Vale do Ribeira enfrenta crise após fortes chuvas deixarem ao menos 152 famílias desabrigadas em São Paulo

As fortes chuvas que atingiram o Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, entre sexta-feira e domingo, forçaram o deslocamento de ao menos 152 famílias para abrigos.

A situação de calamidade mobilizou o governo estadual e as Prefeitura locais após inundações e o transbordamento de rios afetarem diversas comunidades na região. As equipes de resposta buscam agora garantir a assistência necessária aos moradores atingidos.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o cenário é de alerta, com o isolamento de bairros e a necessidade de decretos emergenciais para agilizar o envio de recursos estaduais e federais para o Vale do Ribeira.

Cidades em estado de emergência e isolamento

Os Município de Barra do Turvo, Iporanga e Eldorado publicaram decretos de situação de emergência. Em Barra do Turvo, a situação é mais crítica, com três bairros isolados e cerca de 450 pessoas impactadas diretamente pelo nível das águas.

Ao todo, foram montados 19 abrigos provisórios para acolher as ao menos 152 famílias que precisaram deixar suas residências. A Defesa Civil estadual segue realizando visitas técnicas, inclusive em comunidades quilombolas de Eldorado.

Apoio operacional e assistência médica

O governador Tarcísio de Freitas anunciou um pacote de medidas de apoio, que inclui o uso de 16 barcos e dois helicópteros Águia para o transporte de suprimentos. Além de alimentos e roupas, o estado enviou medicamentos e suporte para a recuperação de estradas.

A Secretaria de Estado da Saúde reforçou o atendimento com 159 mil frascos de hipoclorito de sódio para a purificação da água. Também foram enviadas remessas de soro antitetânico e soro contra animais peçonhentos para os Município afetados.

Monitoramento das bacias e situação das estações

O monitoramento hidrológico indica que, nas últimas 24 horas, o acumulado médio de chuva na bacia do Ribeira de Iguape foi de 38,80 milímetros. Das 29 estações de monitoramento, cinco apresentam extravasamento e uma está em estado de emergência.

A rede de saúde segue em articulação direta com as gestões de cidades como Registro, Sete Barras e Iguape para garantir que o estoque de medicamentos seja suficiente para atender a população durante este período crítico.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quantas famílias estão em abrigos no Vale do Ribeira? Ao menos 152 famílias estão alojadas em 19 abrigos provisórios após as fortes chuvas.

Quais cidades decretaram situação de emergência? As cidades de Barra do Turvo, Iporanga e Eldorado oficializaram a situação de emergência.

Qual o apoio oferecido pelo governo estadual? O governo enviou 16 barcos, dois helicópteros, ajuda humanitária, medicamentos e itens para tratamento de água.

Como está a situação em Barra do Turvo? O município possui três bairros isolados, com cerca de 450 pessoas afetadas diretamente pelo transbordamento dos rios.

O que a Secretaria de Saúde está fazendo? O órgão monitora a rede assistencial e distribuiu 159 mil frascos de hipoclorito de sódio e soros antitetânicos.