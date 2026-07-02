Ministério público abre investigação contra a Globo após reportagem

O Ministério Público Federal abriu um inquérito contra a Globo para apurar possíveis irregularidades em uma reportagem feita pela emissora no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde acompanhou o trabalho de agentes da Receita Federal.

Na ação divulgada pela Folha de S. Paulo, o MPF aponta que a equipe da emissora teria acessado áreas restritas do aeroporto sem passar pelos procedimentos de segurança obrigatórios, como revista de equipamentos e mochilas, além de aviso prévio a superiores e à Policia Federal, que diz não ter sido comunicada pela Receita.

O canal informou que ainda não foi notificado sobre o processo, mas afirmou que a sua equipe de jornalismo “cumpriu todos os protocolos dos órgãos competentes para realização da reportagem”. Ao Ministério Público, o superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro, Claudiney Cubeiro dos Santos, também apontou que as filmagens foram autorizadas, e que a equipe da Globo seguiu os protocolos exigidos pela alfândega.

Não é de hoje, no entanto, que a gravação no local cria uma queda de braço entre as forças da PF e da Receita Federal. No início do ano, a PF proibiu a equipe do reality Aeroporto – Área Restrita, do Discovery Channel, de filmar o trabalho de agentes da Receita na fiscalização de passageiros no aeroporto. O órgão afirma que é responsável por toda a segurança aeroportuária, enquanto a Receita argumenta que a alfandega, onde atuam os seus agentes fiscais, é de sua responsabilidade, e que estaria fora do escopo da PF.