Mobile livescore – Flashscore.mobi football scores

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AFRICA: CECAFA Kagame Cup Standings

15:00Singida Black Stars – Jamus  – 
18:00Simba – Mogadishu City  – 

ASIA: ASEAN Championship Standings

12:00Myanmar – Malaysia  – 
15:00Laos – Thailand  – 

ARGENTINA: Liga Profesional – Clausura Standings

00:00Racing Club – Gimnasia L.P. 2-1
00:00Velez Sarsfield – Instituto 1-0
02:15Huracan – Banfield 1-0
02:15Platense – Union de Santa Fe 2-2
19:45Estudiantes Rio Cuarto – Tigre  – 
22:00Newells Old Boys – Talleres Cordoba  – 
00:15River Plate – Barracas Central  – 

ARGENTINA: Primera Nacional Standings

20:00CA Estudiantes – Ciudad Bolivar  – 
20:00Tristan Suarez – Chacarita Juniors  – 
21:00Atl. Rafaela – Nueva Chicago  – 
00:00San Martin T. – Temperley  – 

ARGENTINA: Torneo Federal Standings

01:35Sportivo Belgrano – Atletico Escobar 2-2
20:00Defensores Belgrano VR – Chivilcoy  – 
20:30Costa Brava – Deportivo Rincon  – 

ARGENTINA: Primera B Standings

18:00Dock Sud – Liniers  – 
19:00Ituzaingo – Sportivo Italiano  – 
20:00Argentino de Quilmes – Villa Dalmine  – 
20:00Brown Adrogue – Argentino de Merlo  – 
20:00Comunicaciones – Real Pilar  – 
20:00Defensores Unidos – UAI Urquiza  – 
20:00Deportivo Camioneros – San Martin Burzaco  – 
20:00Flandria – Excursionistas  – 
20:30Deportivo Armenio – Arsenal Sarandi  – 
00:00Dep. Merlo – Villa San Carlos  – 

ARGENTINA: Primera C Standings

18:00Berazategui – Mercedes  – 
20:00Atlas – Deportivo Espanol  – 
20:00Canuelas – Deportivo Muniz  – 
20:00Estrella Del Sur – Deportivo Paraguayo  – 
20:00Leones de Rosario – Central Cordoba  – 
20:00Lugano – CSR Espanol  – 
20:00Victoriano A. – Justo Jose de Urquiza  – 

ARGENTINA: Torneo Promocional Amateur Standings

15:00Everton La Plata – Barrancas  – 
20:00Nautico Hacoaj – Atletico Pilar  – 
20:00Social Atletico Television – Provincial  – 
20:00Uribelarrea – Belgrano Zarate  – 
20:30PostponedAtletico Pilar – Estrella de Berisso  – 
20:30PostponedDefensores de Glew – Social Atletico Television  – 
20:30PostponedNautico Hacoaj – Juventud de Bernal  – 
20:30PostponedProvincial – Deportivo Metalurgico  – 

ARGENTINA: Primera A Women – Clausura Standings

16:00Independiente W – Banfield W  – 

AUSTRALIA: NPL ACT Standings

06:30Canberra Olympic – Queanbeyan City  – 
07:00Brindabella – Canberra White Eagles  – 
08:30Belconnen Utd. – O’Connor Knights  – 
10:00Tigers FC – Tuggeranong Utd  – 

AUSTRALIA: NPL Northern NSW Standings

06:00Cooks Hill United – Lambton J.  – 
08:30Maitland – Broadmeadow  – 
08:30Valentine – Charlestown Azzurri  – 

AUSTRALIA: NPL NSW Standings

09:00SD Raiders – Marconi Stallions  – 
09:30NWS Spirit – WS Wanderers U21  – 
10:00APIA Leichhardt – UNSW  – 
10:30St George Saints – Sydney FC U23  – 
11:15St. George City – Sydney Utd  – 

AUSTRALIA: NPL Queensland Standings

10:15Gold Coast Knights – Gold Coast Utd  – 

AUSTRALIA: NPL South Australia Standings

07:00Adelaide City – West Torrens  – 
07:00Croydon – Campbelltown City  – 
07:30Adelaide Comets – FK Beograd  – 
07:30Adelaide United U23 – Sturt Lions  – 
07:30Para – Playford Patriots  – 
11:45NE Metrostars – West Adelaide  – 

AUSTRALIA: NPL Tasmania Standings

06:30Launceston United – Devonport  – 
06:30Riverside Olympic – Launceston  – 

AUSTRALIA: NPL Victoria Standings

07:00Melbourne City U21 – Avondale FC  – 
09:00Dandenong Thunder – Altona Magic  – 

AUSTRALIA: NPL Western Australia Standings

09:00Perth Azzurri – Bayswater  – 
09:00Perth Glory U23 – Dianella White Eagle  – 
09:00Perth RedStar – Balcatta  – 
09:00Stirling Macedonia – Armadale  – 
09:00Western Knights – Olympic Kingsway  – 

AUSTRALIA: Northern NSW State League Standings

06:00New Lambton – Lake Macquarie  – 
08:30Newcastle Croatia – Singleton Strikers  – 

AUSTRALIA: NSW League One Standings

08:30Hakoah Sydney – Rydalmere Lions  – 
08:30Macarthur Rams – Hurstville Zagreb  – 
08:30Northern Tigers – Blacktown Spartans  – 
09:00Bankstown City Lions – Canterbury Bankstown  – 
09:00Dulwich Hill – Western City Rangers  – 
09:00Inter Lions – Prospect United  – 
09:00Newcastle Jets U23 – Hills United  – 

AUSTRALIA: SA State League Standings

07:30Adelaide Croatia Raiders – Fulham Utd.  – 
07:30Modbury Jets – Adelaide Atletico  – 
09:30Cove FC – Adelaide Cobras  – 
11:30Cumberland Utd. – Blue Eagles  – 

AUSTRALIA: Tasmania Northern Championship Standings

06:30Burnie Utd. – Launceston United U21  – 
06:30Launceston U21 – Northern Rangers  – 
06:30Ulverstone U21 – Devonport U21  – 
08:45Riverside Olympic U21 – Somerset  – 

AUSTRALIA: Victoria Premier League Standings

06:00Port Melbourne Sharks – Northcote City  – 
07:15Manningham United Blues – Melbourne Knights  – 
10:00Brunswick Juventus – North Geelong  – 

AUSTRALIA: Victoria Premier League 2 Standings

06:00Moreland City – Werribee City  – 
09:00Goulburn Valley Suns – Springvale  – 
10:15Altona City – Whittlesea United  – 

AUSTRALIA: WA State League Standings

07:00Kingsley Westside – Joondalup  – 
09:00Murdoch Melville – Gwelup Croatia  – 
09:00Nedlands – Curtin Univ  – 
09:00Quinns – Cockburn City  – 
09:00Subiaco – Floreat Athena  – 
11:00Mandurah City – Inglewood Utd  – 

AUSTRALIA: NPL Queensland Women Standings

10:00Souths Strikers W – Gold Coast Knights W  – 
11:00Eastern Suburbs W – FQ Academy QAS W  – 

AUSTRALIA: NPL Victoria Women Standings

07:00Essendon Royals SC W – Melbourne Victory U20 W  – 
07:30South Melbourne W – Bulleen Lions W  – 
08:00Bentleigh Greens W – Melbourne City U20 W  – 
08:15Heidelberg Utd W – Avondale FC W  – 
09:00Boroondara Eagles W – Spring Hills W  – 

AUSTRALIA: NPL NSW U20 Standings

07:30APIA Leichhardt U20 – UNSW U20  – 
08:30St George Saints U20 – Sydney FC U20  – 
09:00St. George City U20 – Sydney Utd U20  – 
11:00SD Raiders U20 – Marconi S. U20  – 
11:45NWS Spirit U20 – WS Wanderers U20  – 

AUSTRALIA: NPL Queensland U23 Standings

08:00Gold Coast Knights U23 – Gold Coast U23  – 

AUSTRALIA & OCEANIA: OFC Championship U16 – Play Offs

08:00Solomon Islands U16 – Papua New Guinea U16  – 
11:30Fiji U16 – New Zealand U16  – 

AUSTRIA: OFB Cup

15:30Wals-Grunau – A. Salzburg  – 
17:00Donaufeld Wien – Grazer AK  – 
17:00FC Lustenau – Kitzbuhel  – 
17:30Dietach – Bischofshofen  – 
18:00Hohenems – Hertha Wels  – 
18:00Kalsdorf – LASK  – 
18:00Leonfelden – Bregenz  – 
18:00SV Oberwart – Salzburg  – 
18:00Wacker Innsbruck – Reichenau  – 
18:00Wiener Viktoria – Parndorf  – 
18:30Kremser – A. Lustenau  – 
19:00Mattersburg SV 2020 – First Vienna  – 
19:00Treibach – Kapfenberg  – 
19:00Vorwarts Steyr – Kuchl  – 

BELARUS: Pershaya Liga Standings

13:00Smorgon – FC Gomel 2  – 
14:00Volna Pinsk – Orsha  – 
15:00Niva Dolbizno – Ostrovets  – 
16:00Soligorsk – Slutsk  – 

