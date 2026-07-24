Luiz Henrique pode ser detido na Rússia por multas, diz portal

Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, virou notícia na Rússia após o portal “Mash no Esporte” apontar que o atacante teria acumulado multas de trânsito não pagas no país. O jogador, que defende o Zenit desde janeiro de 2025, teria 52 infrações registradas, segundo a publicação.

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De acordo com o veículo russo, as multas somariam cerca de 82 mil rublos (aproximadamente R$ 5.400). A maioria das infrações seria por excesso de velocidade, enquanto outras estariam relacionadas a estacionamento irregular. O portal também afirmou que o cenário poderia gerar uma detenção de 15 dias ao jogador.

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Procurada pelo Lance!, a assessoria de Luiz Henrique negou qualquer possibilidade de prisão e afirmou que o atacante não foi notificado por nenhum órgão oficial russo sobre as supostas infrações ou valores em aberto.

Segundo a equipe do jogador, Luiz Henrique e sua esposa só tomaram conhecimento da situação após a publicação do caso. O Zenit também foi acionado para apurar a existência das multas e entender o cenário antes de tomar as medidas necessárias.

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— Luiz Henrique não foi notificado por nenhum órgão do país sobre as tais infrações e valores em aberto. No momento, o jogador e departamento jurídico do clube estão tomando as providências cabíveis para entender a situação após tomarem conhecimento nesta sexta-feira. Não existe possibilidade de o jogador ser preso, aliás. Esses títulos são sensacionalistas — afirmou a assessoria do jogador.

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Participação na Copa do Mundo

O atacante do Zenit esteve presente na Copa do Mundo de 2026. Ele foi um dos 26 selecionados pelo técnico Carlo Ancelotti. Apesar de estar na lista final para o Mundial, Luiz Henrique não chegou a ter uma participação direta e permaneceu no banco de reservas durante o torneio.

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Em campo, Seleção Brasileira se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final. Na ocasião, o Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1, em Nova York, nos Estados Unidos.

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