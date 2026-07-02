O onze provável de Portugal para o duelo de ‘vida ou morte’ em Toronto

No xadrez tático de Toronto, cada peça pode ditar o rumo da história. Para o embate decisivo frente à Croácia, Roberto Martínez prepara alterações estruturais que prometem agitar a estrutura das quinas.





Fotos: o onze provável de Portugal





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Diogo Costa – Foto:

Diogo Costa – Foto: IMAGO



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Diogo Dalot – Foto:

Diogo Dalot – Foto: IMAGO



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Rúben Dias – Foto: IMAGO





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Renato Veiga – Foto: IMAGO – Foto:

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Nuno Mendes – Foto: IMAGO – Foto:

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João Neves – Foto: IMAGO





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Vitinha – Foto: IMAGO





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Bruno Fernandes – Foto: IMAGO





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Pedro Neto – Foto: IMAGO – Foto:

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Cristiano Ronaldo – Foto: IMAGO





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João Félix – Foto: IMAGO – Foto:

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Na linha defensiva, a condição de Nuno Mendes levanta dúvidas, abrindo a porta à titularidade de Diogo Dalot numa ala, embora João Cancelo espreite o momento certo para resgatar o seu espaço no corredor esquerdo luso.

No miolo, a criatividade está trancada com pinças, mas é na frente de batalha que residem os grandes enigmas. Bernardo Silva e João Félix disputam uma vaga de luxo no apoio direto ao homem golo. Resta saber se o selecionador manterá a fé cega em Ronaldo ou se Gonçalo Ramos terá finalmente direito à sua noite de afirmação europeia em solo canadiano.

Tudo indica, em todo o caso, que as opções do selecionador vão diferir das preferências de jornalistas de A BOLA e dos adeptos, que votaram nos seus onzes preferidos para o jogo da próxima madrugada.





O onze preferido dos adeptos:



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O onze preferido dos jornalistas de A BOLA: