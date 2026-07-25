Mobile livescore – Flashscore.mobi football scores

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15:00Singida Black Stars – Jamus –
18:00Simba – Mogadishu City –
12:00Myanmar – Malaysia –
15:00Laos – Thailand –
00:00Racing Club – Gimnasia L.P. 2-1
00:00Velez Sarsfield – Instituto 1-0
02:15Huracan – Banfield 1-0
02:15Platense – Union de Santa Fe 2-2
19:45Estudiantes Rio Cuarto – Tigre –
22:00Newells Old Boys – Talleres Cordoba –
00:15River Plate – Barracas Central –
20:00CA Estudiantes – Ciudad Bolivar –
20:00Tristan Suarez – Chacarita Juniors –
21:00Atl. Rafaela – Nueva Chicago –
00:00San Martin T. – Temperley –
01:35Sportivo Belgrano – Atletico Escobar 2-2
20:00Defensores Belgrano VR – Chivilcoy –
20:30Costa Brava – Deportivo Rincon –
18:00Dock Sud – Liniers –
19:00Ituzaingo – Sportivo Italiano –
20:00Argentino de Quilmes – Villa Dalmine –
20:00Brown Adrogue – Argentino de Merlo –
20:00Comunicaciones – Real Pilar –
20:00Defensores Unidos – UAI Urquiza –
20:00Deportivo Camioneros – San Martin Burzaco –
20:00Flandria – Excursionistas –
20:30Deportivo Armenio – Arsenal Sarandi –
00:00Dep. Merlo – Villa San Carlos –
18:00Berazategui – Mercedes –
20:00Atlas – Deportivo Espanol –
20:00Canuelas – Deportivo Muniz –
20:00Estrella Del Sur – Deportivo Paraguayo –
20:00Leones de Rosario – Central Cordoba –
20:00Lugano – CSR Espanol –
20:00Victoriano A. – Justo Jose de Urquiza –
15:00Everton La Plata – Barrancas –
20:00Nautico Hacoaj – Atletico Pilar –
20:00Social Atletico Television – Provincial –
20:00Uribelarrea – Belgrano Zarate –
20:30PostponedAtletico Pilar – Estrella de Berisso –
20:30PostponedDefensores de Glew – Social Atletico Television –
20:30PostponedNautico Hacoaj – Juventud de Bernal –
20:30PostponedProvincial – Deportivo Metalurgico –
16:00Independiente W – Banfield W –
06:30Canberra Olympic – Queanbeyan City –
07:00Brindabella – Canberra White Eagles –
08:30Belconnen Utd. – O’Connor Knights –
10:00Tigers FC – Tuggeranong Utd –
06:00Cooks Hill United – Lambton J. –
08:30Maitland – Broadmeadow –
08:30Valentine – Charlestown Azzurri –
09:00SD Raiders – Marconi Stallions –
09:30NWS Spirit – WS Wanderers U21 –
10:00APIA Leichhardt – UNSW –
10:30St George Saints – Sydney FC U23 –
11:15St. George City – Sydney Utd –
10:15Gold Coast Knights – Gold Coast Utd –
07:00Adelaide City – West Torrens –
07:00Croydon – Campbelltown City –
07:30Adelaide Comets – FK Beograd –
07:30Adelaide United U23 – Sturt Lions –
07:30Para – Playford Patriots –
11:45NE Metrostars – West Adelaide –
06:30Launceston United – Devonport –
06:30Riverside Olympic – Launceston –
07:00Melbourne City U21 – Avondale FC –
09:00Dandenong Thunder – Altona Magic –
09:00Perth Azzurri – Bayswater –
09:00Perth Glory U23 – Dianella White Eagle –
09:00Perth RedStar – Balcatta –
09:00Stirling Macedonia – Armadale –
09:00Western Knights – Olympic Kingsway –
06:00New Lambton – Lake Macquarie –
08:30Newcastle Croatia – Singleton Strikers –
08:30Hakoah Sydney – Rydalmere Lions –
08:30Macarthur Rams – Hurstville Zagreb –
08:30Northern Tigers – Blacktown Spartans –
09:00Bankstown City Lions – Canterbury Bankstown –
09:00Dulwich Hill – Western City Rangers –
09:00Inter Lions – Prospect United –
09:00Newcastle Jets U23 – Hills United –
07:30Adelaide Croatia Raiders – Fulham Utd. –
07:30Modbury Jets – Adelaide Atletico –
09:30Cove FC – Adelaide Cobras –
11:30Cumberland Utd. – Blue Eagles –
06:30Burnie Utd. – Launceston United U21 –
06:30Launceston U21 – Northern Rangers –
06:30Ulverstone U21 – Devonport U21 –
08:45Riverside Olympic U21 – Somerset –
06:00Port Melbourne Sharks – Northcote City –
07:15Manningham United Blues – Melbourne Knights –
10:00Brunswick Juventus – North Geelong –
06:00Moreland City – Werribee City –
09:00Goulburn Valley Suns – Springvale –
10:15Altona City – Whittlesea United –
07:00Kingsley Westside – Joondalup –
09:00Murdoch Melville – Gwelup Croatia –
09:00Nedlands – Curtin Univ –
09:00Quinns – Cockburn City –
09:00Subiaco – Floreat Athena –
11:00Mandurah City – Inglewood Utd –
10:00Souths Strikers W – Gold Coast Knights W –
11:00Eastern Suburbs W – FQ Academy QAS W –
07:00Essendon Royals SC W – Melbourne Victory U20 W –
07:30South Melbourne W – Bulleen Lions W –
08:00Bentleigh Greens W – Melbourne City U20 W –
08:15Heidelberg Utd W – Avondale FC W –
09:00Boroondara Eagles W – Spring Hills W –
07:30APIA Leichhardt U20 – UNSW U20 –
08:30St George Saints U20 – Sydney FC U20 –
09:00St. George City U20 – Sydney Utd U20 –
11:00SD Raiders U20 – Marconi S. U20 –
11:45NWS Spirit U20 – WS Wanderers U20 –
08:00Gold Coast Knights U23 – Gold Coast U23 –
08:00Solomon Islands U16 – Papua New Guinea U16 –
11:30Fiji U16 – New Zealand U16 –
15:30Wals-Grunau – A. Salzburg –
