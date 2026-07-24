Menino de 11 anos salva bisavó de 104 anos de incêndio

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Um menino de 11 anos foi decisivo para salvar a vida da bisavó, de 104 anos, durante um incêndio que destruiu a casa da família no bairro São Braz, em Curitiba. Diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), o garoto percebeu a fumaça enquanto brincava no quintal e agiu rapidamente para pedir ajuda.
Câmeras de segurança registraram o momento em que a criança corre desesperadamente até a rua em busca de socorro. Sensibilizada com a situação, uma vizinha entrou na residência e conseguiu retirar a idosa, que é acamada e tem dificuldades de locomoção, antes que as chamas tomassem conta do imóvel.
Além da bisavó e do menino, também moravam na casa a mãe da criança, a irmã e o cachorro da família. Todos conseguiram escapar sem ferimentos.
Apesar do final feliz, o incêndio destruiu completamente a residência de madeira. A família perdeu móveis, roupas, alimentos, documentos e praticamente todos os seus pertences. Entre os poucos itens encontrados intactos após o incêndio estava a Bíblia da idosa.
As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades.
Fonte: Banda B.
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