BELARUS: Belarusian Cup

13:00Belshina – FC Minsk  – 
15:00Isloch – Baranovici  – 
17:00FC Gomel – Vitebsk  – 
19:00Zhodino – Dnepr Mogilev  – 

BOLIVIA: Division Profesional Standings

01:00Aurora – Academia del Balompie 3-2
21:00Always Ready – SA Bulo Bulo  – 
23:15Guabira – Real Oruro  – 

BRAZIL: Serie A Betano Standings

23:30Athletico-PR – Internacional  – 
23:30Santos – Chapecoense-SC  – 

BRAZIL: Serie C – First stage Standings

22:00Ferroviaria – Maranhao  – 
22:00Santa Cruz – Figueirense  – 
23:30Confianca – Itabaiana  – 
00:00Volta Redonda – Anapolis  – 

BRAZIL: Serie D – Play Offs

21:00Iguatu – Nacional-AM  – 
21:00Portuguesa – Uberlandia  – 

BRAZIL: Capixaba 2 Standings

21:00Tupy – Estrela do Norte  – 

BRAZIL: Carioca 2 – Play Offs

22:00Resende – Americano  – 

BRAZIL: Catarinense 2 Standings

20:00Caravaggio – Gremio Juventus  – 
20:00Jaragua-SC – Blumenau 0-3
20:00Metropolitano – Fluminense-SC  – 
20:00Nacao – Hercilio Luz  – 
20:00Tubarao – Guarani de Palhoca  – 

BRAZIL: Cearense 3 Standings

22:00Vila Real – Esporte Limoeiro  – 

BRAZIL: Goiano 2 Standings

20:30Tupy FC – Trindade  – 
21:00Gremio Anapolis – Morrinhos  – 

BRAZIL: Maranhense 2 – Play Offs

22:00Lago Verde – Araioses  – 

BRAZIL: Mineiro 2 – Play Offs

21:00Democrata SL – Patrocinense  – 
23:00Uberaba – Mamore  – 

BRAZIL: Paranaense 3 Standings

20:30Londrinense – Parana S.T.C.  – 

BRAZIL: Paulista B – Play Offs

20:00Flamengo SP – Independente SP  – 

BRAZIL: Piauiense U20 – Play Offs

21:00Fluminense Piaui U20 – Ferroviario-PI U20  – 
22:00Picos U20 – Tiradentes-PI U20  – 
23:00Atletico-PI U20 – Julho Esporte U20  – 

BRAZIL: Sul-Matogrossense 2 Standings

21:00Comercial MS – Misto  – 

BRAZIL: Copa Paulista Standings

20:00Noroeste – Uniao Sao Joao  – 
23:00Piracicaba – Comercial  – 
00:00Primavera – Osasco Sporting  – 
00:00Sao Jose EC – EC Sao Bernardo  – 

BRAZIL: Alagoano U20 Standings

20:00Canoense U20 – Jacioba U20  – 
20:00Murici U20 – Guarani de Paripueira U20  – 
20:00Ponte Preta AL U20 – ASA U20  – 
20:00Rio Largo U20 – Desportiva Alianca U20  – 

BRAZIL: Baiano U20 – Play Offs

20:00Fluminense de Feira U20 – Bahia U20  – 

BRAZIL: Brasiliense U20 Standings

20:30Brasiliense U20 – Taguatinga Esporte U20  – 
20:30Brazlandia U20 – Sobradinho U20  – 
20:30Candango U20 – ARUC U20  – 
20:30Capital DF U20 – Gama U20  – 
20:30Legiao U20 – Samambaia U20  – 

BRAZIL: Catarinense U20 Standings

15:00Avai U20 – Concordia U20  – 
19:00Carlos Renaux U20 – Criciuma U20  – 
20:00Brusque U20 – Figueirense U20  – 

BRAZIL: Cearense U20 – Play Offs

20:00Anjos do Ceu U20 – Tirol U20  – 
20:00Ferroviario U20 – Fortaleza U20  – 
20:00Vila Real U20 – Ceara U20  – 

BRAZIL: Paulista U20 Standings

20:00Novorizontino U20 – Santo Andre U20  – 
20:00Sertaozinho U20 – America SP U20  – 
00:00Corinthians U20 – Itapirense U20  – 

BRAZIL: Rondoniense U20 – Play Offs

15:00Genus U20 – Ji-Parana U20  – 

BRAZIL: Brasileiro Women Standings

00:00America Mineiro W – Santos W 0-1
00:00Flamengo W – Gremio W 2-2
01:00Internacional W – Fluminense W 1-0
02:30Cruzeiro W – Sao Paulo W 1-2
21:00Mixto W – Palmeiras W  – 
22:00Bragantino W – Atletico-MG W  – 

BRAZIL: Brasileiro A2 Women Standings

01:00Rio Negro W – Itabirito W 0-2
20:00Minas Brasilia W – Ceara W  – 
20:00Taubate W – Sport Recife W  – 
20:00UD Alagoana W – Doce Mel W  – 
20:00Vasco W – Vila Nova FC W  – 
20:30Paysandu PA W – Atletico-PI W  – 
21:00Acao W – Perolas Negras W  – 
21:00Itacoatiara W – 3B da Amazonia W  – 

BULGARIA: efbet League Standings

18:00CSKA 1948 Sofia – Botev Vratsa  – 
20:15Lok. Sofia – Levski Sofia  – 

BULGARIA: Vtora liga Standings

17:30Nesebar – Etar  – 
17:30Svoge – Montana  – 
19:00Fratria – Marek  – 
19:00Lok. Gorna – Chernomorets 1919  – 
19:00Yantra Gabrovo – Spartak Pleven  – 

CANADA: Canadian Premier League Standings

00:00HFX Wanderers – Supra du Quebec 2-3
54′Vancouver FC – Cavalry 0-0

CANADA: NSL Women Standings

22:00Vancouver Rise W – Halifax Tides W  – 

CHILE: Liga de Primera Standings

02:30Colo Colo – Limache 3-1
21:00PostponedCoquimbo – U. De Concepcion  – 
23:30Huachipato – Cobresal  – 

CHILE: Liga de Ascenso Standings

02:30Deportes Iquique – Deportes Temuco 1-0
18:30S. Wanderers – San Felipe  – 
21:00Curico Unido – San Luis  – 
23:30Cobreloa – CD Santa Cruz  – 

CHILE: Primera Division Women Standings

20:30U. Espanola W – Colo-Colo W  – 
23:00U. Catolica W – Palestino W  – 

CHINA: Super League Standings

11:30Qingdao Hainiu – Tianjin Jinmen Tiger  – 
13:35Liaoning Tieren – Qingdao West Coast  – 
13:35Shanghai Port – Shanghai Shenhua  – 
14:00Wuhan Three Towns – Chongqing Tonglianglong  – 

CHINA: League One Standings

13:00Changchun Yatai – Nanjing City  – 
13:00Ningbo Professional – Guangdong GZ-Power  – 
13:00Shaanxi Union – Shenzhen Juniors  – 
13:30Foshan Nanshi – Wuxi Wugou  – 
13:30Shijiazhuang Gongfu – Nantong Zhiyun  – 

CHINA: League Two Standings

11:30Dalian Kewei – Dalian Yingbo B  – 
13:00Guangzhou Dandelion – Wenzhou Professional  – 
13:00Shandong Taishan B – Changchun Xidu  – 
13:30Guizhou Guiyang – Ganzhou Ruishi  – 
13:30Jiangxi Lushan – Shenzhen  – 
13:30Lanzhou Longyuan – Shanghai Second  – 

COLOMBIA: Primera A – Clausura Standings

01:10Llaneros – Pereira 1-0
03:15Dep. Cali – Jaguares de Cordoba 2-0
23:00Chico – Atl. Nacional  – 
23:05Ind. Medellin – Dep. Pasto  – 

COLOMBIA: Primera B – Clausura Standings

23:05Quindio – Boca Juniors 0-1
01:00Tigres – Leones 0-1
23:00Bogota – U. Magdalena  – 

COLOMBIA: Liga Women Standings

22:00Bucaramanga W – Llaneros W  – 
23:00Inter Palmira W – Orsomarso W  – 
23:30Junior W – Millonarios W  – 

COSTA RICA: Primera Division – Apertura Standings

66′Saprissa – Zeledon 2-1

CZECH REPUBLIC: Chance Liga Standings

17:00Plzen – Liberec  – 
17:00Teplice – Bohemians  – 
17:00Zlin – Ostrava  – 
20:00Brno – Sparta Prague  – 

CZECH REPUBLIC: MOL Cup

10:15Bohunice – Uhersky Brod  – 
10:15Vratimov – Havirov  – 
10:30Blansko – Velka Bites  – 
10:30Sparta Brno – Nove Mesto na Morave  – 
14:00Bridlicna – Hlucin  – 
17:00Hluk – Brumov  – 
17:00Holesov – Slavicin  – 
17:00Horni Becva – Valasske Mezirici  – 
17:00Lanzhot – Bystrc  – 
17:00Sternberk – Rymarov  – 
17:00Stonava – Polanka nad Odrou  – 
17:30Bzenec – Breclav  – 

