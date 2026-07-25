Mobile livescore – Flashscore.mobi football scores

AFRICA: CECAFA Kagame Cup Standings

15:00Singida Black Stars – Jamus –

18:00Simba – Mogadishu City –

ASIA: ASEAN Championship Standings

12:00Myanmar – Malaysia –

15:00Laos – Thailand –

ARGENTINA: Liga Profesional – Clausura Standings

00:00Racing Club – Gimnasia L.P. 2-1

00:00Velez Sarsfield – Instituto 1-0

02:15Huracan – Banfield 1-0

02:15Platense – Union de Santa Fe 2-2

19:45Estudiantes Rio Cuarto – Tigre –

22:00Newells Old Boys – Talleres Cordoba –

00:15River Plate – Barracas Central –

ARGENTINA: Primera Nacional Standings

20:00CA Estudiantes – Ciudad Bolivar –

20:00Tristan Suarez – Chacarita Juniors –

21:00Atl. Rafaela – Nueva Chicago –

00:00San Martin T. – Temperley –

ARGENTINA: Torneo Federal Standings

01:35Sportivo Belgrano – Atletico Escobar 2-2

20:00Defensores Belgrano VR – Chivilcoy –

20:30Costa Brava – Deportivo Rincon –

ARGENTINA: Primera B Standings

18:00Dock Sud – Liniers –

19:00Ituzaingo – Sportivo Italiano –

20:00Argentino de Quilmes – Villa Dalmine –

20:00Brown Adrogue – Argentino de Merlo –

20:00Comunicaciones – Real Pilar –

20:00Defensores Unidos – UAI Urquiza –

20:00Deportivo Camioneros – San Martin Burzaco –

20:00Flandria – Excursionistas –

20:30Deportivo Armenio – Arsenal Sarandi –

00:00Dep. Merlo – Villa San Carlos –

ARGENTINA: Primera C Standings

18:00Berazategui – Mercedes –

20:00Atlas – Deportivo Espanol –

20:00Canuelas – Deportivo Muniz –

20:00Estrella Del Sur – Deportivo Paraguayo –

20:00Leones de Rosario – Central Cordoba –

20:00Lugano – CSR Espanol –

20:00Victoriano A. – Justo Jose de Urquiza –

ARGENTINA: Torneo Promocional Amateur Standings

15:00Everton La Plata – Barrancas –

20:00Nautico Hacoaj – Atletico Pilar –

20:00Social Atletico Television – Provincial –

20:00Uribelarrea – Belgrano Zarate –

20:30PostponedAtletico Pilar – Estrella de Berisso –

20:30PostponedDefensores de Glew – Social Atletico Television –

20:30PostponedNautico Hacoaj – Juventud de Bernal –

20:30PostponedProvincial – Deportivo Metalurgico –

ARGENTINA: Primera A Women – Clausura Standings

16:00Independiente W – Banfield W –

AUSTRALIA: NPL ACT Standings

06:30Canberra Olympic – Queanbeyan City –

07:00Brindabella – Canberra White Eagles –

08:30Belconnen Utd. – O’Connor Knights –

10:00Tigers FC – Tuggeranong Utd –

AUSTRALIA: NPL Northern NSW Standings

06:00Cooks Hill United – Lambton J. –

08:30Maitland – Broadmeadow –

08:30Valentine – Charlestown Azzurri –

AUSTRALIA: NPL NSW Standings

09:00SD Raiders – Marconi Stallions –

09:30NWS Spirit – WS Wanderers U21 –

10:00APIA Leichhardt – UNSW –

10:30St George Saints – Sydney FC U23 –

11:15St. George City – Sydney Utd –

AUSTRALIA: NPL Queensland Standings

10:15Gold Coast Knights – Gold Coast Utd –

AUSTRALIA: NPL South Australia Standings

07:00Adelaide City – West Torrens –

07:00Croydon – Campbelltown City –

07:30Adelaide Comets – FK Beograd –

07:30Adelaide United U23 – Sturt Lions –

07:30Para – Playford Patriots –

11:45NE Metrostars – West Adelaide –

AUSTRALIA: NPL Tasmania Standings

06:30Launceston United – Devonport –

06:30Riverside Olympic – Launceston –

AUSTRALIA: NPL Victoria Standings

07:00Melbourne City U21 – Avondale FC –

09:00Dandenong Thunder – Altona Magic –

AUSTRALIA: NPL Western Australia Standings

09:00Perth Azzurri – Bayswater –

09:00Perth Glory U23 – Dianella White Eagle –

09:00Perth RedStar – Balcatta –

09:00Stirling Macedonia – Armadale –

09:00Western Knights – Olympic Kingsway –

AUSTRALIA: Northern NSW State League Standings

06:00New Lambton – Lake Macquarie –

08:30Newcastle Croatia – Singleton Strikers –

AUSTRALIA: NSW League One Standings

08:30Hakoah Sydney – Rydalmere Lions –

08:30Macarthur Rams – Hurstville Zagreb –

08:30Northern Tigers – Blacktown Spartans –

09:00Bankstown City Lions – Canterbury Bankstown –

