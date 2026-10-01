Menino autista de 6 anos sai sozinho da escola e chega em casa após passar por mercearia em Curitiba

Caso ocorreu na sexta-feira (25) em escola municipal de Santa Felicidade; mãe afirma que portão estava aberto e que câmeras não funcionavam

Um menino autista de 6 anos deixou sozinho a Escola Municipal Dos Vinhedos, em Santa Felicidade, Curitiba, e caminhou por cerca de 10 minutos até uma mercearia próxima à casa da família. Um vizinho encontrou a criança no local e a acompanhou até a residência.

Funcionários da unidade não perceberam que ele havia saído da escola, segundo G1. A mãe, Thamiris Prado, relatou à RPC que ficou paralisada ao ver o filho sozinho e tentou manter a calma para conversar com ele.

“Eu fiquei paralisada. Não estava conseguindo entender o que tinha acontecido, mas tentei manter a calma para conversar com ele. Ele também estava assustado. Foi quando ele me falou que teria fugido da escola e chegado sozinho porque o portão do estacionamento teria ficado aberto”, relatou Thamiris.

Apuração da Secretaria Municipal da Educação

A Secretaria Municipal da Educação (SME) informou, em nota, que determinou a apuração das circunstâncias em que o estudante deixou a unidade. Segundo a pasta, assim que a ausência foi identificada a equipe iniciou as buscas e, cerca de dez minutos depois, foi confirmado que o estudante estava em segurança em sua residência.

A SME também informou que a família foi recebida pela direção no mesmo dia.

Reclamações da família sobre atendimento da escola

Após conversar com o filho, Thamiris disse que ligou para a escola para pedir explicações e que a primeira ligação chegou a ser encerrada pela secretária; nas três tentativas seguintes ninguém teria atendido. Ela afirma ter ido até a unidade, se reunido com a direção e a equipe pedagógica e não ter recebido uma explicação clara sobre como a criança conseguiu sair.

A mãe afirmou ainda que foi informada de que as câmeras de segurança da escola não estavam funcionando. Thamiris disse que o filho não voltou à escola desde o episódio e que pretende procurar outra instituição para ele estudar.