17:00Donaufeld Wien – Grazer AK –
17:00FC Lustenau – Kitzbuhel –
17:30Dietach – Bischofshofen –
18:00Hohenems – Hertha Wels –
18:00Kalsdorf – LASK –
18:00Leonfelden – Bregenz –
18:00SV Oberwart – Salzburg –
18:00Wacker Innsbruck – Reichenau –
18:00Wiener Viktoria – Parndorf –
18:30Kremser – A. Lustenau –
19:00Mattersburg SV 2020 – First Vienna –
19:00Treibach – Kapfenberg –
19:00Vorwarts Steyr – Kuchl –
13:00Smorgon – FC Gomel 2 –
14:00Volna Pinsk – Orsha –
15:00Niva Dolbizno – Ostrovets –
16:00Soligorsk – Slutsk –
13:00Belshina – FC Minsk –
15:00Isloch – Baranovici –
17:00FC Gomel – Vitebsk –
19:00Zhodino – Dnepr Mogilev –
01:00Aurora – Academia del Balompie 3-2
21:00Always Ready – SA Bulo Bulo –
23:15Guabira – Real Oruro –
23:30Athletico-PR – Internacional –
23:30Santos – Chapecoense-SC –
22:00Ferroviaria – Maranhao –
22:00Santa Cruz – Figueirense –
23:30Confianca – Itabaiana –
00:00Volta Redonda – Anapolis –
21:00Iguatu – Nacional-AM –
21:00Portuguesa – Uberlandia –
21:00Tupy – Estrela do Norte –
22:00Resende – Americano –
20:00Caravaggio – Gremio Juventus –
20:00Jaragua-SC – Blumenau 0-3
20:00Metropolitano – Fluminense-SC –
20:00Nacao – Hercilio Luz –
20:00Tubarao – Guarani de Palhoca –
22:00Vila Real – Esporte Limoeiro –
20:30Tupy FC – Trindade –
21:00Gremio Anapolis – Morrinhos –
22:00Lago Verde – Araioses –
21:00Democrata SL – Patrocinense –
23:00Uberaba – Mamore –
20:30Londrinense – Parana S.T.C. –
20:00Flamengo SP – Independente SP –
21:00Fluminense Piaui U20 – Ferroviario-PI U20 –
22:00Picos U20 – Tiradentes-PI U20 –
23:00Atletico-PI U20 – Julho Esporte U20 –
21:00Comercial MS – Misto –
20:00Noroeste – Uniao Sao Joao –
23:00Piracicaba – Comercial –
00:00Primavera – Osasco Sporting –
00:00Sao Jose EC – EC Sao Bernardo –
20:00Canoense U20 – Jacioba U20 –
20:00Murici U20 – Guarani de Paripueira U20 –
20:00Ponte Preta AL U20 – ASA U20 –
20:00Rio Largo U20 – Desportiva Alianca U20 –
20:00Fluminense de Feira U20 – Bahia U20 –
20:30Brasiliense U20 – Taguatinga Esporte U20 –
20:30Brazlandia U20 – Sobradinho U20 –
20:30Candango U20 – ARUC U20 –
20:30Capital DF U20 – Gama U20 –
20:30Legiao U20 – Samambaia U20 –
15:00Avai U20 – Concordia U20 –
19:00Carlos Renaux U20 – Criciuma U20 –
20:00Brusque U20 – Figueirense U20 –
20:00Anjos do Ceu U20 – Tirol U20 –
20:00Ferroviario U20 – Fortaleza U20 –
20:00Vila Real U20 – Ceara U20 –
20:00Novorizontino U20 – Santo Andre U20 –
20:00Sertaozinho U20 – America SP U20 –
00:00Corinthians U20 – Itapirense U20 –
15:00Genus U20 – Ji-Parana U20 –
00:00America Mineiro W – Santos W 0-1
00:00Flamengo W – Gremio W 2-2
01:00Internacional W – Fluminense W 1-0
02:30Cruzeiro W – Sao Paulo W 1-2
21:00Mixto W – Palmeiras W –
22:00Bragantino W – Atletico-MG W –
01:00Rio Negro W – Itabirito W 0-2
20:00Minas Brasilia W – Ceara W –
20:00Taubate W – Sport Recife W –
20:00UD Alagoana W – Doce Mel W –
20:00Vasco W – Vila Nova FC W –
20:30Paysandu PA W – Atletico-PI W –
21:00Acao W – Perolas Negras W –
21:00Itacoatiara W – 3B da Amazonia W –
18:00CSKA 1948 Sofia – Botev Vratsa –
20:15Lok. Sofia – Levski Sofia –
17:30Nesebar – Etar –
17:30Svoge – Montana –
19:00Fratria – Marek –
19:00Lok. Gorna – Chernomorets 1919 –
19:00Yantra Gabrovo – Spartak Pleven –
00:00HFX Wanderers – Supra du Quebec 2-3
54′Vancouver FC – Cavalry 0-0
22:00Vancouver Rise W – Halifax Tides W –
02:30Colo Colo – Limache 3-1
21:00PostponedCoquimbo – U. De Concepcion –
23:30Huachipato – Cobresal –
02:30Deportes Iquique – Deportes Temuco 1-0
18:30S. Wanderers – San Felipe –
21:00Curico Unido – San Luis –
23:30Cobreloa – CD Santa Cruz –
20:30U. Espanola W – Colo-Colo W –
23:00U. Catolica W – Palestino W –
11:30Qingdao Hainiu – Tianjin Jinmen Tiger –
13:35Liaoning Tieren – Qingdao West Coast –
13:35Shanghai Port – Shanghai Shenhua –
14:00Wuhan Three Towns – Chongqing Tonglianglong –
13:00Changchun Yatai – Nanjing City –
13:00Ningbo Professional – Guangdong GZ-Power –
13:00Shaanxi Union – Shenzhen Juniors –
13:30Foshan Nanshi – Wuxi Wugou –
13:30Shijiazhuang Gongfu – Nantong Zhiyun –
11:30Dalian Kewei – Dalian Yingbo B –
13:00Guangzhou Dandelion – Wenzhou Professional –
13:00Shandong Taishan B – Changchun Xidu –
13:30Guizhou Guiyang – Ganzhou Ruishi –
13:30Jiangxi Lushan – Shenzhen –
13:30Lanzhou Longyuan – Shanghai Second –
01:10Llaneros – Pereira 1-0
03:15Dep. Cali – Jaguares de Cordoba 2-0
23:00Chico – Atl. Nacional –
23:05Ind. Medellin – Dep. Pasto –
23:05Quindio – Boca Juniors 0-1
01:00Tigres – Leones 0-1
23:00Bogota – U. Magdalena –
22:00Bucaramanga W – Llaneros W –
23:00Inter Palmira W – Orsomarso W –
23:30Junior W – Millonarios W –
66′Saprissa – Zeledon 2-1
17:00Plzen – Liberec –
17:00Teplice – Bohemians –
17:00Zlin – Ostrava –
20:00Brno – Sparta Prague –
10:15Bohunice – Uhersky Brod –
10:15Vratimov – Havirov –
10:30Blansko – Velka Bites –
10:30Sparta Brno – Nove Mesto na Morave –
