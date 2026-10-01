Putin diz que Rússia usará “todos os meios” para proteger Kaliningrad

Em discurso no fórum Valdai, Vladimir Putin afirmou que a Rússia recorrerá a todos os armamentos — inclusive armas nucleares — se Kaliningrad for atacada ou bloqueada

No discurso no fórum de política externa Valdai, o presidente russo afirmou que não estava ameaçando outros países, mas respondia a declarações de líderes ocidentais sobre preparativos para uma guerra em 2029 ou 2030.

Ameaças e justificativas apresentadas

Putin disse que, se o território de Kaliningrad — um exclave russo entre Lituânia e Polônia — for objeto de agressão ou bloqueio por parte do Ocidente, a questão do uso de "todos os meios e forças", incluindo armas nucleares, estaria imediatamente em discussão. Ele afirmou que a reação seria necessária caso houvesse agressão direta e mencionou que o tema poderia envolver outras regiões além de Kaliningrad.

O presidente também afirmou que ataques ucranianos contra refinarias russas trouxeram resultados para Kyiv e que a Rússia havia perdido cerca de 1% do PIB devido a essas ações, segundo a BBC. Putin atribuiu ao Ocidente responsabilidade por provocar conflitos e defendeu a atuação russa como resposta a ataques a infraestruturas econômicas.

Reações e contexto internacional

A reportagem da BBC registra que, diante das declarações russas, a Otan procurou acalmar a situação, ressaltando o caráter defensivo da aliança e pedindo que Moscow cesse as "ameaças nucleares". Ainda segundo a BBC, o secretário-geral da Otan afirmou que os exercícios e atividades da aliança não representam uma ameaça para a Rússia e considerou as mensagens do Kremlin desnecessárias.

O relatório também cita um aumento recente de incidentes de "guerra híbrida" atribuídos à Rússia, especialmente na Polônia e nos países Baltics. Na semana em questão, a Polônia relatou que um helicóptero russo teria penetrado seu território próximo a Kaliningrad, e a Lituânia afirmou que sua população se sente "constantemente ameaçada" por incursões de drones na sua zona aérea. O chanceler alemão Friedrich Merz declarou que o país se prepara para novos ataques híbridos após a descoberta, em agosto, de um drone armado no aeroporto de Leipzig.

Outros pontos do discurso de Putin

Ele também traçou analogias sobre o poder destrutivo de armamentos estratégicos e sugeriu a necessidade de revisar regras de guerra diante de novas tecnologias, conforme a BBC.

As informações desta matéria são baseadas em reportagem da BBC (Alys Davies e Paul Kirby).