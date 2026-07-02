Nesta segunda-feira, a Arena Banestado veste verde e amarelo para torcer pela no…

🇧🇷 Nesta segunda-feira, a Arena Banestado veste verde e amarelo para torcer pela nossa Seleção! 🇧🇷

A partir das 12h, teremos um atendimento especial para você reunir a família e os amigos, almoçar e acompanhar a transmissão do jogo do Brasil.

Além da transmissão ao vivo, preparamos o nosso famoso PRATO HEXA, uma verdadeira seleção de sabores!

🍽️ PRATO HEXA — R$ 39,00

🥩 T-Bone ou Contra Filé na Parrilla

🍚 Arroz

🍛 Feijão Gordo

🥔 Purê Cremoso

🍟 Fritas

🥗 Salada

🎁 E tem mais! Comprando o Prato Hexa, você concorre a uma camisa da Seleção Brasileira! 🇧🇷

📅 Segunda-feira

⏰ A partir das 12h

📍 Arena Banestado

📲 Garanta sua mesa! Faça sua reserva pelos telefones:

📞 (44) 99905-2030

📞 (44) 99947-2623

Vista a camisa, reúna a torcida e venha viver essa experiência com a gente! Vamos juntos rumo ao hexa! 🇧🇷⚽🔥

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