14:00Bridlicna – Hlucin –
17:00Hluk – Brumov –
17:00Holesov – Slavicin –
17:00Horni Becva – Valasske Mezirici –
17:00Lanzhot – Bystrc –
17:00Sternberk – Rymarov –
17:00Stonava – Polanka nad Odrou –
17:30Bzenec – Breclav –
18:00Aarhus – Brondby –
14:00Hvidovre IF – Vendsyssel –
15:00Esbjerg – Kolding IF –
16:00Fredericia – Koge –
13:00ASA Aarhus W – Aarhus W –
13:00Midtjylland W – Brondby W –
23:30Cuenca Juniors – Atletico FC 0-0
02:00LDU Portoviejo – Dep. Santo Domingo 1-0
20:30Nueve de Octubre – 22 de Julio –
90+’FAS – Municipal Limeno 2-1
23:00Atletico Balboa – Inter Santa Tecla –
23:00Cacahuatique – Metapan –
18:00Nomme Kalju U21 – Flora U21 –
13:00Tulevik – Johvi Phoenix –
13:00EstHam United – Kose –
16:00Kohvile – Rumori Calcio –
10:00Buducnost W – Hapoel Jerusalem W –
11:00Lusso W – ZFK Skopje 2014 W –
13:00Glentoran W – Pyunik Yerevan W –
16:30Klaksvik W – Zimbru Chisinau W –
17:30PAOK W (Gre) – Neftci Baku W (Aze) –
18:00Athlone WFC W (Irl) – Czarni Sosnowiec W (Pol) –
19:00Myjava W (Svk) – Mgarr W (Mlt) –
19:00Riga FC W (Lat) – Wrexham W (Wal) –
20:00Mitrovica W (Kos) – Ludogorets W (Bul) –
15:30Mariehamn – AC Oulu –
16:00KuPS – VPS –
14:00Haka – KaPa –
15:00JaPS – Klubi 04 –
15:00Mikkeli – KTP –
15:00SJK Akatemia – Ekenas –
17:00PK-35 – Jippo –
15:00Rovaniemi – JJK Jyvaskyla –
15:00SalPa – Keski-Uusimaa –
15:00Atlantis – HPS –
18:00Lahden Reipas – MyPa –
18:15Kiffen – HIFK –
15:00Honka – GrIFK –
15:00MuSa – EPS –
15:00Huima / Urho – SJK Akatemia 2 –
16:00JBK – VPS 2 –
11:00Aland Utd W – VIFK W –
13:00Gnistan W – KuPS W –
13:00HPS W – Ilves W –
13:00PK-35 Vantaa W – HJK W –
15:00HJK Akatemia W – HJS W –
15:00Keski-Uusimaa W – EBK W –
15:00Lahti W – JyPK W –
15:00ONS Oulu W – Honka W –
15:00TPS W – KTP W –
14:30Dinamo Tbilisi 2 – Spaeri –
14:30Gonio – Meshakhte Tkibuli –
14:30Iberia 2010 – Dila Gori –
15:30Kolkheti 1913 – Dusheti –
17:00Basa – FC Gareji Sagarejo –
17:00Orbi – Dinamo Batumi –
18:00Gori – Bolnisi –
14:00BFC Preussen – RSV Eintracht –
14:00Hertha Berlin II – Chemnitzer –
14:00Magdeburg II – Tasmania Berlin –
14:30Aue – Altglienicke –
14:00Unterhaching – Furth II –
13:00Dassendorf – ETSV Hamburg –
15:00Teutonia Ottensen – Wandsbeker Concordia –
16:00SC Victoria Hamburg – Norderstedt II –
18:00Suderelbe – Altona –
14:00Stadeln – Neudrossenfeld –
15:00Neumarkt – Grossbardorf –
16:00Bayern Hof – DJK Bamberg –
16:00Regensburg II – Nordlingen –
18:30Fortuna Regensburg – Bamberg –
14:00Deisenhofen – Kirchanschoring –
14:00Pfaffenhofen – Rosenheim –
14:30Geretsried – Pipinsried –
17:00Schalding – Kottern-St. Mang –
02:00Antigua – Marquense 3-1
62′Municipal – Deportivo Mixco 1-0
21:00Deportivo San Pedro – Xelaju –
23:00Aurora F.C. – Guastatoya –
19:30Kisvarda – Honved –
17:30Nagykanizsa – DVTK –
19:00Ajka – Kecskemeti TE –
19:00BVSC-Zuglo – Kazincbarcika –
19:00Tiszakecske – Szeged –
19:00Videoton – Kozarmisleny SE –
11:00Nyiregyhaza II – DVTK II –
17:30Debrecen II – Hajdunanas –
17:30Godollo – SBTC –
17:30Tiszaujvaros – Ozd-Sajovolgye –
16:00Zalaegerszegi II – VSC Veszprem –
17:30Bicskei – Puskas Academy II –
17:30Komaromi VSE – 1908 SZAC KSE –
17:30Mosonmagyarovari TE – Sarisapi Banyasz –
17:30Papai Perutz – Kiraly SE –
19:00Dorogi – Balatonalmadi SE –
16:00Szegedi – Vasas II –
17:30Gyulai Termal – Hodmezovasarhely FC –
17:30III. Keruleti TVE – Csepel –
17:30Szolnoki MAV – Sandorfalvi –
15:00Ferencvaros II – Dunaujvaros –
17:30Erdi – Budaorsi SC –
17:30Ivancsa – Szekszardi –
17:30Kaposvar – Siofok –
19:00Pecsi MFC – Dunaharaszti MTK –
16:00IR Reykjavik – Fylkir –
16:00KFA – Throttur Vogar –
18:00Dalvik/Reynir – Olafsvik –
18:00Magni – KFG Gardabaer –
19:00Kormakur/Hvot – Selfoss –
19:00Fram W – Grindavik/Njardvik W –
11:30Kalighat – Bhawanipore –
13:30East Bengal – Mohun Bagan –
10:30DPMM – Tampines –
14:30Persib Bandung – Arema FC –
18:00Galway – Waterford –
20:45Sligo Rovers – Drogheda –
20:30Longford – Wexford –
16:00Bohemians WFC W – Sligo Rovers W –
16:00Shamrock Rovers W – Waterford W –
16:00Treaty Utd W – Shelbourne W –
19:00Cork City W – Wexford W –
19:30Hapoel Petah Tikva – Maccabi Petah Tikva –
19:30Ironi Tiberias – Sakhnin –
19:30Maccabi Haifa – Hapoel Haifa –
19:30Netanya – Hapoel Jerusalem –
15:00Ulytau – Ertis Pavlodar –
15:00Zhetysu Taldykorgan – Kyzylzhar –
17:00Aktobe – Okzhetpes –
19:45Al Sulaibikhat – Al-Jazira –
19:45Burgan – Sporty –
19:45Khaitan – Al Shamiya –
19:45Yarmouk – Al Sahel –
16:30Ozgon – Ilbirs –
16:30Talant – Kyrgyzaltyn –
13:00FK Smiltene – RFS 2 –
15:00Alberts JDFS – Super Nova 2 –
16:00Riga Mariners – JFK Ventspils –
17:00Rezekne – Marupe –
17:30Leevon PPK – Skanste –
12:00RFS W – Auda W –
15:00Racing – Al Riyadi Abbasiyah –
14:00Atmosfera – Hegelmann Litauen 2 –
16:00Neptunas – Siauliai 2 –
17:00Babrungas – Ekranas –
18:00Jonava – Garliava –
13:00Cheng Fung – University of Macau –