09:00Dulwich Hill – Western City Rangers –

09:00Inter Lions – Prospect United –

09:00Newcastle Jets U23 – Hills United –

AUSTRALIA: SA State League Standings

07:30Adelaide Croatia Raiders – Fulham Utd. –

07:30Modbury Jets – Adelaide Atletico –

09:30Cove FC – Adelaide Cobras –

11:30Cumberland Utd. – Blue Eagles –

AUSTRALIA: Tasmania Northern Championship Standings

06:30Burnie Utd. – Launceston United U21 –

06:30Launceston U21 – Northern Rangers –

06:30Ulverstone U21 – Devonport U21 –

08:45Riverside Olympic U21 – Somerset –

AUSTRALIA: Victoria Premier League Standings

06:00Port Melbourne Sharks – Northcote City –

07:15Manningham United Blues – Melbourne Knights –

10:00Brunswick Juventus – North Geelong –

AUSTRALIA: Victoria Premier League 2 Standings

06:00Moreland City – Werribee City –

09:00Goulburn Valley Suns – Springvale –

10:15Altona City – Whittlesea United –

AUSTRALIA: WA State League Standings

07:00Kingsley Westside – Joondalup –

09:00Murdoch Melville – Gwelup Croatia –

09:00Nedlands – Curtin Univ –

09:00Quinns – Cockburn City –

09:00Subiaco – Floreat Athena –

11:00Mandurah City – Inglewood Utd –

AUSTRALIA: NPL Queensland Women Standings

10:00Souths Strikers W – Gold Coast Knights W –

11:00Eastern Suburbs W – FQ Academy QAS W –

AUSTRALIA: NPL Victoria Women Standings

07:00Essendon Royals SC W – Melbourne Victory U20 W –

07:30South Melbourne W – Bulleen Lions W –

08:00Bentleigh Greens W – Melbourne City U20 W –

08:15Heidelberg Utd W – Avondale FC W –

09:00Boroondara Eagles W – Spring Hills W –

AUSTRALIA: NPL NSW U20 Standings

07:30APIA Leichhardt U20 – UNSW U20 –

08:30St George Saints U20 – Sydney FC U20 –

09:00St. George City U20 – Sydney Utd U20 –

11:00SD Raiders U20 – Marconi S. U20 –

11:45NWS Spirit U20 – WS Wanderers U20 –

AUSTRALIA: NPL Queensland U23 Standings

08:00Gold Coast Knights U23 – Gold Coast U23 –

AUSTRALIA & OCEANIA: OFC Championship U16 – Play Offs

08:00Solomon Islands U16 – Papua New Guinea U16 –

11:30Fiji U16 – New Zealand U16 –

AUSTRIA: OFB Cup

15:30Wals-Grunau – A. Salzburg –

17:00Donaufeld Wien – Grazer AK –

17:00FC Lustenau – Kitzbuhel –

17:30Dietach – Bischofshofen –

18:00Hohenems – Hertha Wels –

18:00Kalsdorf – LASK –

18:00Leonfelden – Bregenz –

18:00SV Oberwart – Salzburg –

18:00Wacker Innsbruck – Reichenau –

18:00Wiener Viktoria – Parndorf –

18:30Kremser – A. Lustenau –

19:00Mattersburg SV 2020 – First Vienna –

19:00Treibach – Kapfenberg –

19:00Vorwarts Steyr – Kuchl –

BELARUS: Pershaya Liga Standings

13:00Smorgon – FC Gomel 2 –

14:00Volna Pinsk – Orsha –

15:00Niva Dolbizno – Ostrovets –

16:00Soligorsk – Slutsk –

BELARUS: Belarusian Cup

13:00Belshina – FC Minsk –

15:00Isloch – Baranovici –

17:00FC Gomel – Vitebsk –

19:00Zhodino – Dnepr Mogilev –

BOLIVIA: Division Profesional Standings

01:00Aurora – Academia del Balompie 3-2

21:00Always Ready – SA Bulo Bulo –

23:15Guabira – Real Oruro –

BRAZIL: Serie A Betano Standings

23:30Athletico-PR – Internacional –

23:30Santos – Chapecoense-SC –

BRAZIL: Serie C – First stage Standings

22:00Ferroviaria – Maranhao –

22:00Santa Cruz – Figueirense –

23:30Confianca – Itabaiana –

00:00Volta Redonda – Anapolis –

BRAZIL: Serie D – Play Offs

21:00Iguatu – Nacional-AM –

21:00Portuguesa – Uberlandia –

BRAZIL: Capixaba 2 Standings

21:00Tupy – Estrela do Norte –

BRAZIL: Carioca 2 – Play Offs

22:00Resende – Americano –

BRAZIL: Catarinense 2 Standings

20:00Caravaggio – Gremio Juventus –

20:00Jaragua-SC – Blumenau 0-3

20:00Metropolitano – Fluminense-SC –

20:00Nacao – Hercilio Luz –

20:00Tubarao – Guarani de Palhoca –

BRAZIL: Cearense 3 Standings

22:00Vila Real – Esporte Limoeiro –

BRAZIL: Goiano 2 Standings

20:30Tupy FC – Trindade –

21:00Gremio Anapolis – Morrinhos –

BRAZIL: Maranhense 2 – Play Offs

22:00Lago Verde – Araioses –

BRAZIL: Mineiro 2 – Play Offs

21:00Democrata SL – Patrocinense –

23:00Uberaba – Mamore –

BRAZIL: Paranaense 3 Standings

