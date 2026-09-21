Mercado financeiro reduz projeção da Selic para 13,50% ao ano em 2026 e sinaliza novos cortes nos juros

O mercado financeiro ajustou suas expectativas para a trajetória da taxa básica de juros no Brasil, mirando um cenário de flexibilização Economia ainda neste ano.

A projeção para a taxa Selic ao fim de 2026 foi reduzida de 13,75% para 13,50% ao ano, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação com base no Boletim Focus do Banco Central.

Essa revisão ocorre apenas cinco dias após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter efetuado um corte de 0,25 ponto percentual na taxa. O movimento Índice que os analistas esperam que o ciclo de queda dos juros continue nos próximos meses.

O mercado financeiro trabalha com a premissa de que a inflação, medida pelo IPCA, segue sob controle relativo, permitindo que o Banco Central flexibilize a política monetária para estimular a atividade Economia no país.

Expectativas para os próximos anos

Para o longo prazo, o otimismo com a queda da Selic se mantém estável. As estimativas para 2027 permanecem fixadas em 12% ao ano. Já para os anos de 2028 e 2029, as projeções dos especialistas ficaram estáveis em 10,50% e 10%, respectivamente.

Enquanto a Selic apresenta tendência de queda, a previsão para a inflação oficial, o IPCA, teve uma leve alta para 2026, passando de 4,90% para 4,92%. Para 2027, a expectativa para o índice de preços foi mantida em 4,30%.

Impactos da Selic na economia

A taxa Selic funciona como o principal termômetro do Banco Central para o controle da inflação. Quando o comitê eleva os juros, o crédito encarece, o consumo cai e a poupança é estimulada, ajudando a conter a alta dos preços no mercado interno.

Por outro lado, a redução da Selic busca fomentar a economia. Com juros menores, o acesso ao crédito fica facilitado, o que incentiva as famílias a consumir mais e as empresas a investirem em novos projetos, impulsionando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Revisões no PIB e mercado de câmbio

Além da taxa de juros, o mercado também revisou para baixo as estimativas para o crescimento do PIB brasileiro. A projeção de expansão para 2026 recuou de 1,89% para 1,88%, enquanto para 2027 a previsão passou de 1,45% para 1,43%.

No cenário do mercado de câmbio, as projeções permaneceram estáveis. A expectativa para o dólar segue em R$ 5,20 para este ano, R$ 5,28 em 2027 e R$ 5,30 em 2028, mantendo a estabilidade nas projeções cambiais para o período analisado.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual a nova projeção do mercado para a Selic em 2026? A expectativa foi reduzida de 13,75% para 13,50% ao ano.

O que motivou a redução da Selic pelo Copom? A taxa é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação e sua redução busca estimular a atividade Economia.

A previsão para a inflação subiu? Sim, o mercado elevou levemente a previsão do IPCA para 2026, passando de 4,90% para 4,92%.

Qual a previsão de crescimento do PIB para 2026? A estimativa para a expansão do PIB em 2026 foi revisada para baixo, passando de 1,89% para 1,88%.