15:00Benfica – Hang Sai –
14:30Blue Eagles – Red Lions –
14:30Chitipa United – Ekhaya –
14:30Civo Utd – Moyale Barracks –
14:30Dedza Dynamos – Big Bullets –
26′Atlante – Club America 0-1
26′Club Tijuana – Club Leon 0-0
03:00Tepatitlan de Morelos – Alacranes de Durango 0-1
03:00Zacatecas Mineros – Correcaminos 3-3
00:00Tlaxcala – Leones Negros –
17:00Tigres UANL U21 – Atl. San Luis U21 –
19:00Santos Laguna U21 – Atlas U21 –
19:00Balti – Dacia Buiucani –
14:45Baia de Pemba – Ferroviario Beira –
08:00Fencibles United AFC – Auckland City –
90+’Eastern Suburbs W – Auckland United W 1-0
01:00Mexico U20 – Antigua and Barbuda U20 3-0
23:00Cuba U20 – El Salvador U20 –
21:30Prison Service (Tri) – Slingerz (Guy) –
22:00Britannia (Aru) – Weymouth Wales (Bar) –
22:00Mount Pleasant (Jam) WO – All Saints Utd. (Atg) –
00:00Robinhood (Sur) – La Clery (Sai) –
17:00Struga – Shkendija Haracine –
17:00Vardar – Bregalnica Stip –
16:00Kristiansund – Start –
18:00Stromsgodset – Lyn –
20:00Haugesund – Bryne –
13:00Bjarg – Pors –
14:00Brattvag – Mjondalen –
15:00Arendal – Vidar –
15:00Eik-Tonsberg – Sandviken –
15:30Notodden – Sotra –
14:00Honefoss – Skeid –
14:00Levanger – Ull/Kisa –
14:30Grorud – Stjordals Blink –
15:00Junkeren – Lorenskog –
17:00Tromsdalen – Follo –
13:00Grei – Konnerud –
13:00Nordstrand – Gamle Oslo –
13:00Ullern – Heming –
14:00Baerum Sportsklubb – Valerenga 2 –
15:00Aalesund 2 – Orkla –
15:00Molde 2 – Byasen –
15:00Spjelkavik – Nardo –
15:30Melhus – Herd –
13:00Forde – Austevoll –
14:00Fana – Djerv 1919 –
14:00Stord – Askoy –
15:00Hinna – Vindbjart –
15:00Madla IL – Flekkeroy –
15:00Mandalskameratene – Staal Jorpeland –
16:00Stabaek 2 – Viking 2 –
14:00Harstad – Fauske Sprint –
15:00Finnsnes – Stromsgodset 2 –
15:00Skjervoy – Alta –
15:00Tromso 2 – Ulfstind –
16:30Floya – Lillestrom 2 –
14:00Drobak-Frogn – Brumunddal –
15:00Bjorkelangen – Fram –
15:00Elverum – Sandefjord 2 –
15:00Raelingen – Lillehammer –
15:00SK Gjovik-Lyn – Rade –
90+’Arabe Unido – Plaza Amador 2-2
23:30Cerro Porteno – Sportivo Trinidense 1-2
21:00Recoleta – San Lorenzo –
23:30Ameliano – Nacional Asuncion –
00:30Deportivo Santani – Paraguari AC 2-0
15:00Tacuary – Sol de America –
90+’U. de Deportes – Cusco 2-1
17:30Sport Boys – AD Tarma –
20:00Sport Huancayo – Grau –
22:15Juan Pablo II – Cienciano –
18:00U. San Martin – Carlos Mannucci –
22:00Cesar Vallejo – Union Comercio –
17:00Killas W – Alianza Lima W –
22:15Defensores W – UNSAAC W –
14:45Jagiellonia – Korona Kielce –
17:30Gornik Zabrze – Slask Wroclaw –
20:15Lech Poznan – Cracovia –
15:30Lechia Gdansk – Grodzisk M. –
15:30Pogon Siedlce – LKS Lodz –
15:30S. Rzeszow – Chrobry Glogow –
11:15Podhale Nowy Targ – Slask Wroclaw II –
13:00Legia II – S. Wola –
18:00Swit Szczecin – Leczna –
19:00Zawisza – Kleczew –
19:10Sandecja Nowy S. – Hutnik Krakow –
20:00Zielona Gora – Bielsko-Biala –
16:30Farul Constanta – Corvinul –
19:30Dinamo Bucuresti – Univ. Craiova –
13:00Dynamo Moscow – Krylya Sovetov –
15:15Akron Togliatti – Zenit –
17:30Fakel Voronezh – Dynamo Makhachkala –
19:45Spartak Moscow – Rodina Moscow –
15:00Ulyanovsk – Neftekhimik –
16:00Chelyabinsk – Pari NN –
18:00Tekstilshtik – S. Kostroma –
18:00Rodina Moscow 2 – Dynamo Vladivostok –
13:00Miass – Zenit 2 –
16:00Dynamo Stavropol – Omsk –
19:00Dynamo Moscow 2 – Tyumen –
15:30Angust Nazran – Kyzyltash –
16:00Astrakhan – FK Chayka 2 –
16:00FK Pobeda – Shahter Taganrog –
16:00Spartak Nalchik – Rubin Yalta –
17:00Maykop – FC Sevastopol –
13:00Dynamo SPB – Murom –
12:00Kursk – SKA Khabarovsk 2 –
12:00Rodina Moscow 3 – Salyut-Belgorod –
14:00Kvant – Lipetsk –
16:00FK Shumbrat Saransk – Spartak Tambov –
17:00FK Strogino Moscow – Volna Nizhegorodskaya –
17:00Oryol – Saturn Ramenskoye –
18:30R. Volgograd 2 – Penza –
12:00Dynamo Moscow W – Spartak Moscow W –
16:00Zenit W – Zvezda 2005 W –
17:00Krasnodar W – Lokomotiv Moscow W –
16:00Banks O’ Dee – Wick Academy –
16:00Brora Rangers – Deveronvale –
16:00Buckie Thistle – Inverurie –
16:00Clachnacuddin – Turriff Utd –
16:00Forres Mechanics – Keith –
16:00Fraserburgh – Invergordon –
16:00Lossiemouth – Huntly –
16:00Nairn County – Rothes –
16:00Strathspey Thistle – Formartine Utd –
16:00Auchinleck Talbot – Dalbeattie Star –
16:00Beith – Celtic B –
16:00Bo’ness United – Tranent –
16:00Clydebank FC – Newton Stewart –
16:00Cowdenbeath – Gala Fairydean –
16:00Cumnock Juniors – Albion Rovers –
16:00Gretna 2008 – Caledonian Braves –
16:00Hill Of Beath – East Stirlingshire –
16:00Largs Thistle – Cumbernauld Colts –
16:00Linlithgow Rose – Civil Service Strollers –
16:00Lochee United – Berwick –
16:00Musselburgh – Bonnyrigg Rose –
16:00Pollok – Troon FC –
16:00Renfrew – Kilwinning Rangers –
16:00Stirling University – Broxburn Athletic –
16:00Aberdeen – Kelty Hearts –
16:00Airdrieonians – Ross County –
16:00Arbroath – Stirling –
16:00Ayr – Alloa –