DENMARK: Superliga Standings

18:00Aarhus – Brondby  – 

DENMARK: 1st Division Standings

14:00Hvidovre IF – Vendsyssel  – 
15:00Esbjerg – Kolding IF  – 
16:00Fredericia – Koge  – 

DENMARK: A-Liga Women Standings

13:00ASA Aarhus W – Aarhus W  – 
13:00Midtjylland W – Brondby W  – 

ECUADOR: Serie B Standings

23:30Cuenca Juniors – Atletico FC 0-0
02:00LDU Portoviejo – Dep. Santo Domingo 1-0
20:30Nueve de Octubre – 22 de Julio  – 

EL SALVADOR: Primera Division – Apertura Standings

90+’FAS – Municipal Limeno 2-1
23:00Atletico Balboa – Inter Santa Tecla  – 
23:00Cacahuatique – Metapan  – 

ESTONIA: Esiliiga Standings

18:00Nomme Kalju U21 – Flora U21  – 

ESTONIA: Esiliiga B Standings

13:00Tulevik – Johvi Phoenix  – 

ESTONIA: Estonian Cup

13:00EstHam United – Kose  – 
16:00Kohvile – Rumori Calcio  – 

EUROPE: Champions League Women – Placement matches

10:00Buducnost W – Hapoel Jerusalem W  – 
11:00Lusso W – ZFK Skopje 2014 W  – 
13:00Glentoran W – Pyunik Yerevan W  – 
16:30Klaksvik W – Zimbru Chisinau W  – 

EUROPE: Champions League Women – Qualification – First stage

17:30PAOK W (Gre) – Neftci Baku W (Aze)  – 
18:00Athlone WFC W (Irl) – Czarni Sosnowiec W (Pol)  – 
19:00Myjava W (Svk) – Mgarr W (Mlt)  – 
19:00Riga FC W (Lat) – Wrexham W (Wal)  – 
20:00Mitrovica W (Kos) – Ludogorets W (Bul)  – 

FINLAND: Veikkausliiga Standings

15:30Mariehamn – AC Oulu  – 
16:00KuPS – VPS  – 

FINLAND: Ykkosliiga Standings

14:00Haka – KaPa  – 
15:00JaPS – Klubi 04  – 
15:00Mikkeli – KTP  – 
15:00SJK Akatemia – Ekenas  – 
17:00PK-35 – Jippo  – 

FINLAND: Ykkonen Standings

15:00Rovaniemi – JJK Jyvaskyla  – 
15:00SalPa – Keski-Uusimaa  – 

FINLAND: Kakkonen Group A Standings

15:00Atlantis – HPS  – 
18:00Lahden Reipas – MyPa  – 
18:15Kiffen – HIFK  – 

FINLAND: Kakkonen Group B Standings

15:00Honka – GrIFK  – 
15:00MuSa – EPS  – 

FINLAND: Kakkonen Group C Standings

15:00Huima / Urho – SJK Akatemia 2  – 
16:00JBK – VPS 2  – 

FINLAND: Kansallinen Liiga Women Standings

11:00Aland Utd W – VIFK W  – 
13:00Gnistan W – KuPS W  – 
13:00HPS W – Ilves W  – 
13:00PK-35 Vantaa W – HJK W  – 

FINLAND: Kansallinen Ykkonen Women Standings

15:00HJK Akatemia W – HJS W  – 
15:00Keski-Uusimaa W – EBK W  – 
15:00Lahti W – JyPK W  – 
15:00ONS Oulu W – Honka W  – 
15:00TPS W – KTP W  – 

GEORGIA: Georgian Cup

14:30Dinamo Tbilisi 2 – Spaeri  – 
14:30Gonio – Meshakhte Tkibuli  – 
14:30Iberia 2010 – Dila Gori  – 
15:30Kolkheti 1913 – Dusheti  – 
17:00Basa – FC Gareji Sagarejo  – 
17:00Orbi – Dinamo Batumi  – 
18:00Gori – Bolnisi  – 

GERMANY: Regionalliga Nordost Standings

14:00BFC Preussen – RSV Eintracht  – 
14:00Hertha Berlin II – Chemnitzer  – 
14:00Magdeburg II – Tasmania Berlin  – 
14:30Aue – Altglienicke  – 

GERMANY: Regionalliga Bayern Standings

14:00Unterhaching – Furth II  – 

GERMANY: Oberliga Hamburg Standings

13:00Dassendorf – ETSV Hamburg  – 
15:00Teutonia Ottensen – Wandsbeker Concordia  – 
16:00SC Victoria Hamburg – Norderstedt II  – 
18:00Suderelbe – Altona  – 

GERMANY: Oberliga Bayern Nord Standings

14:00Stadeln – Neudrossenfeld  – 
15:00Neumarkt – Grossbardorf  – 
16:00Bayern Hof – DJK Bamberg  – 
16:00Regensburg II – Nordlingen  – 
18:30Fortuna Regensburg – Bamberg  – 

GERMANY: Oberliga Bayern Süd Standings

14:00Deisenhofen – Kirchanschoring  – 
14:00Pfaffenhofen – Rosenheim  – 
14:30Geretsried – Pipinsried  – 
17:00Schalding – Kottern-St. Mang  – 

GUATEMALA: Liga Nacional – Apertura Standings

02:00Antigua – Marquense 3-1
62′Municipal – Deportivo Mixco 1-0
21:00Deportivo San Pedro – Xelaju  – 
23:00Aurora F.C. – Guastatoya  – 

HUNGARY: NB I. Standings

19:30Kisvarda – Honved  – 

HUNGARY: NB II. Standings

17:30Nagykanizsa – DVTK  – 
19:00Ajka – Kecskemeti TE  – 
19:00BVSC-Zuglo – Kazincbarcika  – 
19:00Tiszakecske – Szeged  – 
19:00Videoton – Kozarmisleny SE  – 

HUNGARY: NB III – Northeast Standings

11:00Nyiregyhaza II – DVTK II  – 
17:30Debrecen II – Hajdunanas  – 
17:30Godollo – SBTC  – 
17:30Tiszaujvaros – Ozd-Sajovolgye  – 

HUNGARY: NB III – Northwest Standings

16:00Zalaegerszegi II – VSC Veszprem  – 
17:30Bicskei – Puskas Academy II  – 
17:30Komaromi VSE – 1908 SZAC KSE  – 
17:30Mosonmagyarovari TE – Sarisapi Banyasz  – 
17:30Papai Perutz – Kiraly SE  – 
19:00Dorogi – Balatonalmadi SE  – 

HUNGARY: NB III – Southeast Standings

16:00Szegedi – Vasas II  – 
17:30Gyulai Termal – Hodmezovasarhely FC  – 
17:30III. Keruleti TVE – Csepel  – 
17:30Szolnoki MAV – Sandorfalvi  – 

HUNGARY: NB III – Southwest Standings

15:00Ferencvaros II – Dunaujvaros  – 
17:30Erdi – Budaorsi SC  – 
17:30Ivancsa – Szekszardi  – 
17:30Kaposvar – Siofok  – 
19:00Pecsi MFC – Dunaharaszti MTK  – 

ICELAND: Division 1 Standings

16:00IR Reykjavik – Fylkir  – 

ICELAND: Division 2 Standings

16:00KFA – Throttur Vogar  – 
18:00Dalvik/Reynir – Olafsvik  – 
18:00Magni – KFG Gardabaer  – 
19:00Kormakur/Hvot – Selfoss  – 

ICELAND: Icelandic Cup Women

19:00Fram W – Grindavik/Njardvik W  – 

INDIA: Calcutta Premier Division Standings

11:30Kalighat – Bhawanipore  – 

INDIA: Durand Cup Standings

13:30East Bengal – Mohun Bagan  – 

INDONESIA: President Cup Standings

10:30DPMM – Tampines  – 
14:30Persib Bandung – Arema FC  – 

IRELAND: Premier Division Standings

18:00Galway – Waterford  – 
20:45Sligo Rovers – Drogheda  – 

IRELAND: Division 1 Standings

20:30Longford – Wexford  – 

IRELAND: National League Women Standings

16:00Bohemians WFC W – Sligo Rovers W  – 
16:00Shamrock Rovers W – Waterford W  – 
16:00Treaty Utd W – Shelbourne W  – 
19:00Cork City W – Wexford W  – 

ISRAEL: Toto Cup Standings

19:30Hapoel Petah Tikva – Maccabi Petah Tikva  – 
19:30Ironi Tiberias – Sakhnin  – 
19:30Maccabi Haifa – Hapoel Haifa  – 
19:30Netanya – Hapoel Jerusalem  – 

KAZAKHSTAN: Premier League Standings

15:00Ulytau – Ertis Pavlodar  – 
15:00Zhetysu Taldykorgan – Kyzylzhar  – 
17:00Aktobe – Okzhetpes  – 

KUWAIT: Division 1 Standings

19:45Al Sulaibikhat – Al-Jazira  – 
19:45Burgan – Sporty  – 
19:45Khaitan – Al Shamiya  – 
19:45Yarmouk – Al Sahel  – 

