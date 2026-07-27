MOTORISTA É MULTADO POR “OLHAR EXCESSIVAMENTE” PARA VIATURA DA PM EM CAFELÂNDIA

Um caso inusitado tem repercutido nas redes sociais após um morador de Cafelândia questionar uma multa de trânsito aplicada no município.

Segundo o motorista, no campo de observações do auto de infração consta a seguinte justificativa: “Condutor olhando excessivamente para a viatura da Polícia Militar, deixando de dar a devida atenção ao trânsito à sua frente.”

De acordo com a publicação, a autuação foi enquadrada como infração leve, com penalidade de R$ 88,38 e 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor afirma que ficou indignado com a penalidade e considera a justificativa exagerada. Para ele, a situação levanta dúvidas sobre os critérios utilizados na fiscalização e motivou o questionamento da autuação.

É importante destacar que a expressão registrada no campo de observações não constitui, por si só, uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A observação serve para justificar a conduta percebida pelo agente, enquanto a validade da multa depende do artigo do CTB utilizado no enquadramento da infração.

Até o momento, não há manifestação oficial da Polícia Militar do Paraná (PMPR), do Detran-PR ou de outros órgãos competentes sobre o caso.

A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas. Enquanto alguns consideram que o motorista deve manter atenção total ao trânsito, outros questionam se a justificativa apresentada seria suficiente para embasar a autuação.

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