16:00Dumbarton – Cove Rangers –
16:00Dundee FC – Clyde –
16:00Falkirk – Stranraer –
16:00Forfar Athletic – Brechin –
16:00Hamilton – Elgin City –
16:00Montrose – Spartans –
16:00Morton – Inverness –
16:00Peterhead – Kilmarnock –
16:00Queen’s Park – Queen of South –
16:00Stenhousemuir – Livingston –
16:00St Johnstone – East Fife –
17:30Radnicki Nis – Cukaricki –
20:00IMT Novi Beograd – Zemun –
20:00OFK Beograd Mozzart Bet – Radnik –
18:00Trencin – Komarno –
18:00Trnava – Skalica –
20:30Podbrezova – Michalovce –
16:00FK Humenne – Presov –
17:00Galanta – Zvolen –
17:00Lehota p. V. – Pohronie –
17:00MFK Bytca – L. Mikulas –
17:00Povazska Bystrica – I. Bratislava –
18:00Aluminij – Celje –
18:00Mura – O. Ljubljana –
20:15Maribor – Grosuplje –
14:30Heegan – Jazeera –
14:30Horseed – Jubba –
12:30Gimcheon Sangmu – Daejeon –
12:30Pohang – Jeonbuk –
12:30Busan – Suwon Bluewings –
12:30Daegu – Suwon FC –
12:30Hwaseong – Asan –
12:30Jeonnam – Gyeongnam –
10:00Gyeongju KHNP – Siheung Citizen –
11:00Pocheon – Daejeon Korail –
12:00Dangjin Citizen – Mokpo –
12:00Gangneung – Yeoju Citizen –
09:30Jincheon – Geoje –
10:00Geumsan Insam – Seoul Jungnang –
10:00Jecheon Citizen – Namyangju –
10:00Seosan Pioneer – Gijang United –
12:00Blue Star – Blue Eagles –
15:00Degerfors – Djurgarden –
17:30Kalmar – Mjallby –
15:00Varnamo – Brage –
16:00Norrkoping W – Hammarby W –
13:00Elfsborg W – Umea W –
13:00Husqvarna W – Goteborg W –
13:00Sandviken W – Alingsas W –
14:00Jitex W – Orebro SK W –
15:00Enskede W – Hacken B W –
15:00Trelleborg W – Linkoping W –
16:00Gamla Upsala W – KIF Orebro W –
18:00Lausanne – Grasshoppers –
18:00Servette – Basel –
20:30Luzern – Thun –
11:00Ahrobiznes Volochysk – SC Poltava –
13:00Lokomotyv Kyiv – FC Chernihiv –
15:00Zhytomyr 2 – UCSA –
15:00SeaSters Odesa W – Panthers FC Uman W –
00:00Montevideo City – Danubio 1-0
20:00Central Esp. – Cerro Largo –
23:00Defensor Sp. – Liverpool M. –
15:00Colon – Paysandu FC –
18:00Tacuarembo – Plaza Colonia –
00:30New York Red Bulls – Charlotte –
01:00New York Red Bulls II – Crown Legacy 0-3
23:00Inter Miami II – Toronto FC II –
00:30Vermont Green – Asheville City 4-0
01:30Flint City – Peoria 4-0
03:30Laredo Heat – Fort Lauderdale –
02:00Houston Dash W – Bay FC W 1-0
02:00Orlando Pride W – Chicago W 1-0
56′Portland Thorns W – Gotham W 2-1
23:00Boston Legacy W – Kansas City Current W –
14:30FarDU – Lochin –
16:00Respublika FA – Jayxun –
17:00Kattaqurgon – Yaypan –
21:30Frontera – Urena –
21:30Puerto Cabello B – Barquisimeto –
22:00Yaracuyanos – El Vigia –
23:00Lara – Atletico Barinas –
17:15Oman U20 – Bahrain U20 –
18:30Scinawa (Pol) – Zlotoryja (Pol) –
19:15SV Worgl (Aut) – Mayrhofen (Aut) –
08:00Hokkaido Consadole Sapporo (Jpn) – Nagoya Grampus (Jpn) –
09:00Polokwane (Rsa) – Sekhukhune (Rsa) –
09:30Baleares (Esp) – Mallorca B (Esp) –
10:00Admira Prague (Cze) – Jablonec B (Cze) –
10:00Aritma Prague (Cze) – Benatky n. Jiz. (Cze) –
10:00Dubrava (Cro) – Kustosija (Cro) –
10:00Famalicao (Por) – Tondela (Por) –
10:00FC Bacau (Rou) – Targu Secuiesc (Rou) –
10:00Golden Arrows (Rsa) – Milford FC (Rsa) –
10:00Karlovac (Cro) – NK Krka (Slo) –
10:00Karpaty Lviv (Ukr) – Veres-Rivne (Ukr) –
10:00Kraluv Dvur (Cze) – Zapy (Cze) –
10:00Krasno (Svk) – Karvina B (Cze) –
10:00Mlada Boleslav B (Cze) – Loko Praha (Cze) –
10:00Mladost Zdralovi (Cro) – Trnje (Cro) –
10:00CancelledMlawa (Pol) – Wisla Dobrzyn (Pol) –
10:00Pelikan (Pol) – Mszczonowianka Mszczonow (Pol) –
10:00Pribram B (Cze) – Slavia Prague U20 (Cze) –
10:00Radnik Krizevci (Cro) – Jarun (Cro) –
10:00Spisska Nova Ves (Svk) – Poprad (Svk) –
10:00Steaua Bucuresti (Rou) – Popesti Leordeni (Rou) –
10:00Vysoke Myto (Cze) – Hradec Kralove B (Cze) –
10:00Warta Poznan II (Pol) – Kotwica Kornik (Pol) –
10:00Yamaga (Jpn) – Kofu (Jpn) –
10:15Brandys n. Labem (Cze) – Prepere (Cze) –
10:15Povltavska FA (Cze) – Kosmonosy (Cze) –
10:15Turnov (Cze) – Liberec B (Cze) –
10:30Chomutov (Cze) – Dukla Prague B (Cze) –
10:30Girona (Esp) – Alaves (Esp) –
10:30Piestany (Svk) – Tovarniky (Svk) –
10:30Ruzomberok B (Svk) – Trencin B (Svk) –
10:30Stubai (Aut) – Tirol (Am) (Aut) –
11:00GKS Katowice 2 (Pol) – Victoria Czestochowa (Pol) –
11:00Grom Nowy Staw (Pol) – Olimpia Elblag (Pol) –
11:00Horsholm-Usserod (Den) – Roskilde (Den) –
11:00Izolator Boguchwala (Pol) – Stropkov (Svk) –
11:00Jelenia Gora (Pol) – Legnica II (Pol) –
11:00Kortrijk (Bel) – Knokke (Bel) –
11:00Kotwica Kornik (Pol) – Unia Swarzedz (Pol) –
11:00Lancy (Sui) – Chenois (Sui) –
11:00Laval (Fra) – Concarneau (Fra) –
11:00Luton (Eng) – Al Kholood (Sau) –
11:00Maastricht (Ned) – Beveren (Bel) –
11:00Naesby (Den) – Middelfart (Den) –
11:00CancelledOdra Opole (Pol) – Wisla II (Pol) –
11:00Olawa (Pol) – Nysa (Pol) –
11:00Old Boys (Sui) – Dornach (Sui) –
11:00Oviedo B (Esp) – Real Aviles (Esp) –
11:00Sudtirol (Ita) – Kaiserslautern (Ger) –