KYRGYZSTAN: Premier Liga Standings

16:30Ozgon – Ilbirs  – 
16:30Talant – Kyrgyzaltyn  – 

LATVIA: Nakotnes liga Standings

13:00FK Smiltene – RFS 2  – 
15:00Alberts JDFS – Super Nova 2  – 
16:00Riga Mariners – JFK Ventspils  – 
17:00Rezekne – Marupe  – 
17:30Leevon PPK – Skanste  – 

LATVIA: 1. Liga Women Standings

12:00RFS W – Auda W  – 

LEBANON: Premier League – Relegation Standings

15:00Racing – Al Riyadi Abbasiyah  – 

LITHUANIA: I Lyga Standings

14:00Atmosfera – Hegelmann Litauen 2  – 
16:00Neptunas – Siauliai 2  – 
17:00Babrungas – Ekranas  – 
18:00Jonava – Garliava  – 

MACAO: Elite League Standings

13:00Cheng Fung – University of Macau  – 
15:00Benfica – Hang Sai  – 

MALAWI: Super League Standings

14:30Blue Eagles – Red Lions  – 
14:30Chitipa United – Ekhaya  – 
14:30Civo Utd – Moyale Barracks  – 
14:30Dedza Dynamos – Big Bullets  – 

MEXICO: Liga MX – Apertura Standings

26′Atlante – Club America 0-1
26′Club Tijuana – Club Leon 0-0

MEXICO: Liga de Expansion MX – Apertura Standings

03:00Tepatitlan de Morelos – Alacranes de Durango 0-1
03:00Zacatecas Mineros – Correcaminos 3-3
00:00Tlaxcala – Leones Negros  – 

MEXICO: Liga MX U21 – Apertura Standings

17:00Tigres UANL U21 – Atl. San Luis U21  – 
19:00Santos Laguna U21 – Atlas U21  – 

MOLDOVA: Super Liga Standings

19:00Balti – Dacia Buiucani  – 

MOZAMBIQUE: Mocambola Standings

14:45Baia de Pemba – Ferroviario Beira  – 

NEW ZEALAND: Chatham Cup

08:00Fencibles United AFC – Auckland City  – 

NEW ZEALAND: Kate Sheppard Cup Women

90+’Eastern Suburbs W – Auckland United W 1-0

NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF Championship U20 Standings

01:00Mexico U20 – Antigua and Barbuda U20 3-0
23:00Cuba U20 – El Salvador U20  – 

NORTH & CENTRAL AMERICA: CFU Club Shield

21:30Prison Service (Tri) – Slingerz (Guy)  – 
22:00Britannia (Aru) – Weymouth Wales (Bar)  – 
22:00Mount Pleasant (Jam) WO – All Saints Utd. (Atg)  – 
00:00Robinhood (Sur) – La Clery (Sai)  – 

NORTH MACEDONIA: 1. MFL Standings

17:00Struga – Shkendija Haracine  – 
17:00Vardar – Bregalnica Stip  – 

NORWAY: Eliteserien Standings

16:00Kristiansund – Start  – 

NORWAY: OBOS-ligaen Standings

18:00Stromsgodset – Lyn  – 
20:00Haugesund – Bryne  – 

NORWAY: Division 2 – Group 1 Standings

13:00Bjarg – Pors  – 
14:00Brattvag – Mjondalen  – 
15:00Arendal – Vidar  – 
15:00Eik-Tonsberg – Sandviken  – 
15:30Notodden – Sotra  – 

NORWAY: Division 2 – Group 2 Standings

14:00Honefoss – Skeid  – 
14:00Levanger – Ull/Kisa  – 
14:30Grorud – Stjordals Blink  – 
15:00Junkeren – Lorenskog  – 
17:00Tromsdalen – Follo  – 

NORWAY: Division 3 – Group 1 Standings

13:00Grei – Konnerud  – 
13:00Nordstrand – Gamle Oslo  – 
13:00Ullern – Heming  – 
14:00Baerum Sportsklubb – Valerenga 2  – 

NORWAY: Division 3 – Group 2 Standings

15:00Aalesund 2 – Orkla  – 
15:00Molde 2 – Byasen  – 
15:00Spjelkavik – Nardo  – 
15:30Melhus – Herd  – 

NORWAY: Division 3 – Group 3 Standings

13:00Forde – Austevoll  – 
14:00Fana – Djerv 1919  – 
14:00Stord – Askoy  – 

NORWAY: Division 3 – Group 4 Standings

15:00Hinna – Vindbjart  – 
15:00Madla IL – Flekkeroy  – 
15:00Mandalskameratene – Staal Jorpeland  – 
16:00Stabaek 2 – Viking 2  – 

NORWAY: Division 3 – Group 5 Standings

14:00Harstad – Fauske Sprint  – 
15:00Finnsnes – Stromsgodset 2  – 
15:00Skjervoy – Alta  – 
15:00Tromso 2 – Ulfstind  – 
16:30Floya – Lillestrom 2  – 

NORWAY: Division 3 – Group 6 Standings

14:00Drobak-Frogn – Brumunddal  – 
15:00Bjorkelangen – Fram  – 
15:00Elverum – Sandefjord 2  – 
15:00Raelingen – Lillehammer  – 
15:00SK Gjovik-Lyn – Rade  – 

PANAMA: LPF – Apertura Standings

90+’Arabe Unido – Plaza Amador 2-2

PARAGUAY: Copa de Primera – Clausura Standings

23:30Cerro Porteno – Sportivo Trinidense 1-2
21:00Recoleta – San Lorenzo  – 
23:30Ameliano – Nacional Asuncion  – 

PARAGUAY: Division Intermedia Standings

00:30Deportivo Santani – Paraguari AC 2-0
15:00Tacuary – Sol de America  – 

PERU: Liga 1 – Clausura Standings

90+’U. de Deportes – Cusco 2-1
17:30Sport Boys – AD Tarma  – 
20:00Sport Huancayo – Grau  – 
22:15Juan Pablo II – Cienciano  – 

PERU: Liga 2 Standings

18:00U. San Martin – Carlos Mannucci  – 
22:00Cesar Vallejo – Union Comercio  – 

PERU: Liga Women – Clausura Standings

17:00Killas W – Alianza Lima W  – 
22:15Defensores W – UNSAAC W  – 

POLAND: Ekstraklasa Standings

14:45Jagiellonia – Korona Kielce  – 
17:30Gornik Zabrze – Slask Wroclaw  – 
20:15Lech Poznan – Cracovia  – 

POLAND: Division 1 Standings

15:30Lechia Gdansk – Grodzisk M.  – 
15:30Pogon Siedlce – LKS Lodz  – 
15:30S. Rzeszow – Chrobry Glogow  – 

POLAND: Division 2 Standings

11:15Podhale Nowy Targ – Slask Wroclaw II  – 
13:00Legia II – S. Wola  – 
18:00Swit Szczecin – Leczna  – 
19:00Zawisza – Kleczew  – 
19:10Sandecja Nowy S. – Hutnik Krakow  – 
20:00Zielona Gora – Bielsko-Biala  – 

ROMANIA: Superliga Standings

16:30Farul Constanta – Corvinul  – 
19:30Dinamo Bucuresti – Univ. Craiova  – 

RUSSIA: Premier League Standings

13:00Dynamo Moscow – Krylya Sovetov  – 
15:15Akron Togliatti – Zenit  – 
17:30Fakel Voronezh – Dynamo Makhachkala  – 
19:45Spartak Moscow – Rodina Moscow  – 

RUSSIA: FNL Standings

15:00Ulyanovsk – Neftekhimik  – 
16:00Chelyabinsk – Pari NN  – 
18:00Tekstilshtik – S. Kostroma  – 

RUSSIA: FNL 2 – Division A Gold – Fall Season Standings

18:00Rodina Moscow 2 – Dynamo Vladivostok  – 

RUSSIA: FNL 2 – Division A Silver – Fall Season Standings

13:00Miass – Zenit 2  – 
16:00Dynamo Stavropol – Omsk  – 
19:00Dynamo Moscow 2 – Tyumen  – 

RUSSIA: FNL 2 – Division B – Group 1 Standings

15:30Angust Nazran – Kyzyltash  – 
16:00Astrakhan – FK Chayka 2  – 
16:00FK Pobeda – Shahter Taganrog  – 
16:00Spartak Nalchik – Rubin Yalta  – 
17:00Maykop – FC Sevastopol  – 

RUSSIA: FNL 2 – Division B – Group 2 Standings

13:00Dynamo SPB – Murom  – 

RUSSIA: FNL 2 – Division B – Group 3 Standings

12:00Kursk – SKA Khabarovsk 2  – 
12:00Rodina Moscow 3 – Salyut-Belgorod  – 
14:00Kvant – Lipetsk  – 
16:00FK Shumbrat Saransk – Spartak Tambov  – 
17:00FK Strogino Moscow – Volna Nizhegorodskaya  – 
17:00Oryol – Saturn Ramenskoye  – 
18:30R. Volgograd 2 – Penza  – 

