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PALPITE PREMIADOVocê pode ganhar um PERFUME MASCULINO BLACK SEDUCTION ANTONIO…

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⚽ PALPITE PREMIADO ⚽🏴

Você pode ganhar um PERFUME MASCULINO BLACK SEDUCTION ANTONIO BANDEIRAS na Oliveira Perfumaria! 🎉

📅 Data do jogo: 29/06
⏰ Horário: 12h

📌 COMO PARTICIPAR:
✅ Siga nosso perfil @oliveira.perf
✅ Curta esta publicação
✅ Comente o placar – Brasil 0 x 0 Japão

🏆 Quem acertar o placar exato será participara do sorteio do perfume BLACK SEDUCTION DE 100ML

⚠️ Regras:
* Apenas um palpite por pessoa; válido para clientes de Ubiratã
* Palpites válidos até o início da partida;
* Hoje a dinamica e diferentes, quem acertar será sorteado entre os ganhadores

Boa sorte!

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