11:00Versailles (Fra) – Fleury-Merogis (Fra) –
11:00CancelledVictoria Czestochowa (Pol) – Szczakowianka (Pol) –
11:00Warta Sieradz (Pol) – Sokol Aleksandrow L. (Pol) –
11:30Benfica B (Por) – Casa Pia (Por) –
11:30Chaves (Por) – Vitoria Guimaraes B (Por) –
11:30FC Porto B (Por) – Academica (Por) –
11:30Mafra (Por) – Alverca (Por) –
11:30Pacos Ferreira (Por) – AFS (Por) –
11:30RB Leipzig (Ger) – Ingolstadt (Ger) –
11:30Sousense (Por) – Uniao Lamas (Por) –
12:00Annecy (Fra) – Brighton (Eng) –
12:00BK Frem (Den) – F. Amager (Den) –
12:00Bruhl (Sui) – Dietikon (Sui) –
12:00CancelledF. Amager (Den) – Nykobing (Den) –
12:00Freiburg II (Ger) – Hoffenheim II (Ger) –
12:00Grossaspach (Ger) – Darmstadt (Ger) –
12:00Jaroslaw (Pol) – Moravia Morawica (Pol) –
12:00Karpaty Lviv (Ukr) – Veres-Rivne (Ukr) –
12:00Kluczbork (Pol) – Rakow II (Pol) –
12:00Lens (Fra) – Charleroi (Bel) –
12:00Magesi (Rsa) – Venda (Rsa) –
12:00Mechtersheim (Ger) – Walldorf (Ger) –
12:00Santa Clara (Por) – Arouca (Por) –
12:00Thisted FC (Den) – Brabrand (Den) –
12:00Widzew Lodz II (Pol) – BKS Sparta Katowice (Pol) –
12:00CancelledWiedenbruck (Ger) – Kaunitz (Ger) –
12:30Mlawa (Pol) – Hutnik Warszawa (Pol) –
12:30CancelledWaalwijk (Ned) – B. Monchengladbach II (Ger) –
13:00Almere City (Ned) – Oss (Ned) –
13:00Arlanda (Swe) – Haninge (Swe) –
13:00Bronshoj (Den) – Hellerup (Den) –
13:00Durban City (Rsa) – Richards Bay (Rsa) –
13:00Dusseldorf (Ger) – Dortmund (Ger) –
13:00CancelledFA 2000 (Den) – Rosengard (Swe) –
13:00Genk U23 (Bel) – Eindhoven FC (Ned) –
13:00Harrogate (Eng) – Doncaster (Eng) –
13:00Hassleholms IF (Swe) – Olympic (Swe) –
13:00Heerenveen (Ned) – Leuven (Bel) –
13:00Holstein Kiel II (Ger) – Eimsbutteler (Ger) –
13:00Jong Sparta Rotterdam (Ned) – Jong AZ (Ned) –
13:00Kolos Kovalivka (Ukr) – Ch. Odesa (Ukr) –
13:00Meuselwitz (Ger) – Fulda-Lehnerz (Ger) –
13:00Naestved (Den) – B.93 (Den) –
13:00SG Dynamo Dresden (Ger) – Cottbus (Ger) –
13:00Torquay (Eng) – Cardiff U21 (Wal) –
13:00Trollhattan (Swe) – Stenungsunds (Swe) –
13:00Werder Bremen (Ger) – Bochum (Ger) –
13:30Dunkerque (Fra) – Westerlo (Bel) –
13:30Gateshead (Eng) – Newcastle (Eng) –
13:30Heidenheim (Ger) – Hamburger SV (Ger) –
14:00Antwerp (Bel) – K. Lierse S.K. (Bel) –
14:00Arka Pawlow (Pol) – Naprzod Jedrzejow (Pol) –
14:00Ashton Town (Eng) – Annan (Sco) –
14:00Augsburg (Ger) – Saarbrucken (Ger) –
14:00Aywaille (Bel) – RFC Liege (Bel) –
14:00Biala Podlaska (Pol) – Jagiellonia II (Pol) –
14:00Borac 1926 (Srb) – Graficar Beograd (Srb) –
14:00Boulogne (Fra) – Rouen (Fra) –
14:00BSV Rehden (Ger) – Jeddeloh (Ger) –
14:00Busko-Zdroj (Pol) – Termalica B-B. II (Pol) –
14:00Caen (Fra) – Al Wakra (Qat) –
14:00Chemik Bydgoszcz (Pol) – Stomil Olsztyn (Pol) –
14:00Delmenhorst (Ger) – Arminia Bielefeld II (Ger) –
14:00CancelledDrochtersen/Assel (Ger) – TSV Havelse (Ger) –
14:00Eintracht Frankfurt II (Ger) – Oberhausen (Ger) –
14:00Elana Torun (Pol) – Mustang Ostaszewo (Pol) –
14:00Estrela (Por) – Os Belenenses (Por) –
14:00Famalicao (Por) – Felgueiras (Por) –
14:00FC ASA Tg. Mures (Rou) – Gloria Bistrita (Rou) –
14:00CancelledFC Gutersloh (Ger) – TSV Havelse (Ger) –
14:00FSV Frankfurt (Ger) – Koln II (Ger) –
14:00Fulham (Eng) – Norwich (Eng) –
14:00Gil Vicente (Por) – Moreirense (Por) –
14:00CancelledGKS Belchatow (Pol) – Skra (Pol) –
14:00Goczalkowice Zdroj (Pol) – Wislanie Skawina (Pol) –
14:00Hannover II (Ger) – TSV Havelse (Ger) –
14:00Hansa Rostock II (Ger) – Todesfelde (Ger) –
14:00Hetman Zamosc (Pol) – Lubaczow (Pol) –
14:00Kaiserslautern II (Ger) – Bonner (Ger) –
14:00KKS Kalisz (Pol) – Lech Poznan II (Pol) –
14:00Kluczevia Stargard (Pol) – Polonia Slubice (Pol) –
14:00Kristianstad (Swe) – Lilla Torg (Swe) –
14:00LKS Lodz II (Pol) – Notec Czarnkow (Pol) –
14:00Lok. Zagreb (Cro) – Sturm Graz II (Aut) –
14:00Lucenec (Svk) – Lok. Kosice (Svk) –
14:00Lusitania FC (Por) – Academico Viseu (Por) –
14:00Maritimo (Por) – Machico (Por) –
14:00Metz (Fra) – Sittard (Ned) –
14:00Middlesbrough (Eng) – Huddersfield (Eng) –
14:00Mlawa (Pol) – Hutnik Krakow (Pol) –
14:00Nijmegen (Ned) – Elversberg (Ger) –
14:00Paderborn II (Ger) – VfB Oldenburg (Ger) –
14:00Pelikan (Pol) – KS Kutno (Pol) –
14:00Quorn (Eng) – Harborough (Eng) –
14:00RAAL La Louviere (Bel) – Samsunspor (Tur) –
14:00CancelledRadomiak Radom (Pol) – Nea Salamis (Cyp) –
14:00Radomsko (Pol) – Redziny (Pol) –
14:00Reims (Fra) – Cercle Brugge KSV (Bel) –
14:00Rodinghausen (Ger) – Kassel (Ger) –
14:00RW Essen (Ger) – B. Monchengladbach (Ger) –
14:00Scarborough (Eng) – Barnsley (Eng) –
14:00Slaven Belupo (Cro) – Sesvete (Cro) –
14:00Slovacko B (Cze) – Zlin B (Cze) –
14:00Steaua Bucuresti (Rou) – CSM Slatina (Rou) –
14:00Steinbach Haiger (Ger) – Siegen (Ger) –
14:00Stendal (Ger) – MSV Neuruppin (Ger) –
14:00Stutt. Kickers (Ger) – Regensburg (Ger) –
14:00Sulow (Pol) – Polkowice (Pol) –