RUSSIA: Russia Cup Women

12:00Dynamo Moscow W – Spartak Moscow W  – 
16:00Zenit W – Zvezda 2005 W  – 
17:00Krasnodar W – Lokomotiv Moscow W  – 

SCOTLAND: Highland League Standings

16:00Banks O’ Dee – Wick Academy  – 
16:00Brora Rangers – Deveronvale  – 
16:00Buckie Thistle – Inverurie  – 
16:00Clachnacuddin – Turriff Utd  – 
16:00Forres Mechanics – Keith  – 
16:00Fraserburgh – Invergordon  – 
16:00Lossiemouth – Huntly  – 
16:00Nairn County – Rothes  – 
16:00Strathspey Thistle – Formartine Utd  – 

SCOTLAND: Lowland League Standings

16:00Auchinleck Talbot – Dalbeattie Star  – 
16:00Beith – Celtic B  – 
16:00Bo’ness United – Tranent  – 
16:00Clydebank FC – Newton Stewart  – 
16:00Cowdenbeath – Gala Fairydean  – 
16:00Cumnock Juniors – Albion Rovers  – 
16:00Gretna 2008 – Caledonian Braves  – 
16:00Hill Of Beath – East Stirlingshire  – 
16:00Largs Thistle – Cumbernauld Colts  – 
16:00Linlithgow Rose – Civil Service Strollers  – 
16:00Lochee United – Berwick  – 
16:00Musselburgh – Bonnyrigg Rose  – 
16:00Pollok – Troon FC  – 
16:00Renfrew – Kilwinning Rangers  – 
16:00Stirling University – Broxburn Athletic  – 

SCOTLAND: League Cup Standings

16:00Aberdeen – Kelty Hearts  – 
16:00Airdrieonians – Ross County  – 
16:00Arbroath – Stirling  – 
16:00Ayr – Alloa  – 
16:00Dumbarton – Cove Rangers  – 
16:00Dundee FC – Clyde  – 
16:00Falkirk – Stranraer  – 
16:00Forfar Athletic – Brechin  – 
16:00Hamilton – Elgin City  – 
16:00Montrose – Spartans  – 
16:00Morton – Inverness  – 
16:00Peterhead – Kilmarnock  – 
16:00Queen’s Park – Queen of South  – 
16:00Stenhousemuir – Livingston  – 
16:00St Johnstone – East Fife  – 

SERBIA: Mozzart Bet Super Liga Standings

17:30Radnicki Nis – Cukaricki  – 
20:00IMT Novi Beograd – Zemun  – 
20:00OFK Beograd Mozzart Bet – Radnik  – 

SLOVAKIA: Nike liga Standings

18:00Trencin – Komarno  – 
18:00Trnava – Skalica  – 
20:30Podbrezova – Michalovce  – 

SLOVAKIA: 2. liga Standings

16:00FK Humenne – Presov  – 
17:00Galanta – Zvolen  – 
17:00Lehota p. V. – Pohronie  – 
17:00MFK Bytca – L. Mikulas  – 
17:00Povazska Bystrica – I. Bratislava  – 

SLOVENIA: Prva liga Standings

18:00Aluminij – Celje  – 
18:00Mura – O. Ljubljana  – 
20:15Maribor – Grosuplje  – 

SOMALIA: National league Standings

14:30Heegan – Jazeera  – 
14:30Horseed – Jubba  – 

SOUTH KOREA: K League 1 Standings

12:30Gimcheon Sangmu – Daejeon  – 
12:30Pohang – Jeonbuk  – 

SOUTH KOREA: K League 2 Standings

12:30Busan – Suwon Bluewings  – 
12:30Daegu – Suwon FC  – 
12:30Hwaseong – Asan  – 
12:30Jeonnam – Gyeongnam  – 

SOUTH KOREA: K3 League Standings

10:00Gyeongju KHNP – Siheung Citizen  – 
11:00Pocheon – Daejeon Korail  – 
12:00Dangjin Citizen – Mokpo  – 
12:00Gangneung – Yeoju Citizen  – 

SOUTH KOREA: K4 League Standings

09:30Jincheon – Geoje  – 
10:00Geumsan Insam – Seoul Jungnang  – 
10:00Jecheon Citizen – Namyangju  – 
10:00Seosan Pioneer – Gijang United  – 

SRI LANKA: Super League Standings

12:00Blue Star – Blue Eagles  – 

SWEDEN: Allsvenskan Standings

15:00Degerfors – Djurgarden  – 
17:30Kalmar – Mjallby  – 

SWEDEN: Superettan Standings

15:00Varnamo – Brage  – 

SWEDEN: Allsvenskan Women Standings

16:00Norrkoping W – Hammarby W  – 

SWEDEN: Elitettan Women Standings

13:00Elfsborg W – Umea W  – 
13:00Husqvarna W – Goteborg W  – 
13:00Sandviken W – Alingsas W  – 
14:00Jitex W – Orebro SK W  – 
15:00Enskede W – Hacken B W  – 
15:00Trelleborg W – Linkoping W  – 
16:00Gamla Upsala W – KIF Orebro W  – 

SWITZERLAND: Super League Standings

18:00Lausanne – Grasshoppers  – 
18:00Servette – Basel  – 
20:30Luzern – Thun  – 

UKRAINE: Persha Liga Standings

11:00Ahrobiznes Volochysk – SC Poltava  – 
13:00Lokomotyv Kyiv – FC Chernihiv  – 
15:00Zhytomyr 2 – UCSA  – 

UKRAINE: Championship Women Standings

15:00SeaSters Odesa W – Panthers FC Uman W  – 

URUGUAY: Liga AUF Uruguaya – Torneo Intermedio Standings

00:00Montevideo City – Danubio 1-0
20:00Central Esp. – Cerro Largo  – 
23:00Defensor Sp. – Liverpool M.  – 

URUGUAY: Segunda Division Standings

15:00Colon – Paysandu FC  – 
18:00Tacuarembo – Plaza Colonia  – 

USA: MLS Standings

00:30New York Red Bulls – Charlotte  – 

USA: MLS Next Pro Standings

01:00New York Red Bulls II – Crown Legacy 0-3
23:00Inter Miami II – Toronto FC II  – 

USA: USL League Two – Play Offs

00:30Vermont Green – Asheville City 4-0
01:30Flint City – Peoria 4-0
03:30Laredo Heat – Fort Lauderdale  – 

USA: NWSL Women Standings

02:00Houston Dash W – Bay FC W 1-0
02:00Orlando Pride W – Chicago W 1-0
56′Portland Thorns W – Gotham W 2-1
23:00Boston Legacy W – Kansas City Current W  – 

UZBEKISTAN: Pro Liga Standings

14:30FarDU – Lochin  – 
16:00Respublika FA – Jayxun  – 
17:00Kattaqurgon – Yaypan  – 

VENEZUELA: Liga FUTVE 2 Standings

21:30Frontera – Urena  – 
21:30Puerto Cabello B – Barquisimeto  – 
22:00Yaracuyanos – El Vigia  – 
23:00Lara – Atletico Barinas  – 