20:30Londrinense – Parana S.T.C. –

BRAZIL: Paulista B – Play Offs

20:00Flamengo SP – Independente SP –

BRAZIL: Piauiense U20 – Play Offs

21:00Fluminense Piaui U20 – Ferroviario-PI U20 –

22:00Picos U20 – Tiradentes-PI U20 –

23:00Atletico-PI U20 – Julho Esporte U20 –

BRAZIL: Sul-Matogrossense 2 Standings

21:00Comercial MS – Misto –

BRAZIL: Copa Paulista Standings

20:00Noroeste – Uniao Sao Joao –

23:00Piracicaba – Comercial –

00:00Primavera – Osasco Sporting –

00:00Sao Jose EC – EC Sao Bernardo –

BRAZIL: Alagoano U20 Standings

20:00Canoense U20 – Jacioba U20 –

20:00Murici U20 – Guarani de Paripueira U20 –

20:00Ponte Preta AL U20 – ASA U20 –

20:00Rio Largo U20 – Desportiva Alianca U20 –

BRAZIL: Baiano U20 – Play Offs

20:00Fluminense de Feira U20 – Bahia U20 –

BRAZIL: Brasiliense U20 Standings

20:30Brasiliense U20 – Taguatinga Esporte U20 –

20:30Brazlandia U20 – Sobradinho U20 –

20:30Candango U20 – ARUC U20 –

20:30Capital DF U20 – Gama U20 –

20:30Legiao U20 – Samambaia U20 –

BRAZIL: Catarinense U20 Standings

15:00Avai U20 – Concordia U20 –

19:00Carlos Renaux U20 – Criciuma U20 –

20:00Brusque U20 – Figueirense U20 –

BRAZIL: Cearense U20 – Play Offs

20:00Anjos do Ceu U20 – Tirol U20 –

20:00Ferroviario U20 – Fortaleza U20 –

20:00Vila Real U20 – Ceara U20 –

BRAZIL: Paulista U20 Standings

20:00Novorizontino U20 – Santo Andre U20 –

20:00Sertaozinho U20 – America SP U20 –

00:00Corinthians U20 – Itapirense U20 –

BRAZIL: Rondoniense U20 – Play Offs

15:00Genus U20 – Ji-Parana U20 –

BRAZIL: Brasileiro Women Standings

00:00America Mineiro W – Santos W 0-1

00:00Flamengo W – Gremio W 2-2

01:00Internacional W – Fluminense W 1-0

02:30Cruzeiro W – Sao Paulo W 1-2

21:00Mixto W – Palmeiras W –

22:00Bragantino W – Atletico-MG W –

BRAZIL: Brasileiro A2 Women Standings

01:00Rio Negro W – Itabirito W 0-2

20:00Minas Brasilia W – Ceara W –

20:00Taubate W – Sport Recife W –

20:00UD Alagoana W – Doce Mel W –

20:00Vasco W – Vila Nova FC W –

20:30Paysandu PA W – Atletico-PI W –

21:00Acao W – Perolas Negras W –

21:00Itacoatiara W – 3B da Amazonia W –

BULGARIA: efbet League Standings

18:00CSKA 1948 Sofia – Botev Vratsa –

20:15Lok. Sofia – Levski Sofia –

BULGARIA: Vtora liga Standings

17:30Nesebar – Etar –

17:30Svoge – Montana –

19:00Fratria – Marek –

19:00Lok. Gorna – Chernomorets 1919 –

19:00Yantra Gabrovo – Spartak Pleven –

CANADA: Canadian Premier League Standings

00:00HFX Wanderers – Supra du Quebec 2-3

54′Vancouver FC – Cavalry 0-0

CANADA: NSL Women Standings

22:00Vancouver Rise W – Halifax Tides W –

CHILE: Liga de Primera Standings

02:30Colo Colo – Limache 3-1

21:00PostponedCoquimbo – U. De Concepcion –

23:30Huachipato – Cobresal –

CHILE: Liga de Ascenso Standings

02:30Deportes Iquique – Deportes Temuco 1-0

18:30S. Wanderers – San Felipe –

21:00Curico Unido – San Luis –

23:30Cobreloa – CD Santa Cruz –

CHILE: Primera Division Women Standings

20:30U. Espanola W – Colo-Colo W –

23:00U. Catolica W – Palestino W –

CHINA: Super League Standings

11:30Qingdao Hainiu – Tianjin Jinmen Tiger –

13:35Liaoning Tieren – Qingdao West Coast –

13:35Shanghai Port – Shanghai Shenhua –

14:00Wuhan Three Towns – Chongqing Tonglianglong –

CHINA: League One Standings

13:00Changchun Yatai – Nanjing City –

13:00Ningbo Professional – Guangdong GZ-Power –

13:00Shaanxi Union – Shenzhen Juniors –

13:30Foshan Nanshi – Wuxi Wugou –

13:30Shijiazhuang Gongfu – Nantong Zhiyun –

CHINA: League Two Standings

11:30Dalian Kewei – Dalian Yingbo B –

13:00Guangzhou Dandelion – Wenzhou Professional –

13:00Shandong Taishan B – Changchun Xidu –

13:30Guizhou Guiyang – Ganzhou Ruishi –

13:30Jiangxi Lushan – Shenzhen –

13:30Lanzhou Longyuan – Shanghai Second –

COLOMBIA: Primera A – Clausura Standings

01:10Llaneros – Pereira 1-0

03:15Dep. Cali – Jaguares de Cordoba 2-0

23:00Chico – Atl. Nacional –

23:05Ind. Medellin – Dep. Pasto –

COLOMBIA: Primera B – Clausura Standings