14:00Sundby (Den) – Ringsted (Den) –
14:00Swindon (Eng) – Bristol City (Eng) –
14:00Swit Mazowiecki (Pol) – LKS Lomza (Pol) –
14:00Tondela (Por) – Beira Mar (Por) –
14:00Vizela (Por) – Braga B (Por) –
14:00Warta Gorzow (Pol) – Swinoujscie (Pol) –
14:00Willem II (Ned) – KV Mechelen (Bel) –
14:00Wisloka Debica (Pol) – Stal Rzeszow 2 (Pol) –
14:00CancelledWoliborz (Pol) – Polonia Sroda Slaska (Pol) –
14:00Worms (Ger) – Sandhausen (Ger) –
14:00Wycombe (Eng) – Yeovil (Eng) –
14:00Zaglebie II (Pol) – Pardubice B (Cze) –
14:30Dordrecht (Ned) – Al Khaleej (Sau) –
14:30Waregem (Bel) – Sparta Rotterdam (Ned) –
15:00Angers (Fra) – Creteil (Fra) –
15:00Arminia Bielefeld (Ger) – Duisburg (Ger) –
15:00AZ Alkmaar (Ned) – Olympiacos Piraeus (Gre) –
15:00Baden (Sui) – Kreuzlingen (Sui) –
15:00Caerau Ely (Wal) – Barnstaple (Eng) –
15:00Cleethorpes (Eng) – Grimsby Borough (Eng) –
15:00De Graafschap (Ned) – Kifisia (Gre) –
15:00Groningen (Ned) – Volos (Gre) –
15:00Hereford (Eng) – Solihull Moors (Eng) –
15:00Hollenbach (Ger) – Stuttgart (Ger) –
15:00Kilbarrack Utd (Irl) – Portadown (Nir) –
15:00Kolos Kovalivka (Ukr) – Ch. Odesa (Ukr) –
15:00Llandudno (Wal) – Kidsgrove (Eng) –
15:00Mainz (Ger) – Holstein Kiel (Ger) –
15:00Meppen (Ger) – Schalke II (Ger) –
15:00Offenbach (Ger) – Bayer Leverkusen (Ger) –
15:00Padova (Ita) – Ospitaletto (Ita) –
15:00Portstewart (Nir) – Ballymena (Nir) –
15:00Ulm (Ger) – Stuttgart II (Ger) –
15:00Watford (Eng) – Hansa Rostock (Ger) –
15:15SG Dynamo Dresden (Ger) – Cottbus (Ger) –
15:30Ahrweiler (Ger) – Eintracht Trier (Ger) –
15:30Haverfordwest (Wal) – Llanelli (Wal) –
15:30Wehen (Ger) – Bayern Munich (Ger) –
16:00AFC Eskilstuna (Swe) – Karlbergs (Swe) –
16:00AFC Fylde (Eng) – Wigan (Eng) –
16:00AFC Telford (Eng) – Walsall (Eng) –
16:00AFC Wimbledon (Eng) – Charlton (Eng) –
16:00Al Jazira (Uae) – St. Truiden (Bel) –
16:00Altrincham (Eng) – Macclesfield (Eng) –
16:00Annagh (Nir) – Ballymacash (Nir) –
16:00Balham (Eng) – Hastings (Eng) –
16:00Barnet (Eng) – Oxford Utd (Eng) –
16:00Barrow (Eng) – Blackpool (Eng) –
16:00Barry (Wal) – Gloucester (Eng) –
16:00Bath (Eng) – Newport (Wal) –
16:00Bologna (Ita) – Iraklis 1908 (Gre) –
16:00Bolton (Eng) – Everton (Eng) –
16:00Boston Utd (Eng) – Peterborough (Eng) –
16:00Braintree (Eng) – Colchester U21 (Eng) –
16:00Brightlingsea (Eng) – Aveley (Eng) –
16:00Bromley (Eng) – Crystal Palace (Eng) –
16:00Bromsgrove (Eng) – Trefelin (Wal) –
16:00Bulle (Sui) – Amical Saint-Prex (Sui) –
16:00Canvey (Eng) – Brentwood (Eng) –
16:00Carlton Town (Eng) – Matlock (Eng) –
16:00Celtic (Sco) – AC Milan (Ita) –
16:00Chertsey (Eng) – Hampton & Richmond (Eng) –
16:00Chorley (Eng) – Accrington (Eng) –
16:00Cliftonville (Nir) – Alvechurch (Eng) –
16:00Colwyn Bay (Wal) – Bootle (Eng) –
16:00Concord (Eng) – Hastings (Eng) –
16:00Crewe (Eng) – Birmingham (Eng) –
16:00Curzon Ashton (Eng) – Clitheroe (Eng) –
16:00Dag & Red (Eng) – Buxton (Eng) –
16:00Dover (Eng) – Burgess Hill (Eng) –
16:00Dundela (Nir) – Bangor FC (Nir) –
16:00Eastleigh (Eng) – Crawley (Eng) –
16:00Faversham (Eng) – Dartford (Eng) –
16:00Forest Green (Eng) – Cardiff (Wal) –
16:00Frome (Eng) – Salisbury (Eng) –
16:00G.A. Eagles (Ned) – OFI Crete (Gre) –
16:00Grenoble (Fra) – Troyes (Fra) –
16:00Halesowen (Eng) – Tamworth (Eng) –
16:00Hanwell Town (Eng) – Aldershot (Eng) –
16:00Hanworth (Eng) – Welwyn Garden (Eng) –
16:00Harlow (Eng) – Margaretsbury (Eng) –
16:00Hartlepool (Eng) – Grimsby (Eng) –
16:00Havant & W (Eng) – Bognor Regis (Eng) –
16:00Hornchurch (Eng) – Tottenham U21 (Eng) –
16:00H&W Welders (Nir) – Dungannon (Nir) –
16:00Kingstonian (Eng) – Barton (Eng) –
16:00Kortrijk (Bel) – Amiens (Fra) –
16:00Leatherhead (Eng) – Ashford Town (Eng) –
16:00Lecce (Ita) – Istra 1961 (Cro) –
16:00Lewes (Eng) – Dorking (Eng) –
16:00Maidstone (Eng) – Ashford U. (Eng) –
16:00Mannheim (Ger) – Triglav (Slo) –
16:00Marine (Eng) – Preston (Eng) –
16:00Mossley (Eng) – Emley (Eng) –
16:00Moyola (Nir) – Crusaders (Nir) –
16:00Oxford City (Eng) – Walton & Hersham (Eng) –
16:00Palermo (Ita) – Nurnberg (Ger) –
16:00QPR (Eng) – Fiorentina (Ita) –
16:00CancelledRedcar Athletic (Eng) – South Shields (Eng) –
16:00Rochdale (Eng) – Farnham (Eng) –
16:00Rotherham (Eng) – Sheffield Utd (Eng) –
16:00Runcorn Linnets (Eng) – Ashton Utd (Eng) –
16:00Sabinov (Svk) – FK Cana (Svk) –
16:00Salford (Eng) – Dundee Utd (Sco) –
16:00Schalke (Ger) – Okayama (Jpn) –
16:00Shifnal Town (Eng) – Rushall (Eng) –
16:00Sholing (Eng) – Folkestone (Eng) –
16:00Shrewsbury (Eng) – West Brom (Eng) –
16:00Sollentuna (Swe) – Stocksund (Swe) –
16:00Southend (Eng) – Leyton Orient (Eng) –
16:00Spennymoor (Eng) – FC Halifax (Eng) –
16:00Sporting Lokeren (Bel) – NAC Breda (Ned) –
16:00Stalybridge (Eng) – Leek (Eng) –
16:00Stevenage (Eng) – Millwall (Eng) –
16:00Stratford (Eng) – Kidderminster (Eng) –