WORLD: Friendly International

17:15Oman U20 – Bahrain U20  – 

WORLD: Club Friendly

18:30Scinawa (Pol) – Zlotoryja (Pol)  – 
19:15SV Worgl (Aut) – Mayrhofen (Aut)  – 
08:00Hokkaido Consadole Sapporo (Jpn) – Nagoya Grampus (Jpn)  – 
09:00Polokwane (Rsa) – Sekhukhune (Rsa)  – 
09:30Baleares (Esp) – Mallorca B (Esp)  – 
10:00Admira Prague (Cze) – Jablonec B (Cze)  – 
10:00Aritma Prague (Cze) – Benatky n. Jiz. (Cze)  – 
10:00Dubrava (Cro) – Kustosija (Cro)  – 
10:00Famalicao (Por) – Tondela (Por)  – 
10:00FC Bacau (Rou) – Targu Secuiesc (Rou)  – 
10:00Golden Arrows (Rsa) – Milford FC (Rsa)  – 
10:00Karlovac (Cro) – NK Krka (Slo)  – 
10:00Karpaty Lviv (Ukr) – Veres-Rivne (Ukr)  – 
10:00Kraluv Dvur (Cze) – Zapy (Cze)  – 
10:00Krasno (Svk) – Karvina B (Cze)  – 
10:00Mlada Boleslav B (Cze) – Loko Praha (Cze)  – 
10:00Mladost Zdralovi (Cro) – Trnje (Cro)  – 
10:00CancelledMlawa (Pol) – Wisla Dobrzyn (Pol)  – 
10:00Pelikan (Pol) – Mszczonowianka Mszczonow (Pol)  – 
10:00Pribram B (Cze) – Slavia Prague U20 (Cze)  – 
10:00Radnik Krizevci (Cro) – Jarun (Cro)  – 
10:00Spisska Nova Ves (Svk) – Poprad (Svk)  – 
10:00Steaua Bucuresti (Rou) – Popesti Leordeni (Rou)  – 
10:00Vysoke Myto (Cze) – Hradec Kralove B (Cze)  – 
10:00Warta Poznan II (Pol) – Kotwica Kornik (Pol)  – 
10:00Yamaga (Jpn) – Kofu (Jpn)  – 
10:15Brandys n. Labem (Cze) – Prepere (Cze)  – 
10:15Povltavska FA (Cze) – Kosmonosy (Cze)  – 
10:15Turnov (Cze) – Liberec B (Cze)  – 
10:30Chomutov (Cze) – Dukla Prague B (Cze)  – 
10:30Girona (Esp) – Alaves (Esp)  – 
10:30Piestany (Svk) – Tovarniky (Svk)  – 
10:30Ruzomberok B (Svk) – Trencin B (Svk)  – 
10:30Stubai (Aut) – Tirol (Am) (Aut)  – 
11:00GKS Katowice 2 (Pol) – Victoria Czestochowa (Pol)  – 
11:00Grom Nowy Staw (Pol) – Olimpia Elblag (Pol)  – 
11:00Horsholm-Usserod (Den) – Roskilde (Den)  – 
11:00Izolator Boguchwala (Pol) – Stropkov (Svk)  – 
11:00Jelenia Gora (Pol) – Legnica II (Pol)  – 
11:00Kortrijk (Bel) – Knokke (Bel)  – 
11:00Kotwica Kornik (Pol) – Unia Swarzedz (Pol)  – 
11:00Lancy (Sui) – Chenois (Sui)  – 
11:00Laval (Fra) – Concarneau (Fra)  – 
11:00Luton (Eng) – Al Kholood (Sau)  – 
11:00Maastricht (Ned) – Beveren (Bel)  – 
11:00Naesby (Den) – Middelfart (Den)  – 
11:00CancelledOdra Opole (Pol) – Wisla II (Pol)  – 
11:00Olawa (Pol) – Nysa (Pol)  – 
11:00Old Boys (Sui) – Dornach (Sui)  – 
11:00Oviedo B (Esp) – Real Aviles (Esp)  – 
11:00Sudtirol (Ita) – Kaiserslautern (Ger)  – 
11:00Versailles (Fra) – Fleury-Merogis (Fra)  – 
11:00CancelledVictoria Czestochowa (Pol) – Szczakowianka (Pol)  – 
11:00Warta Sieradz (Pol) – Sokol Aleksandrow L. (Pol)  – 
11:30Benfica B (Por) – Casa Pia (Por)  – 
11:30Chaves (Por) – Vitoria Guimaraes B (Por)  – 
11:30FC Porto B (Por) – Academica (Por)  – 
11:30Mafra (Por) – Alverca (Por)  – 
11:30Pacos Ferreira (Por) – AFS (Por)  – 
11:30RB Leipzig (Ger) – Ingolstadt (Ger)  – 
11:30Sousense (Por) – Uniao Lamas (Por)  – 
12:00Annecy (Fra) – Brighton (Eng)  – 
12:00BK Frem (Den) – F. Amager (Den)  – 
12:00Bruhl (Sui) – Dietikon (Sui)  – 
12:00CancelledF. Amager (Den) – Nykobing (Den)  – 
12:00Freiburg II (Ger) – Hoffenheim II (Ger)  – 
12:00Grossaspach (Ger) – Darmstadt (Ger)  – 
12:00Jaroslaw (Pol) – Moravia Morawica (Pol)  – 
12:00Karpaty Lviv (Ukr) – Veres-Rivne (Ukr)  – 
12:00Kluczbork (Pol) – Rakow II (Pol)  – 
12:00Lens (Fra) – Charleroi (Bel)  – 
12:00Magesi (Rsa) – Venda (Rsa)  – 
12:00Mechtersheim (Ger) – Walldorf (Ger)  – 
12:00Santa Clara (Por) – Arouca (Por)  – 
12:00Thisted FC (Den) – Brabrand (Den)  – 
12:00Widzew Lodz II (Pol) – BKS Sparta Katowice (Pol)  – 
12:00CancelledWiedenbruck (Ger) – Kaunitz (Ger)  – 
12:30Mlawa (Pol) – Hutnik Warszawa (Pol)  – 
12:30CancelledWaalwijk (Ned) – B. Monchengladbach II (Ger)  – 
13:00Almere City (Ned) – Oss (Ned)  – 
13:00Arlanda (Swe) – Haninge (Swe)  – 
13:00Bronshoj (Den) – Hellerup (Den)  – 
13:00Durban City (Rsa) – Richards Bay (Rsa)  – 
13:00Dusseldorf (Ger) – Dortmund (Ger)  – 
13:00CancelledFA 2000 (Den) – Rosengard (Swe)  – 
13:00Genk U23 (Bel) – Eindhoven FC (Ned)  – 
13:00Harrogate (Eng) – Doncaster (Eng)  – 
13:00Hassleholms IF (Swe) – Olympic (Swe)  – 
13:00Heerenveen (Ned) – Leuven (Bel)  – 
13:00Holstein Kiel II (Ger) – Eimsbutteler (Ger)  – 
13:00Jong Sparta Rotterdam (Ned) – Jong AZ (Ned)  – 
13:00Kolos Kovalivka (Ukr) – Ch. Odesa (Ukr)  – 
13:00Meuselwitz (Ger) – Fulda-Lehnerz (Ger)  – 
13:00Naestved (Den) – B.93 (Den)  – 
13:00SG Dynamo Dresden (Ger) – Cottbus (Ger)  – 
13:00Torquay (Eng) – Cardiff U21 (Wal)  – 
13:00Trollhattan (Swe) – Stenungsunds (Swe)  – 
13:00Werder Bremen (Ger) – Bochum (Ger)  – 
13:30Dunkerque (Fra) – Westerlo (Bel)  – 
13:30Gateshead (Eng) – Newcastle (Eng)  – 
13:30Heidenheim (Ger) – Hamburger SV (Ger)  – 
14:00Antwerp (Bel) – K. Lierse S.K. (Bel)  – 
14:00Arka Pawlow (Pol) – Naprzod Jedrzejow (Pol)  – 
14:00Ashton Town (Eng) – Annan (Sco)  – 
14:00Augsburg (Ger) – Saarbrucken (Ger)  – 
14:00Aywaille (Bel) – RFC Liege (Bel)  – 
14:00Biala Podlaska (Pol) – Jagiellonia II (Pol)  – 
14:00Borac 1926 (Srb) – Graficar Beograd (Srb)  – 
14:00Boulogne (Fra) – Rouen (Fra)  – 
14:00BSV Rehden (Ger) – Jeddeloh (Ger)  – 
14:00Busko-Zdroj (Pol) – Termalica B-B. II (Pol)  – 
14:00Caen (Fra) – Al Wakra (Qat)  – 
14:00Chemik Bydgoszcz (Pol) – Stomil Olsztyn (Pol)  – 
14:00Delmenhorst (Ger) – Arminia Bielefeld II (Ger)  – 
14:00CancelledDrochtersen/Assel (Ger) – TSV Havelse (Ger)  – 
14:00Eintracht Frankfurt II (Ger) – Oberhausen (Ger)  – 
14:00Elana Torun (Pol) – Mustang Ostaszewo (Pol)  – 
14:00Estrela (Por) – Os Belenenses (Por)  – 
14:00Famalicao (Por) – Felgueiras (Por)  – 
14:00FC ASA Tg. Mures (Rou) – Gloria Bistrita (Rou)  – 
14:00CancelledFC Gutersloh (Ger) – TSV Havelse (Ger)  – 
14:00FSV Frankfurt (Ger) – Koln II (Ger)  – 
14:00Fulham (Eng) – Norwich (Eng)  – 
14:00Gil Vicente (Por) – Moreirense (Por)  – 
14:00CancelledGKS Belchatow (Pol) – Skra (Pol)  – 
14:00Goczalkowice Zdroj (Pol) – Wislanie Skawina (Pol)  – 
14:00Hannover II (Ger) – TSV Havelse (Ger)  – 
14:00Hansa Rostock II (Ger) – Todesfelde (Ger)  – 
14:00Hetman Zamosc (Pol) – Lubaczow (Pol)  – 
14:00Kaiserslautern II (Ger) – Bonner (Ger)  – 
14:00KKS Kalisz (Pol) – Lech Poznan II (Pol)  – 
14:00Kluczevia Stargard (Pol) – Polonia Slubice (Pol)  – 
14:00Kristianstad (Swe) – Lilla Torg (Swe)  – 
14:00LKS Lodz II (Pol) – Notec Czarnkow (Pol)  – 
14:00Lok. Zagreb (Cro) – Sturm Graz II (Aut)  – 
14:00Lucenec (Svk) – Lok. Kosice (Svk)  – 
14:00Lusitania FC (Por) – Academico Viseu (Por)  – 
14:00Maritimo (Por) – Machico (Por)  – 
14:00Metz (Fra) – Sittard (Ned)  – 
14:00Middlesbrough (Eng) – Huddersfield (Eng)  – 
14:00Mlawa (Pol) – Hutnik Krakow (Pol)  – 
14:00Nijmegen (Ned) – Elversberg (Ger)  – 
14:00Paderborn II (Ger) – VfB Oldenburg (Ger)  – 
14:00Pelikan (Pol) – KS Kutno (Pol)  – 
14:00Quorn (Eng) – Harborough (Eng)  – 
14:00RAAL La Louviere (Bel) – Samsunspor (Tur)  – 
14:00CancelledRadomiak Radom (Pol) – Nea Salamis (Cyp)  – 
14:00Radomsko (Pol) – Redziny (Pol)  – 
14:00Reims (Fra) – Cercle Brugge KSV (Bel)  – 
14:00Rodinghausen (Ger) – Kassel (Ger)  – 
14:00RW Essen (Ger) – B. Monchengladbach (Ger)  – 
14:00Scarborough (Eng) – Barnsley (Eng)  – 
14:00Slaven Belupo (Cro) – Sesvete (Cro)  – 
14:00Slovacko B (Cze) – Zlin B (Cze)  – 
14:00Steaua Bucuresti (Rou) – CSM Slatina (Rou)  – 
14:00Steinbach Haiger (Ger) – Siegen (Ger)  – 
14:00Stendal (Ger) – MSV Neuruppin (Ger)  – 
14:00Stutt. Kickers (Ger) – Regensburg (Ger)  – 
14:00Sulow (Pol) – Polkowice (Pol)  – 
14:00Sundby (Den) – Ringsted (Den)  – 
14:00Swindon (Eng) – Bristol City (Eng)  – 
14:00Swit Mazowiecki (Pol) – LKS Lomza (Pol)  – 
14:00Tondela (Por) – Beira Mar (Por)  – 
14:00Vizela (Por) – Braga B (Por)  – 
14:00Warta Gorzow (Pol) – Swinoujscie (Pol)  – 
14:00Willem II (Ned) – KV Mechelen (Bel)  – 
14:00Wisloka Debica (Pol) – Stal Rzeszow 2 (Pol)  – 
14:00CancelledWoliborz (Pol) – Polonia Sroda Slaska (Pol)  – 
14:00Worms (Ger) – Sandhausen (Ger)  – 
14:00Wycombe (Eng) – Yeovil (Eng)  – 
14:00Zaglebie II (Pol) – Pardubice B (Cze)  – 
14:30Dordrecht (Ned) – Al Khaleej (Sau)  – 
14:30Waregem (Bel) – Sparta Rotterdam (Ned)  – 
15:00Angers (Fra) – Creteil (Fra)  – 
15:00Arminia Bielefeld (Ger) – Duisburg (Ger)  – 
15:00AZ Alkmaar (Ned) – Olympiacos Piraeus (Gre)  – 
15:00Baden (Sui) – Kreuzlingen (Sui)  – 
15:00Caerau Ely (Wal) – Barnstaple (Eng)  – 
15:00Cleethorpes (Eng) – Grimsby Borough (Eng)  – 
15:00De Graafschap (Ned) – Kifisia (Gre)  – 
15:00Groningen (Ned) – Volos (Gre)  – 
15:00Hereford (Eng) – Solihull Moors (Eng)  – 
15:00Hollenbach (Ger) – Stuttgart (Ger)  – 
15:00Kilbarrack Utd (Irl) – Portadown (Nir)  – 
15:00Kolos Kovalivka (Ukr) – Ch. Odesa (Ukr)  – 
15:00Llandudno (Wal) – Kidsgrove (Eng)  – 
15:00Mainz (Ger) – Holstein Kiel (Ger)  – 
15:00Meppen (Ger) – Schalke II (Ger)  – 
15:00Offenbach (Ger) – Bayer Leverkusen (Ger)  – 
15:00Padova (Ita) – Ospitaletto (Ita)  – 
15:00Portstewart (Nir) – Ballymena (Nir)  – 
15:00Ulm (Ger) – Stuttgart II (Ger)  – 
15:00Watford (Eng) – Hansa Rostock (Ger)  – 
15:15SG Dynamo Dresden (Ger) – Cottbus (Ger)  – 
15:30Ahrweiler (Ger) – Eintracht Trier (Ger)  – 
15:30Haverfordwest (Wal) – Llanelli (Wal)  – 
15:30Wehen (Ger) – Bayern Munich (Ger)  – 
16:00AFC Eskilstuna (Swe) – Karlbergs (Swe)  – 
16:00AFC Fylde (Eng) – Wigan (Eng)  – 
16:00AFC Telford (Eng) – Walsall (Eng)  – 
16:00AFC Wimbledon (Eng) – Charlton (Eng)  – 
16:00Al Jazira (Uae) – St. Truiden (Bel)  – 
16:00Altrincham (Eng) – Macclesfield (Eng)  – 
16:00Annagh (Nir) – Ballymacash (Nir)  – 
16:00Balham (Eng) – Hastings (Eng)  – 
16:00Barnet (Eng) – Oxford Utd (Eng)  – 
16:00Barrow (Eng) – Blackpool (Eng)  – 
16:00Barry (Wal) – Gloucester (Eng)  – 
16:00Bath (Eng) – Newport (Wal)  – 
16:00Bologna (Ita) – Iraklis 1908 (Gre)  – 
16:00Bolton (Eng) – Everton (Eng)  – 
16:00Boston Utd (Eng) – Peterborough (Eng)  – 
16:00Braintree (Eng) – Colchester U21 (Eng)  – 
16:00Brightlingsea (Eng) – Aveley (Eng)  – 
16:00Bromley (Eng) – Crystal Palace (Eng)  – 
16:00Bromsgrove (Eng) – Trefelin (Wal)  – 
16:00Bulle (Sui) – Amical Saint-Prex (Sui)  – 
16:00Canvey (Eng) – Brentwood (Eng)  – 
16:00Carlton Town (Eng) – Matlock (Eng)  – 
16:00Celtic (Sco) – AC Milan (Ita)  – 
16:00Chertsey (Eng) – Hampton & Richmond (Eng)  – 
16:00Chorley (Eng) – Accrington (Eng)  – 
16:00Cliftonville (Nir) – Alvechurch (Eng)  – 
16:00Colwyn Bay (Wal) – Bootle (Eng)  – 
16:00Concord (Eng) – Hastings (Eng)  – 
16:00Crewe (Eng) – Birmingham (Eng)  – 
16:00Curzon Ashton (Eng) – Clitheroe (Eng)  – 
16:00Dag & Red (Eng) – Buxton (Eng)  – 
16:00Dover (Eng) – Burgess Hill (Eng)  – 
16:00Dundela (Nir) – Bangor FC (Nir)  – 
16:00Eastleigh (Eng) – Crawley (Eng)  – 
16:00Faversham (Eng) – Dartford (Eng)  – 
16:00Forest Green (Eng) – Cardiff (Wal)  – 
16:00Frome (Eng) – Salisbury (Eng)  – 
16:00G.A. Eagles (Ned) – OFI Crete (Gre)  – 
16:00Grenoble (Fra) – Troyes (Fra)  – 
16:00Halesowen (Eng) – Tamworth (Eng)  – 
16:00Hanwell Town (Eng) – Aldershot (Eng)  – 
16:00Hanworth (Eng) – Welwyn Garden (Eng)  – 
16:00Harlow (Eng) – Margaretsbury (Eng)  – 
16:00Hartlepool (Eng) – Grimsby (Eng)  – 
16:00Havant & W (Eng) – Bognor Regis (Eng)  – 
16:00Hornchurch (Eng) – Tottenham U21 (Eng)  – 
16:00H&W Welders (Nir) – Dungannon (Nir)  – 
16:00Kingstonian (Eng) – Barton (Eng)  – 
16:00Kortrijk (Bel) – Amiens (Fra)  – 
16:00Leatherhead (Eng) – Ashford Town (Eng)  – 
16:00Lecce (Ita) – Istra 1961 (Cro)  – 
16:00Lewes (Eng) – Dorking (Eng)  – 
16:00Maidstone (Eng) – Ashford U. (Eng)  – 
16:00Mannheim (Ger) – Triglav (Slo)  – 
16:00Marine (Eng) – Preston (Eng)  – 
16:00Mossley (Eng) – Emley (Eng)  – 
16:00Moyola (Nir) – Crusaders (Nir)  – 
16:00Oxford City (Eng) – Walton & Hersham (Eng)  – 
16:00Palermo (Ita) – Nurnberg (Ger)  – 
16:00QPR (Eng) – Fiorentina (Ita)  – 
16:00CancelledRedcar Athletic (Eng) – South Shields (Eng)  – 
16:00Rochdale (Eng) – Farnham (Eng)  – 
16:00Rotherham (Eng) – Sheffield Utd (Eng)  – 
16:00Runcorn Linnets (Eng) – Ashton Utd (Eng)  – 
16:00Sabinov (Svk) – FK Cana (Svk)  – 
16:00Salford (Eng) – Dundee Utd (Sco)  – 
16:00Schalke (Ger) – Okayama (Jpn)  – 
16:00Shifnal Town (Eng) – Rushall (Eng)  – 
16:00Sholing (Eng) – Folkestone (Eng)  – 
16:00Shrewsbury (Eng) – West Brom (Eng)  – 
16:00Sollentuna (Swe) – Stocksund (Swe)  – 
16:00Southend (Eng) – Leyton Orient (Eng)  – 
16:00Spennymoor (Eng) – FC Halifax (Eng)  – 
16:00Sporting Lokeren (Bel) – NAC Breda (Ned)  – 
16:00Stalybridge (Eng) – Leek (Eng)  – 
16:00Stevenage (Eng) – Millwall (Eng)  – 
16:00Stratford (Eng) – Kidderminster (Eng)  – 
16:00Sutton (Eng) – Horsham FC (Eng)  – 
16:00Tonbridge (Eng) – Dulwich Hamlet (Eng)  – 
16:00Truro (Eng) – Plymouth (Eng)  – 
16:00Warrington (Eng) – Southport (Eng)  – 
16:00Wealdstone (Eng) – MK Dons (Eng)  – 
16:00Weston-super-Mare (Eng) – Exeter (Eng)  – 
16:00Wimborne (Eng) – Maidenhead (Eng)  – 
16:00Woking (Eng) – Reading (Eng)  – 
16:00Worksop (Eng) – Garforth (Eng)  – 
16:00Worthing (Eng) – Bracknell (Eng)  – 
17:00Cesena (Ita) – Carpi (Ita)  – 
17:00Gainsborough (Eng) – Doncaster (Eng)  – 
17:00Genoa (Ita) – L.R. Vicenza (Ita)  – 
17:00Guingamp (Fra) – Lorient (Fra)  – 
17:00Legnica II (Pol) – Lechia Dzierzoniow (Pol)  – 
17:00Le Mans (Fra) – Nantes (Fra)  – 
17:00Livorno (Ita) – Ghiviborgo (Ita)  – 
17:00Niedercorn (Lux) – Virton (Bel)  – 
17:00Novaci (Mkd) – Kozuf Gevgelija (Mkd)  – 
17:00Quevilly Rouen (Fra) – Avranches (Fra)  – 
17:00Royale Union SG (Bel) – Lille (Fra)  – 
17:00Sarraz-Eclepens (Sui) – Bavois (Sui)  – 
17:00Taverne (Sui) – Paradiso (Sui)  – 
17:00Torino (Ita) – Cittadella (Ita)  – 
17:00Wolves (Eng) – Real Sociedad (Esp)  – 
17:30Arezzo (Ita) – Folgore Caratese (Ita)  – 
17:30FC 08 Homburg (Ger) – Reutlingen (Ger)  – 
17:30Konyaspor (Tur) – Hull (Eng)  – 
17:30Laci (Alb) – Kukesi (Alb)  – 
17:30Omonia Aradippou (Cyp) – Karmiotissa (Cyp)  – 
17:30Retz (Aut) – Stammersdorf (Aut)  – 
17:30Verona (Ita) – Dolomiti Bellunesi (Ita)  – 
17:30Waalwijk (Ned) – Bochum II (Ger)  – 
18:00AFS (Por) – Vila Mea (Por)  – 
18:00Auxerre (Fra) – Orleans (Fra)  – 
18:00Berbourg (Lux) – Jeunesse Esch (Lux)  – 
18:00Clermont (Fra) – Montpellier (Fra)  – 
18:00Empoli (Ita) – Entella (Ita)  – 
18:00Le Havre (Fra) – Red Star (Fra)  – 
18:00Marseille (Fra) – Nice (Fra)  – 
18:00Modena (Ita) – Virtus Bolzano (Ita)  – 
18:00Napredak (Srb) – Dubocica (Srb)  – 
18:00Neusiedl (Aut) – Dinamo Helfort (Aut)  – 
18:00Orijent (Cro) – Vrhnika (Slo)  – 
18:00Otrant (Mne) – Vllaznia (Alb)  – 
18:00Pisa (Ita) – Juventus U23 (Ita)  – 
18:00Pogradeci (Alb) – Besa Kavaje (Alb)  – 
18:00PSV (Ned) – Villarreal (Esp)  – 
18:00Rennes (Fra) – Club Brugge KV (Bel)  – 
18:00Shakhtar Donetsk (Ukr) – Al-Ula (Sau)  – 
18:00Sloboda (Bih) – Zvijezda 09 (Bih)  – 
18:00Sochaux (Fra) – Dijon (Fra)  – 
18:00Solin (Cro) – Posusje (Bih)  – 
18:00Solothurn (Sui) – Luzern II (Sui)  – 
18:00Steti (Cze) – Usti nad Labem B (Cze)  – 
18:00Stilon Gorzow (Pol) – Carina Gubin (Pol)  – 
18:00Tongeren (Bel) – Hasselt (Bel)  – 
18:00Wiltz (Lux) – Eupen (Bel)  – 
18:00Wycombe (Eng) – Portsmouth (Eng)  – 
18:15Birkirkara (Mlt) – Sliema (Mlt)  – 
18:30Burgos CF (Esp) – Ath Bilbao B (Esp)  – 
18:30Charleroi (Bel) – Seraing (Bel)  – 
18:30Pavia (Ita) – AlbinoLeffe (Ita)  – 
18:30Real Sociedad B (Esp) – Pau FC (Fra)  – 
19:00Ath Bilbao (Esp) – Eibar (Esp)  – 
19:00Benfica B (Por) – AD Merida (Esp)  – 
19:00Buducnost (Mne) – Iskra (Mne)  – 
19:00CD Coria (Esp) – Cordoba B (Esp)  – 
19:00Celta Vigo (Esp) – Gijon (Esp)  – 
19:00Eldense (Esp) – Al Ettifaq (Sau)  – 
19:00Las Palmas (Esp) – Al Ittihad (Sau)  – 
19:00Lugo (Esp) – Celta Vigo B (Esp)  – 
19:00Malaga (Esp) – Leicester (Eng)  – 
19:00Mallorca (Esp) – Al Fateh (Sau)  – 
19:00Strasbourg (Fra) – Blackburn (Eng)  – 
19:00Toulouse (Fra) – Rodez (Fra)  – 
19:00Valladolid (Esp) – Getafe (Esp)  – 
19:00Venlo (Ned) – Fortuna Koln (Ger)  – 
19:30FC L’escala (Esp) – Espanyol B (Esp)  – 
19:30Oviedo (Esp) – Dep. A Coruna (Esp)  – 
20:00Aguilas FC (Esp) – Almeria (Esp)  – 
20:00Cadiz CF (Esp) – Cordoba (Esp)  – 
20:00Estoril (Por) – Torreense (Por)  – 
20:00Gimnastic (Esp) – Andorra (And)  – 
20:00Granada CF (Esp) – Betis (Esp)  – 
20:00Osijek (Cro) – Rizespor (Tur)  – 
20:00Port Vale (Eng) – Murcia (Esp)  – 
20:00St. Liege (Bel) – Juventus (Ita)  – 
20:00Valencia (Esp) – Castellon (Esp)  – 
20:30Espanyol (Esp) – Sabadell (Esp)  – 
20:30Sporting CP (Por) – Monaco (Fra)  – 
21:00FC Porto (Por) – Aston Villa (Eng)  – 

