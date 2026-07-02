Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

O onze provável de Portugal para o duelo de 'vida ou morte' em Toronto

O onze provável de Portugal para o duelo de ‘vida ou morte’ em Toronto

  • Read Time1 min

Share your love

O onze provável de Portugal para o duelo de 'vida ou morte' em Toronto
O onze provável de Portugal para o duelo de 'vida ou morte' em Toronto

No xadrez tático de Toronto, cada peça pode ditar o rumo da história. Para o embate decisivo frente à Croácia, Roberto Martínez prepara alterações estruturais que prometem agitar a estrutura das quinas.


Fotos: o onze provável de Portugal


Galeria de imagens


11 Fotos

Na linha defensiva, a condição de Nuno Mendes levanta dúvidas, abrindo a porta à titularidade de Diogo Dalot numa ala, embora João Cancelo espreite o momento certo para resgatar o seu espaço no corredor esquerdo luso.

No miolo, a criatividade está trancada com pinças, mas é na frente de batalha que residem os grandes enigmas. Bernardo Silva e João Félix disputam uma vaga de luxo no apoio direto ao homem golo. Resta saber se o selecionador manterá a fé cega em Ronaldo ou se Gonçalo Ramos terá finalmente direito à sua noite de afirmação europeia em solo canadiano.

Tudo indica, em todo o caso, que as opções do selecionador vão diferir das preferências de jornalistas de A BOLA e dos adeptos, que votaram nos seus onzes preferidos para o jogo da próxima madrugada.


O onze preferido dos adeptos:


Galeria de imagens


11 Fotos


O onze preferido dos jornalistas de A BOLA:


Galeria de imagens


11 Fotos

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
More: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados