Além disso, a própria Miss Marvel, Kamala Khan, foi confirmada como mutante no MCU.