WORLD: COTIF Tournament Standings

22:45Morocco U20 – Sevilla U20  – 

WORLD: Premier League Summer Series Standings

00:00Liverpool – Sunderland  – 

WORLD: Club Friendly Women

10:00Omiya Ardija W (Jpn) – Bayern Munich W (Ger)  – 
11:00GKS Katowice W (Pol) – Slavia Prague W (Cze)  – 
13:00Eskilstuna Utd W (Swe) – Djurgarden W (Swe)  – 
13:00Vaxjo DFF W (Swe) – Kristianstad W (Swe)  – 
14:00IF Brommapojkarna W (Swe) – Uppsala W (Swe)  – 
14:00PEC Zwolle W (Ned) – Werder Bremen W (Ger)  – 
14:30Eintracht Frankfurt W (Ger) – Feyenoord W (Ned)  – 
15:00Hoffenheim W (Ger) – 1.FC Nurnberg W (Ger)  – 
15:00Union Berlin W (Ger) – Hamburger SV W (Ger)  – 
15:30Rekord Bielsko-Biala W (Pol) – UKS SMS Lodz W (Pol)  – 
15:30Stuttgart W (Ger) – St. Gallen W (Sui)  – 
16:00CancelledAIK W (Swe) – Norrkoping W (Swe)  – 
16:00Austria Vienna W (Aut) – MTK Hungaria W (Hun)  – 
16:00Puskas Academy W (Hun) – St. Polten W (Aut)  – 
16:00Zurich W (Sui) – AC Milan W (Ita)  – 
16:30Slask Wroclaw W (Pol) – Sparta Prague W (Cze)  – 
17:00Fleury 91 W (Fra) – Roubaix W (Fra)  – 
17:00LASK W (Aut) – Mainz W (Ger)  – 
17:00Nantes W (Fra) – Le Havre W (Fra)  – 
18:00Sand W (Ger) – Basel W (Sui)  – 

YEMEN: Division 1 Standings

15:00Salam – Al Wahda  – 

ZIMBABWE: Premier Soccer League Standings

15:00MWOS – Platinum  – 

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