16:00Sutton (Eng) – Horsham FC (Eng) –
16:00Tonbridge (Eng) – Dulwich Hamlet (Eng) –
16:00Truro (Eng) – Plymouth (Eng) –
16:00Warrington (Eng) – Southport (Eng) –
16:00Wealdstone (Eng) – MK Dons (Eng) –
16:00Weston-super-Mare (Eng) – Exeter (Eng) –
16:00Wimborne (Eng) – Maidenhead (Eng) –
16:00Woking (Eng) – Reading (Eng) –
16:00Worksop (Eng) – Garforth (Eng) –
16:00Worthing (Eng) – Bracknell (Eng) –
17:00Cesena (Ita) – Carpi (Ita) –
17:00Gainsborough (Eng) – Doncaster (Eng) –
17:00Genoa (Ita) – L.R. Vicenza (Ita) –
17:00Guingamp (Fra) – Lorient (Fra) –
17:00Legnica II (Pol) – Lechia Dzierzoniow (Pol) –
17:00Le Mans (Fra) – Nantes (Fra) –
17:00Livorno (Ita) – Ghiviborgo (Ita) –
17:00Niedercorn (Lux) – Virton (Bel) –
17:00Novaci (Mkd) – Kozuf Gevgelija (Mkd) –
17:00Quevilly Rouen (Fra) – Avranches (Fra) –
17:00Royale Union SG (Bel) – Lille (Fra) –
17:00Sarraz-Eclepens (Sui) – Bavois (Sui) –
17:00Taverne (Sui) – Paradiso (Sui) –
17:00Torino (Ita) – Cittadella (Ita) –
17:00Wolves (Eng) – Real Sociedad (Esp) –
17:30Arezzo (Ita) – Folgore Caratese (Ita) –
17:30FC 08 Homburg (Ger) – Reutlingen (Ger) –
17:30Konyaspor (Tur) – Hull (Eng) –
17:30Laci (Alb) – Kukesi (Alb) –
17:30Omonia Aradippou (Cyp) – Karmiotissa (Cyp) –
17:30Retz (Aut) – Stammersdorf (Aut) –
17:30Verona (Ita) – Dolomiti Bellunesi (Ita) –
17:30Waalwijk (Ned) – Bochum II (Ger) –
18:00AFS (Por) – Vila Mea (Por) –
18:00Auxerre (Fra) – Orleans (Fra) –
18:00Berbourg (Lux) – Jeunesse Esch (Lux) –
18:00Clermont (Fra) – Montpellier (Fra) –
18:00Empoli (Ita) – Entella (Ita) –
18:00Le Havre (Fra) – Red Star (Fra) –
18:00Marseille (Fra) – Nice (Fra) –
18:00Modena (Ita) – Virtus Bolzano (Ita) –
18:00Napredak (Srb) – Dubocica (Srb) –
18:00Neusiedl (Aut) – Dinamo Helfort (Aut) –
18:00Orijent (Cro) – Vrhnika (Slo) –
18:00Otrant (Mne) – Vllaznia (Alb) –
18:00Pisa (Ita) – Juventus U23 (Ita) –
18:00Pogradeci (Alb) – Besa Kavaje (Alb) –
18:00PSV (Ned) – Villarreal (Esp) –
18:00Rennes (Fra) – Club Brugge KV (Bel) –
18:00Shakhtar Donetsk (Ukr) – Al-Ula (Sau) –
18:00Sloboda (Bih) – Zvijezda 09 (Bih) –
18:00Sochaux (Fra) – Dijon (Fra) –
18:00Solin (Cro) – Posusje (Bih) –
18:00Solothurn (Sui) – Luzern II (Sui) –
18:00Steti (Cze) – Usti nad Labem B (Cze) –
18:00Stilon Gorzow (Pol) – Carina Gubin (Pol) –
18:00Tongeren (Bel) – Hasselt (Bel) –
18:00Wiltz (Lux) – Eupen (Bel) –
18:00Wycombe (Eng) – Portsmouth (Eng) –
18:15Birkirkara (Mlt) – Sliema (Mlt) –
18:30Burgos CF (Esp) – Ath Bilbao B (Esp) –
18:30Charleroi (Bel) – Seraing (Bel) –
18:30Pavia (Ita) – AlbinoLeffe (Ita) –
18:30Real Sociedad B (Esp) – Pau FC (Fra) –
19:00Ath Bilbao (Esp) – Eibar (Esp) –
19:00Benfica B (Por) – AD Merida (Esp) –
19:00Buducnost (Mne) – Iskra (Mne) –
19:00CD Coria (Esp) – Cordoba B (Esp) –
19:00Celta Vigo (Esp) – Gijon (Esp) –
19:00Eldense (Esp) – Al Ettifaq (Sau) –
19:00Las Palmas (Esp) – Al Ittihad (Sau) –
19:00Lugo (Esp) – Celta Vigo B (Esp) –
19:00Malaga (Esp) – Leicester (Eng) –
19:00Mallorca (Esp) – Al Fateh (Sau) –
19:00Strasbourg (Fra) – Blackburn (Eng) –
19:00Toulouse (Fra) – Rodez (Fra) –
19:00Valladolid (Esp) – Getafe (Esp) –
19:00Venlo (Ned) – Fortuna Koln (Ger) –
19:30FC L’escala (Esp) – Espanyol B (Esp) –
19:30Oviedo (Esp) – Dep. A Coruna (Esp) –
20:00Aguilas FC (Esp) – Almeria (Esp) –
20:00Cadiz CF (Esp) – Cordoba (Esp) –
20:00Estoril (Por) – Torreense (Por) –
20:00Gimnastic (Esp) – Andorra (And) –
20:00Granada CF (Esp) – Betis (Esp) –
20:00Osijek (Cro) – Rizespor (Tur) –
20:00Port Vale (Eng) – Murcia (Esp) –
20:00St. Liege (Bel) – Juventus (Ita) –
20:00Valencia (Esp) – Castellon (Esp) –
20:30Espanyol (Esp) – Sabadell (Esp) –
20:30Sporting CP (Por) – Monaco (Fra) –
21:00FC Porto (Por) – Aston Villa (Eng) –
22:45Morocco U20 – Sevilla U20 –
00:00Liverpool – Sunderland –
10:00Omiya Ardija W (Jpn) – Bayern Munich W (Ger) –
11:00GKS Katowice W (Pol) – Slavia Prague W (Cze) –
13:00Eskilstuna Utd W (Swe) – Djurgarden W (Swe) –
13:00Vaxjo DFF W (Swe) – Kristianstad W (Swe) –
14:00IF Brommapojkarna W (Swe) – Uppsala W (Swe) –
14:00PEC Zwolle W (Ned) – Werder Bremen W (Ger) –
14:30Eintracht Frankfurt W (Ger) – Feyenoord W (Ned) –
15:00Hoffenheim W (Ger) – 1.FC Nurnberg W (Ger) –
15:00Union Berlin W (Ger) – Hamburger SV W (Ger) –
15:30Rekord Bielsko-Biala W (Pol) – UKS SMS Lodz W (Pol) –
15:30Stuttgart W (Ger) – St. Gallen W (Sui) –
16:00CancelledAIK W (Swe) – Norrkoping W (Swe) –
16:00Austria Vienna W (Aut) – MTK Hungaria W (Hun) –
16:00Puskas Academy W (Hun) – St. Polten W (Aut) –
16:00Zurich W (Sui) – AC Milan W (Ita) –
16:30Slask Wroclaw W (Pol) – Sparta Prague W (Cze) –
17:00Fleury 91 W (Fra) – Roubaix W (Fra) –
17:00LASK W (Aut) – Mainz W (Ger) –
17:00Nantes W (Fra) – Le Havre W (Fra) –
18:00Sand W (Ger) – Basel W (Sui) –
15:00Salam – Al Wahda –
15:00MWOS – Platinum –
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