Corpos de dois jovens são encontrados com marcas de tiros após desaparecimento em Lago de Itaipu

Rafael Rodrigo Hemsing, 34, e Jeferson Henrique Backes, 24, foram localizados com marcas de tiros após desaparecerem enquanto pescavam; embarcação ainda não foi encontrada, diz polícia.

Os corpos de Rafael Rodrigo Hemsing, de 34 anos, e Jeferson Henrique Backes, de 24, foram encontrados com marcas compatíveis com disparos de arma de fogo após os dois desaparecerem durante uma pescaria no Lago de Itaipu, no Oeste do Paraná. Segundo o delegado Anderson Carneiro de Santana, responsável pela investigação, as marcas apontam para disparos; a causa oficial das mortes será confirmada pela perícia.

Os jovens estavam desaparecidos havia cinco dias. Eles saíram para pescar no sábado (26) na região de Entre Rios do Oeste e, conforme familiares, pretendiam pescar no lado paraguaio do lago. Após a saída, os parentes perderam contato com os dois.

Buscas e localização

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas durante o fim de semana. Os trabalhos foram interrompidos na segunda-feira (28), quando o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. A embarcação utilizada pelos jovens ainda não foi localizada.

Investigação

A Polícia Civil apura as circunstâncias das mortes. Até a última atualização da reportagem não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou motivação do crime; a perícia está reunindo elementos para esclarecer o ocorrido.