23:05Quindio – Boca Juniors 0-1

01:00Tigres – Leones 0-1

23:00Bogota – U. Magdalena –

COLOMBIA: Liga Women Standings

22:00Bucaramanga W – Llaneros W –

23:00Inter Palmira W – Orsomarso W –

23:30Junior W – Millonarios W –

COSTA RICA: Primera Division – Apertura Standings

66′Saprissa – Zeledon 2-1

CZECH REPUBLIC: Chance Liga Standings

17:00Plzen – Liberec –

17:00Teplice – Bohemians –

17:00Zlin – Ostrava –

20:00Brno – Sparta Prague –

CZECH REPUBLIC: MOL Cup

10:15Bohunice – Uhersky Brod –

10:15Vratimov – Havirov –

10:30Blansko – Velka Bites –

10:30Sparta Brno – Nove Mesto na Morave –

14:00Bridlicna – Hlucin –

17:00Hluk – Brumov –

17:00Holesov – Slavicin –

17:00Horni Becva – Valasske Mezirici –

17:00Lanzhot – Bystrc –

17:00Sternberk – Rymarov –

17:00Stonava – Polanka nad Odrou –

17:30Bzenec – Breclav –

DENMARK: Superliga Standings

18:00Aarhus – Brondby –

DENMARK: 1st Division Standings

14:00Hvidovre IF – Vendsyssel –

15:00Esbjerg – Kolding IF –

16:00Fredericia – Koge –

DENMARK: A-Liga Women Standings

13:00ASA Aarhus W – Aarhus W –

13:00Midtjylland W – Brondby W –

ECUADOR: Serie B Standings

23:30Cuenca Juniors – Atletico FC 0-0

02:00LDU Portoviejo – Dep. Santo Domingo 1-0

20:30Nueve de Octubre – 22 de Julio –

EL SALVADOR: Primera Division – Apertura Standings

90+’FAS – Municipal Limeno 2-1

23:00Atletico Balboa – Inter Santa Tecla –

23:00Cacahuatique – Metapan –

ESTONIA: Esiliiga Standings

18:00Nomme Kalju U21 – Flora U21 –

ESTONIA: Esiliiga B Standings

13:00Tulevik – Johvi Phoenix –

ESTONIA: Estonian Cup

13:00EstHam United – Kose –

16:00Kohvile – Rumori Calcio –

EUROPE: Champions League Women – Placement matches

10:00Buducnost W – Hapoel Jerusalem W –

11:00Lusso W – ZFK Skopje 2014 W –

13:00Glentoran W – Pyunik Yerevan W –

16:30Klaksvik W – Zimbru Chisinau W –

EUROPE: Champions League Women – Qualification – First stage

17:30PAOK W (Gre) – Neftci Baku W (Aze) –

18:00Athlone WFC W (Irl) – Czarni Sosnowiec W (Pol) –

19:00Myjava W (Svk) – Mgarr W (Mlt) –

19:00Riga FC W (Lat) – Wrexham W (Wal) –

20:00Mitrovica W (Kos) – Ludogorets W (Bul) –

FINLAND: Veikkausliiga Standings

15:30Mariehamn – AC Oulu –

16:00KuPS – VPS –

FINLAND: Ykkosliiga Standings

14:00Haka – KaPa –

15:00JaPS – Klubi 04 –

15:00Mikkeli – KTP –

15:00SJK Akatemia – Ekenas –

17:00PK-35 – Jippo –

FINLAND: Ykkonen Standings

15:00Rovaniemi – JJK Jyvaskyla –

15:00SalPa – Keski-Uusimaa –

FINLAND: Kakkonen Group A Standings

15:00Atlantis – HPS –

18:00Lahden Reipas – MyPa –

18:15Kiffen – HIFK –

FINLAND: Kakkonen Group B Standings

15:00Honka – GrIFK –

15:00MuSa – EPS –

FINLAND: Kakkonen Group C Standings

15:00Huima / Urho – SJK Akatemia 2 –

16:00JBK – VPS 2 –

FINLAND: Kansallinen Liiga Women Standings

11:00Aland Utd W – VIFK W –

13:00Gnistan W – KuPS W –

13:00HPS W – Ilves W –

13:00PK-35 Vantaa W – HJK W –

FINLAND: Kansallinen Ykkonen Women Standings

15:00HJK Akatemia W – HJS W –

15:00Keski-Uusimaa W – EBK W –

15:00Lahti W – JyPK W –

15:00ONS Oulu W – Honka W –

15:00TPS W – KTP W –

GEORGIA: Georgian Cup

14:30Dinamo Tbilisi 2 – Spaeri –

14:30Gonio – Meshakhte Tkibuli –

14:30Iberia 2010 – Dila Gori –

15:30Kolkheti 1913 – Dusheti –

17:00Basa – FC Gareji Sagarejo –

17:00Orbi – Dinamo Batumi –

18:00Gori – Bolnisi –

GERMANY: Regionalliga Nordost Standings

14:00BFC Preussen – RSV Eintracht –

14:00Hertha Berlin II – Chemnitzer –

14:00Magdeburg II – Tasmania Berlin –

14:30Aue – Altglienicke –

GERMANY: Regionalliga Bayern Standings

14:00Unterhaching – Furth II –

GERMANY: Oberliga Hamburg Standings

13:00Dassendorf – ETSV Hamburg –

15:00Teutonia Ottensen – Wandsbeker Concordia –

16:00SC Victoria Hamburg – Norderstedt II –

18:00Suderelbe – Altona –

GERMANY: Oberliga Bayern Nord Standings

14:00Stadeln – Neudrossenfeld –

15:00Neumarkt – Grossbardorf –

16:00Bayern Hof – DJK Bamberg –

16:00Regensburg II – Nordlingen –

18:30Fortuna Regensburg – Bamberg –

