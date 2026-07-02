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Ministério Público do Paraná denuncia por maus-tratos homem que dirigiu na contramão, atropelou e causou a morte de cão comunitário em Guarapuava

Ministério Público do Paraná denuncia por maus-tratos homem que dirigiu na contramão, atropelou e causou a morte de cão comunitário em Guarapuava

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Ministério Público do Paraná denuncia por maus-tratos homem que dirigiu na contramão, atropelou e causou a morte de cão comunitário em Guarapuava
Ministério Público do Paraná denuncia por maus-tratos homem que dirigiu na contramão, atropelou e causou a morte de cão comunitário em Guarapuava

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia pelo crime de maus-tratos contra o homem que atropelou, de forma intencional, e causou a morte de um cão comunitário no município de Guarapuava, no Centro-Sul do estado, no dia 12 de janeiro deste ano. O cachorro vivia nas imediações do Bairro Santana e recebia cuidados de diversos moradores. 

De acordo com o apurado, na noite da data do crime, o denunciado, de 19 anos, realizou manobra intencional com seu veículo, trafegando na contramão e acelerando em direção ao animal, atropelando-o e passando com o carro sobre o seu corpo. Na sequência, o autor evadiu-se do local, dirigindo em alta velocidade e deixando de prestar socorro. O caso veio à tona graças à atuação de protetores de animais da cidade.

Na denúncia, a 12ª Promotoria de Justiça de Guarapuava aponta como causa de aumento de pena o fato de o crime ter resultado na morte do animal.

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264

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