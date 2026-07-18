Ministério Público do Paraná e órgãos ambientais promovem audiência pública em Paranavaí sobre deriva de agrotóxicos e doença que atinge plantios de cítricos

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Paranavaí, convida os produtores rurais e a população em geral de Paranavaí e municípios vizinhos, no Noroeste do Estado, para participar na próxima terça-feira, 21 de julho, de audiência pública que debaterá o controle do greening (HLB) – enfermidade que ataca o plantio de cítricos, como laranja, limão e tangerina – e a deriva de agrotóxicos (disseminação do produto a partir de pulverizadores). O encontro será promovido pelo MPPR, em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

Áudio do Promotor de Justiça Egídio Klauck.

A audiência pública foi motivada pelos altos índices recentes de contaminação pela doença das lavouras de frutíferas de Paranavaí, onde 30% da economia é baseada na citricultura, sendo esse setor responsável por importante parcela da geração de empregos. A propagação da doença, portanto, traz expressivos impactos ambientais, econômicos e sociais para a região.

A discussão, que contará com a participação de técnicos agrícolas e ambientais, visa esclarecer os produtores rurais sobre a importância do cumprimento das determinações legais na área (que prevê, entre outras medidas, a imunização constante dos plantios e a erradicação dos pomares contaminados), os efeitos do uso dos agrotóxicos, os possíveis riscos da disseminação dos defensivos a partir de pulverizações e as práticas de manejo sustentável na citricultura.

SERVIÇO

Data: 21 de julho de 2026, terça-feira

Horário: 18h30

Local: Auditório do IDR-Paraná em Paranavaí (Rua Paulo Antônio da Costa, s/n, Jardim Ipê)

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