GERMANY: Oberliga Bayern Süd Standings

14:00Deisenhofen – Kirchanschoring –

14:00Pfaffenhofen – Rosenheim –

14:30Geretsried – Pipinsried –

17:00Schalding – Kottern-St. Mang –

GUATEMALA: Liga Nacional – Apertura Standings

02:00Antigua – Marquense 3-1

62′Municipal – Deportivo Mixco 1-0

21:00Deportivo San Pedro – Xelaju –

23:00Aurora F.C. – Guastatoya –

HUNGARY: NB I. Standings

19:30Kisvarda – Honved –

HUNGARY: NB II. Standings

17:30Nagykanizsa – DVTK –

19:00Ajka – Kecskemeti TE –

19:00BVSC-Zuglo – Kazincbarcika –

19:00Tiszakecske – Szeged –

19:00Videoton – Kozarmisleny SE –

HUNGARY: NB III – Northeast Standings

11:00Nyiregyhaza II – DVTK II –

17:30Debrecen II – Hajdunanas –

17:30Godollo – SBTC –

17:30Tiszaujvaros – Ozd-Sajovolgye –

HUNGARY: NB III – Northwest Standings

16:00Zalaegerszegi II – VSC Veszprem –

17:30Bicskei – Puskas Academy II –

17:30Komaromi VSE – 1908 SZAC KSE –

17:30Mosonmagyarovari TE – Sarisapi Banyasz –

17:30Papai Perutz – Kiraly SE –

19:00Dorogi – Balatonalmadi SE –

HUNGARY: NB III – Southeast Standings

16:00Szegedi – Vasas II –

17:30Gyulai Termal – Hodmezovasarhely FC –

17:30III. Keruleti TVE – Csepel –

17:30Szolnoki MAV – Sandorfalvi –

HUNGARY: NB III – Southwest Standings

15:00Ferencvaros II – Dunaujvaros –

17:30Erdi – Budaorsi SC –

17:30Ivancsa – Szekszardi –

17:30Kaposvar – Siofok –

19:00Pecsi MFC – Dunaharaszti MTK –

ICELAND: Division 1 Standings

16:00IR Reykjavik – Fylkir –

ICELAND: Division 2 Standings

16:00KFA – Throttur Vogar –

18:00Dalvik/Reynir – Olafsvik –

18:00Magni – KFG Gardabaer –

19:00Kormakur/Hvot – Selfoss –

ICELAND: Icelandic Cup Women

19:00Fram W – Grindavik/Njardvik W –

INDIA: Calcutta Premier Division Standings

11:30Kalighat – Bhawanipore –

INDIA: Durand Cup Standings

13:30East Bengal – Mohun Bagan –

INDONESIA: President Cup Standings

10:30DPMM – Tampines –

14:30Persib Bandung – Arema FC –

IRELAND: Premier Division Standings

18:00Galway – Waterford –

20:45Sligo Rovers – Drogheda –

IRELAND: Division 1 Standings

20:30Longford – Wexford –

IRELAND: National League Women Standings

16:00Bohemians WFC W – Sligo Rovers W –

16:00Shamrock Rovers W – Waterford W –

16:00Treaty Utd W – Shelbourne W –

19:00Cork City W – Wexford W –

ISRAEL: Toto Cup Standings

19:30Hapoel Petah Tikva – Maccabi Petah Tikva –

19:30Ironi Tiberias – Sakhnin –

19:30Maccabi Haifa – Hapoel Haifa –

19:30Netanya – Hapoel Jerusalem –

KAZAKHSTAN: Premier League Standings

15:00Ulytau – Ertis Pavlodar –

15:00Zhetysu Taldykorgan – Kyzylzhar –

17:00Aktobe – Okzhetpes –

KUWAIT: Division 1 Standings

19:45Al Sulaibikhat – Al-Jazira –

19:45Burgan – Sporty –

19:45Khaitan – Al Shamiya –

19:45Yarmouk – Al Sahel –

KYRGYZSTAN: Premier Liga Standings

16:30Ozgon – Ilbirs –

16:30Talant – Kyrgyzaltyn –

LATVIA: Nakotnes liga Standings

13:00FK Smiltene – RFS 2 –

15:00Alberts JDFS – Super Nova 2 –

16:00Riga Mariners – JFK Ventspils –

17:00Rezekne – Marupe –

17:30Leevon PPK – Skanste –

LATVIA: 1. Liga Women Standings

12:00RFS W – Auda W –

LEBANON: Premier League – Relegation Standings

15:00Racing – Al Riyadi Abbasiyah –

LITHUANIA: I Lyga Standings

14:00Atmosfera – Hegelmann Litauen 2 –

16:00Neptunas – Siauliai 2 –

17:00Babrungas – Ekranas –

18:00Jonava – Garliava –

MACAO: Elite League Standings

13:00Cheng Fung – University of Macau –

15:00Benfica – Hang Sai –

MALAWI: Super League Standings

14:30Blue Eagles – Red Lions –

14:30Chitipa United – Ekhaya –

14:30Civo Utd – Moyale Barracks –

14:30Dedza Dynamos – Big Bullets –

MEXICO: Liga MX – Apertura Standings

26′Atlante – Club America 0-1

26′Club Tijuana – Club Leon 0-0

MEXICO: Liga de Expansion MX – Apertura Standings

03:00Tepatitlan de Morelos – Alacranes de Durango 0-1

03:00Zacatecas Mineros – Correcaminos 3-3

00:00Tlaxcala – Leones Negros –

MEXICO: Liga MX U21 – Apertura Standings

17:00Tigres UANL U21 – Atl. San Luis U21 –

19:00Santos Laguna U21 – Atlas U21 –

