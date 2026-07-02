Nesta segunda-feira, a Arena Banestado veste verde e amarelo para torcer pela no…

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🇧🇷 Nesta segunda-feira, a Arena Banestado veste verde e amarelo para torcer pela nossa Seleção! 🇧🇷
A partir das 12h, teremos um atendimento especial para você reunir a família e os amigos, almoçar e acompanhar a transmissão do jogo do Brasil.
Além da transmissão ao vivo, preparamos o nosso famoso PRATO HEXA, uma verdadeira seleção de sabores!
🍽️ PRATO HEXA — R$ 39,00
🥩 T-Bone ou Contra Filé na Parrilla
🍚 Arroz
🍛 Feijão Gordo
🥔 Purê Cremoso
🍟 Fritas
🥗 Salada
🎁 E tem mais! Comprando o Prato Hexa, você concorre a uma camisa da Seleção Brasileira! 🇧🇷
📅 Segunda-feira
⏰ A partir das 12h
📍 Arena Banestado
📲 Garanta sua mesa! Faça sua reserva pelos telefones:
📞 (44) 99905-2030
📞 (44) 99947-2623
Vista a camisa, reúna a torcida e venha viver essa experiência com a gente! Vamos juntos rumo ao hexa! 🇧🇷⚽🔥
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