Ministério Público do Paraná denuncia quatro pessoas em Foz do Iguaçu por associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes

O Ministério Público do Paraná, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu, no Oeste do estado, denunciou criminalmente por associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro quatro pessoas investigadas a partir da operação Rescaldo, conduzida pelo Núcleo de Foz do Iguaçu da Divisão Estadual de Narcóticos.

Áudio do Promotor de Justiça André Luiz Querino Coelho

De acordo com as apurações do caso, os denunciados utilizavam um estabelecimento comercial de fachada (tabacaria e venda de bebidas) para armazenar e comercializar substância entorpecente análoga ao crack. Para garantir a execução dos atos ilícitos, os acusados faziam uso de diversas câmeras de monitoração de vias públicas próximas ao endereço em que atuavam e mantinham atividade de acompanhamento das forças de segurança pública.

Apreensões – No curso das investigações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos investigados, sendo apreendidos balança de precisão, máquinas de cartão de crédito, veículos, joias e valores em espécie, inclusive em moedas estrangeiras, que se aproximaram de R$ 150 mil.

Uma das investigadas teria movimentado R$ 6,5 milhões, supostamente oriundos das atividades criminosas, utilizando diversas estratégias financeiras e bancárias para dissimular a origem dos valores. Outro investigado também teria movimentado cerca de R$ 2,7 milhões entre 2021 e 2026, sem que a origem fosse justificada, uma vez que em parte desse período ele sequer possuía vínculo formal de emprego. Para disfarçar a origem dos valores, o acusado valeu-se principalmente da aquisição de imóveis.

Além da condenação às penas previstas na legislação, o MPPR requer que os réus paguem pelo menos um milhão de reais por danos sociais.

Processo 0008017-06.2026.8.16.0030

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4264