MOLDOVA: Super Liga Standings

19:00Balti – Dacia Buiucani –

MOZAMBIQUE: Mocambola Standings

14:45Baia de Pemba – Ferroviario Beira –

NEW ZEALAND: Chatham Cup

08:00Fencibles United AFC – Auckland City –

NEW ZEALAND: Kate Sheppard Cup Women

90+’Eastern Suburbs W – Auckland United W 1-0

NORTH & CENTRAL AMERICA: CONCACAF Championship U20 Standings

01:00Mexico U20 – Antigua and Barbuda U20 3-0

23:00Cuba U20 – El Salvador U20 –

NORTH & CENTRAL AMERICA: CFU Club Shield

21:30Prison Service (Tri) – Slingerz (Guy) –

22:00Britannia (Aru) – Weymouth Wales (Bar) –

22:00Mount Pleasant (Jam) WO – All Saints Utd. (Atg) –

00:00Robinhood (Sur) – La Clery (Sai) –

NORTH MACEDONIA: 1. MFL Standings

17:00Struga – Shkendija Haracine –

17:00Vardar – Bregalnica Stip –

NORWAY: Eliteserien Standings

16:00Kristiansund – Start –

18:00Stromsgodset – Lyn –

20:00Haugesund – Bryne –

NORWAY: Division 2 – Group 1 Standings

13:00Bjarg – Pors –

14:00Brattvag – Mjondalen –

15:00Arendal – Vidar –

15:00Eik-Tonsberg – Sandviken –

15:30Notodden – Sotra –

NORWAY: Division 2 – Group 2 Standings

14:00Honefoss – Skeid –

14:00Levanger – Ull/Kisa –

14:30Grorud – Stjordals Blink –

15:00Junkeren – Lorenskog –

17:00Tromsdalen – Follo –

NORWAY: Division 3 – Group 1 Standings

13:00Grei – Konnerud –

13:00Nordstrand – Gamle Oslo –

13:00Ullern – Heming –

14:00Baerum Sportsklubb – Valerenga 2 –

NORWAY: Division 3 – Group 2 Standings

15:00Aalesund 2 – Orkla –

15:00Molde 2 – Byasen –

15:00Spjelkavik – Nardo –

15:30Melhus – Herd –

NORWAY: Division 3 – Group 3 Standings

13:00Forde – Austevoll –

14:00Fana – Djerv 1919 –

14:00Stord – Askoy –

NORWAY: Division 3 – Group 4 Standings

15:00Hinna – Vindbjart –

15:00Madla IL – Flekkeroy –

15:00Mandalskameratene – Staal Jorpeland –

16:00Stabaek 2 – Viking 2 –

NORWAY: Division 3 – Group 5 Standings

14:00Harstad – Fauske Sprint –

15:00Finnsnes – Stromsgodset 2 –

15:00Skjervoy – Alta –

15:00Tromso 2 – Ulfstind –

16:30Floya – Lillestrom 2 –

NORWAY: Division 3 – Group 6 Standings

14:00Drobak-Frogn – Brumunddal –

15:00Bjorkelangen – Fram –

15:00Elverum – Sandefjord 2 –

15:00Raelingen – Lillehammer –

15:00SK Gjovik-Lyn – Rade –

PANAMA: LPF – Apertura Standings

90+’Arabe Unido – Plaza Amador 2-2

PARAGUAY: Copa de Primera – Clausura Standings

23:30Cerro Porteno – Sportivo Trinidense 1-2

21:00Recoleta – San Lorenzo –

23:30Ameliano – Nacional Asuncion –

PARAGUAY: Division Intermedia Standings

00:30Deportivo Santani – Paraguari AC 2-0

15:00Tacuary – Sol de America –

PERU: Liga 1 – Clausura Standings

90+’U. de Deportes – Cusco 2-1

17:30Sport Boys – AD Tarma –

20:00Sport Huancayo – Grau –

22:15Juan Pablo II – Cienciano –

PERU: Liga 2 Standings

18:00U. San Martin – Carlos Mannucci –

22:00Cesar Vallejo – Union Comercio –

PERU: Liga Women – Clausura Standings

17:00Killas W – Alianza Lima W –

22:15Defensores W – UNSAAC W –

POLAND: Ekstraklasa Standings

14:45Jagiellonia – Korona Kielce –

17:30Gornik Zabrze – Slask Wroclaw –

20:15Lech Poznan – Cracovia –

POLAND: Division 1 Standings

15:30Lechia Gdansk – Grodzisk M. –

15:30Pogon Siedlce – LKS Lodz –

15:30S. Rzeszow – Chrobry Glogow –

POLAND: Division 2 Standings

11:15Podhale Nowy Targ – Slask Wroclaw II –

13:00Legia II – S. Wola –

18:00Swit Szczecin – Leczna –

19:00Zawisza – Kleczew –

19:10Sandecja Nowy S. – Hutnik Krakow –

20:00Zielona Gora – Bielsko-Biala –

ROMANIA: Superliga Standings

16:30Farul Constanta – Corvinul –

19:30Dinamo Bucuresti – Univ. Craiova –

RUSSIA: Premier League Standings

13:00Dynamo Moscow – Krylya Sovetov –

15:15Akron Togliatti – Zenit –

17:30Fakel Voronezh – Dynamo Makhachkala –

19:45Spartak Moscow – Rodina Moscow –

RUSSIA: FNL Standings

15:00Ulyanovsk – Neftekhimik –

16:00Chelyabinsk – Pari NN –

18:00Tekstilshtik – S. Kostroma –

RUSSIA: FNL 2 – Division A Gold – Fall Season Standings

18:00Rodina Moscow 2 – Dynamo Vladivostok –

RUSSIA: FNL 2 – Division A Silver – Fall Season Standings

