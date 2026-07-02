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⚽ PALPITE PREMIADO ⚽🏴
Você pode ganhar um PERFUME MASCULINO BLACK SEDUCTION ANTONIO BANDEIRAS na Oliveira Perfumaria! 🎉
📅 Data do jogo: 29/06
⏰ Horário: 12h
📌 COMO PARTICIPAR:
✅ Siga nosso perfil @oliveira.perf
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✅ Comente o placar – Brasil 0 x 0 Japão
🏆 Quem acertar o placar exato será participara do sorteio do perfume BLACK SEDUCTION DE 100ML
⚠️ Regras:
* Apenas um palpite por pessoa; válido para clientes de Ubiratã
* Palpites válidos até o início da partida;
* Hoje a dinamica e diferentes, quem acertar será sorteado entre os ganhadores
Boa sorte!
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