Everton Heleno brilha, marca quatro gols e coloca o Flamengo-PI nas semifinais da Série B do Piauiense

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O Flamengo-PI garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Piauiense Série B após uma atuação histórica de seu novo reforço. O atacante Everton Heleno, contratado para a reta final da competição, foi o grande nome da vitória por 4 a 1 sobre o Caiçara, realizada no último domingo, no estádio Lindolfo Monteiro.
Com o resultado, a equipe Rubro-Negro atingiu os sete pontos na tabela de classificação, assegurando matematicamente sua presença na próxima fase do torneio. O desempenho do jogador, que precisou de apenas dois jogos para se tornar referência técnica, foi detalhado pelo ge.
Everton Heleno foi o autor de todos os quatro gols do Flamengo-PI na partida. O atacante marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e completou seu hat-trick nos acréscimos da etapa inicial. Para fechar a goleada, o camisa 10 converteu uma cobrança de pênalti no segundo tempo.
O jogador soma agora cinco gols na Segundona, já que havia balançado as redes anteriormente no empate por 2 a 2 contra o River-PI. O técnico Flávio Araújo exaltou a rápida adaptação e o comprometimento do atleta com os objetivos do clube piauiense.
A performance de destaque não é surpresa para quem acompanha a trajetória do atacante. Everton Heleno acumula passagens por clubes tradicionais do cenário brasileiro, incluindo Mirassol, Santa Cruz, Confiança, Botafogo-PB, Manaus e América-RN.
O técnico Flávio Araújo destacou que Heleno é um jogador que, onde passou, sempre fez a diferença técnica. Segundo o treinador, a chegada do atleta trouxe a referência que o sistema ofensivo do Flamengo-PI precisava para este momento decisivo da temporada.
Com a classificação confirmada, o Flamengo-PI se junta a Picos e Comercial-PI na lista de garantidos nas semifinais. A última vaga disponível na tabela ainda será disputada entre River-PI e 4 de Julho na rodada final da primeira fase, que promete ser bastante acirrada.
O próximo compromisso do Rubro-Negro será no sábado, dia 26 de setembro, contra o líder Picos. A partida acontecerá às 17h, no estádio Helvídio Nunes, e servirá como preparação final antes do início do mata-mata da Série B do Campeonato Piauiense.
1. Quantos gols Everton Heleno marcou na partida contra o Caiçara?
O atacante marcou quatro gols na vitória do Flamengo-PI por 4 a 1.
2. O Flamengo-PI já está classificado para as semifinais?
Sim, com a vitória sobre o Caiçara, o clube alcançou sete pontos e garantiu matematicamente sua vaga na próxima fase.
3. Em quantos jogos Everton Heleno defendeu o Flamengo-PI até agora?
O jogador participou de apenas dois jogos, sendo decisivo em ambos ao marcar gols.
4. Quais clubes Everton Heleno já defendeu na carreira?
O atacante possui passagens por clubes como Mirassol, Santa Cruz, Confiança, Botafogo-PB, Manaus e América-RN.
5. Quando será o próximo jogo do Flamengo-PI?
A equipe enfrenta o Picos, líder da competição, no próximo sábado, dia 26 de setembro, às 17h.