13:00Miass – Zenit 2 –

16:00Dynamo Stavropol – Omsk –

19:00Dynamo Moscow 2 – Tyumen –

RUSSIA: FNL 2 – Division B – Group 1 Standings

15:30Angust Nazran – Kyzyltash –

16:00Astrakhan – FK Chayka 2 –

16:00FK Pobeda – Shahter Taganrog –

16:00Spartak Nalchik – Rubin Yalta –

17:00Maykop – FC Sevastopol –

RUSSIA: FNL 2 – Division B – Group 2 Standings

13:00Dynamo SPB – Murom –

RUSSIA: FNL 2 – Division B – Group 3 Standings

12:00Kursk – SKA Khabarovsk 2 –

12:00Rodina Moscow 3 – Salyut-Belgorod –

14:00Kvant – Lipetsk –

16:00FK Shumbrat Saransk – Spartak Tambov –

17:00FK Strogino Moscow – Volna Nizhegorodskaya –

17:00Oryol – Saturn Ramenskoye –

18:30R. Volgograd 2 – Penza –

RUSSIA: Russia Cup Women

12:00Dynamo Moscow W – Spartak Moscow W –

16:00Zenit W – Zvezda 2005 W –

17:00Krasnodar W – Lokomotiv Moscow W –

SCOTLAND: Highland League Standings

16:00Banks O’ Dee – Wick Academy –

16:00Brora Rangers – Deveronvale –

16:00Buckie Thistle – Inverurie –

16:00Clachnacuddin – Turriff Utd –

16:00Forres Mechanics – Keith –

16:00Fraserburgh – Invergordon –

16:00Lossiemouth – Huntly –

16:00Nairn County – Rothes –

16:00Strathspey Thistle – Formartine Utd –

SCOTLAND: Lowland League Standings

16:00Auchinleck Talbot – Dalbeattie Star –

16:00Beith – Celtic B –

16:00Bo’ness United – Tranent –

16:00Clydebank FC – Newton Stewart –

16:00Cowdenbeath – Gala Fairydean –

16:00Cumnock Juniors – Albion Rovers –

16:00Gretna 2008 – Caledonian Braves –

16:00Hill Of Beath – East Stirlingshire –

16:00Largs Thistle – Cumbernauld Colts –

16:00Linlithgow Rose – Civil Service Strollers –

16:00Lochee United – Berwick –

16:00Musselburgh – Bonnyrigg Rose –

16:00Pollok – Troon FC –

16:00Renfrew – Kilwinning Rangers –

16:00Stirling University – Broxburn Athletic –

SCOTLAND: League Cup Standings

16:00Aberdeen – Kelty Hearts –

16:00Airdrieonians – Ross County –

16:00Arbroath – Stirling –

16:00Ayr – Alloa –

16:00Dumbarton – Cove Rangers –

16:00Dundee FC – Clyde –

16:00Falkirk – Stranraer –

16:00Forfar Athletic – Brechin –

16:00Hamilton – Elgin City –

16:00Montrose – Spartans –

16:00Morton – Inverness –

16:00Peterhead – Kilmarnock –

16:00Queen’s Park – Queen of South –

16:00Stenhousemuir – Livingston –

16:00St Johnstone – East Fife –

SERBIA: Mozzart Bet Super Liga Standings

17:30Radnicki Nis – Cukaricki –

20:00IMT Novi Beograd – Zemun –

20:00OFK Beograd Mozzart Bet – Radnik –

SLOVAKIA: Nike liga Standings

18:00Trencin – Komarno –

18:00Trnava – Skalica –

20:30Podbrezova – Michalovce –

SLOVAKIA: 2. liga Standings

16:00FK Humenne – Presov –

17:00Galanta – Zvolen –

17:00Lehota p. V. – Pohronie –

17:00MFK Bytca – L. Mikulas –

17:00Povazska Bystrica – I. Bratislava –

SLOVENIA: Prva liga Standings

18:00Aluminij – Celje –

18:00Mura – O. Ljubljana –

20:15Maribor – Grosuplje –

SOMALIA: National league Standings

14:30Heegan – Jazeera –

14:30Horseed – Jubba –

SOUTH KOREA: K League 1 Standings

12:30Gimcheon Sangmu – Daejeon –

12:30Pohang – Jeonbuk –

SOUTH KOREA: K League 2 Standings

12:30Busan – Suwon Bluewings –

12:30Daegu – Suwon FC –

12:30Hwaseong – Asan –

12:30Jeonnam – Gyeongnam –

SOUTH KOREA: K3 League Standings

10:00Gyeongju KHNP – Siheung Citizen –

11:00Pocheon – Daejeon Korail –

12:00Dangjin Citizen – Mokpo –

12:00Gangneung – Yeoju Citizen –

SOUTH KOREA: K4 League Standings

09:30Jincheon – Geoje –

10:00Geumsan Insam – Seoul Jungnang –

10:00Jecheon Citizen – Namyangju –

10:00Seosan Pioneer – Gijang United –

SRI LANKA: Super League Standings

12:00Blue Star – Blue Eagles –

SWEDEN: Allsvenskan Standings

15:00Degerfors – Djurgarden –

17:30Kalmar – Mjallby –

SWEDEN: Superettan Standings

15:00Varnamo – Brage –

SWEDEN: Allsvenskan Women Standings

16:00Norrkoping W – Hammarby W –

SWEDEN: Elitettan Women Standings

13:00Elfsborg W – Umea W –

13:00Husqvarna W – Goteborg W –

13:00Sandviken W – Alingsas W –

14:00Jitex W – Orebro SK W –

15:00Enskede W – Hacken B W –

