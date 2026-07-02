⚽ PALPITE PREMIADO ⚽🏴

Você pode ganhar um PERFUME MASCULINO BLACK SEDUCTION ANTONIO BANDEIRAS na Oliveira Perfumaria! 🎉

📅 Data do jogo: 29/06

⏰ Horário: 12h

📌 COMO PARTICIPAR:

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✅ Comente o placar – Brasil 0 x 0 Japão

🏆 Quem acertar o placar exato será participara do sorteio do perfume BLACK SEDUCTION DE 100ML

⚠️ Regras:

* Apenas um palpite por pessoa; válido para clientes de Ubiratã

* Palpites válidos até o início da partida;

* Hoje a dinamica e diferentes, quem acertar será sorteado entre os ganhadores

Boa sorte!

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