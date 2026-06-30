Ministério Público do Paraná é destaque em premiação nacional

A ferramenta Gaia, desenvolvida pelo Ministério Público do Paraná para identificar desmatamentos, queimadas e outros crimes ambientais por meio de análise geoespacial e cruzamento automatizado de dados, recebeu menção honrosa do Prêmio Brasil Mais 2026.

O anúncio dos vencedores ocorreu durante o 4º Encontro Nacional de Usuários da Rede Mais, realizado nos dias 17 e 18 de junho, no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. O MPPR foi o único representante do Ministério Público brasileiro entre os finalistas da premiação, que recebeu nesta edição mais de 50 trabalhos de órgãos públicos de diferentes estados do país. A geógrafa Maurielle Felix da Silva, da Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional (Cisi), representou o Ministério Público do Paraná no evento.

Geointeligência Ambiental Integrada

Desenvolvida pela Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional do MPPR, a ferramenta Gaia – Geointeligência Ambiental Integrada automatiza a produção de Relatórios de Inteligência Ambiental, integrando diferentes bases de dados ambientais e cadastrais de pessoas físicas e jurídicas.

O sistema cruza informações territoriais com dados sobre contratos públicos, doações eleitorais e vínculos com o poder público municipal, ampliando a capacidade de identificar possíveis responsáveis por irregularidades ambientais.

Além de produzir análises mais rápidas e precisas, o Gaia organiza automaticamente os alertas conforme as divisões político-administrativas do MPPR, agilizando a atuação institucional. A ferramenta também realiza a sistematização, o processamento e a análise de grandes volumes de dados, gerando informações de inteligência qualificadas para subsidiar ações de fiscalização, responsabilização e prevenção.

Premiação

O Prêmio Brasil Mais é promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e pelo Fundo Nacional de Segurança Pública e reconhece projetos desenvolvidos por instituições públicas parceiras a partir da utilização da plataforma Brasil Mais.