15:00Trelleborg W – Linkoping W –

16:00Gamla Upsala W – KIF Orebro W –

SWITZERLAND: Super League Standings

18:00Lausanne – Grasshoppers –

18:00Servette – Basel –

20:30Luzern – Thun –

UKRAINE: Persha Liga Standings

11:00Ahrobiznes Volochysk – SC Poltava –

13:00Lokomotyv Kyiv – FC Chernihiv –

15:00Zhytomyr 2 – UCSA –

UKRAINE: Championship Women Standings

15:00SeaSters Odesa W – Panthers FC Uman W –

URUGUAY: Liga AUF Uruguaya – Torneo Intermedio Standings

00:00Montevideo City – Danubio 1-0

20:00Central Esp. – Cerro Largo –

23:00Defensor Sp. – Liverpool M. –

URUGUAY: Segunda Division Standings

15:00Colon – Paysandu FC –

18:00Tacuarembo – Plaza Colonia –

USA: MLS Standings

00:30New York Red Bulls – Charlotte –

USA: MLS Next Pro Standings

01:00New York Red Bulls II – Crown Legacy 0-3

23:00Inter Miami II – Toronto FC II –

USA: USL League Two – Play Offs

00:30Vermont Green – Asheville City 4-0

01:30Flint City – Peoria 4-0

03:30Laredo Heat – Fort Lauderdale –

USA: NWSL Women Standings

02:00Houston Dash W – Bay FC W 1-0

02:00Orlando Pride W – Chicago W 1-0

56′Portland Thorns W – Gotham W 2-1

23:00Boston Legacy W – Kansas City Current W –

UZBEKISTAN: Pro Liga Standings

14:30FarDU – Lochin –

16:00Respublika FA – Jayxun –

17:00Kattaqurgon – Yaypan –

VENEZUELA: Liga FUTVE 2 Standings

21:30Frontera – Urena –

21:30Puerto Cabello B – Barquisimeto –

22:00Yaracuyanos – El Vigia –

23:00Lara – Atletico Barinas –

WORLD: Friendly International

17:15Oman U20 – Bahrain U20 –

WORLD: Club Friendly

18:30Scinawa (Pol) – Zlotoryja (Pol) –

19:15SV Worgl (Aut) – Mayrhofen (Aut) –

08:00Hokkaido Consadole Sapporo (Jpn) – Nagoya Grampus (Jpn) –

09:00Polokwane (Rsa) – Sekhukhune (Rsa) –

09:30Baleares (Esp) – Mallorca B (Esp) –

10:00Admira Prague (Cze) – Jablonec B (Cze) –

10:00Aritma Prague (Cze) – Benatky n. Jiz. (Cze) –

10:00Dubrava (Cro) – Kustosija (Cro) –

10:00Famalicao (Por) – Tondela (Por) –

10:00FC Bacau (Rou) – Targu Secuiesc (Rou) –

10:00Golden Arrows (Rsa) – Milford FC (Rsa) –

10:00Karlovac (Cro) – NK Krka (Slo) –

10:00Karpaty Lviv (Ukr) – Veres-Rivne (Ukr) –

10:00Kraluv Dvur (Cze) – Zapy (Cze) –

10:00Krasno (Svk) – Karvina B (Cze) –

10:00Mlada Boleslav B (Cze) – Loko Praha (Cze) –

10:00Mladost Zdralovi (Cro) – Trnje (Cro) –

10:00CancelledMlawa (Pol) – Wisla Dobrzyn (Pol) –

10:00Pelikan (Pol) – Mszczonowianka Mszczonow (Pol) –

10:00Pribram B (Cze) – Slavia Prague U20 (Cze) –

10:00Radnik Krizevci (Cro) – Jarun (Cro) –

10:00Spisska Nova Ves (Svk) – Poprad (Svk) –

10:00Steaua Bucuresti (Rou) – Popesti Leordeni (Rou) –

10:00Vysoke Myto (Cze) – Hradec Kralove B (Cze) –

10:00Warta Poznan II (Pol) – Kotwica Kornik (Pol) –

10:00Yamaga (Jpn) – Kofu (Jpn) –

10:15Brandys n. Labem (Cze) – Prepere (Cze) –

10:15Povltavska FA (Cze) – Kosmonosy (Cze) –

10:15Turnov (Cze) – Liberec B (Cze) –

10:30Chomutov (Cze) – Dukla Prague B (Cze) –

10:30Girona (Esp) – Alaves (Esp) –

10:30Piestany (Svk) – Tovarniky (Svk) –

10:30Ruzomberok B (Svk) – Trencin B (Svk) –

10:30Stubai (Aut) – Tirol (Am) (Aut) –

11:00GKS Katowice 2 (Pol) – Victoria Czestochowa (Pol) –

11:00Grom Nowy Staw (Pol) – Olimpia Elblag (Pol) –

11:00Horsholm-Usserod (Den) – Roskilde (Den) –

11:00Izolator Boguchwala (Pol) – Stropkov (Svk) –

11:00Jelenia Gora (Pol) – Legnica II (Pol) –

11:00Kortrijk (Bel) – Knokke (Bel) –

11:00Kotwica Kornik (Pol) – Unia Swarzedz (Pol) –

11:00Lancy (Sui) – Chenois (Sui) –

11:00Laval (Fra) – Concarneau (Fra) –

11:00Luton (Eng) – Al Kholood (Sau) –

11:00Maastricht (Ned) – Beveren (Bel) –

11:00Naesby (Den) – Middelfart (Den) –

11:00CancelledOdra Opole (Pol) – Wisla II (Pol) –

11:00Olawa (Pol) – Nysa (Pol) –

11:00Old Boys (Sui) – Dornach (Sui) –

11:00Oviedo B (Esp) – Real Aviles (Esp) –

11:00Sudtirol (Ita) – Kaiserslautern (Ger) –

11:00Versailles (Fra) – Fleury-Merogis (Fra) –

11:00CancelledVictoria Czestochowa (Pol) – Szczakowianka (Pol) –

11:00Warta Sieradz (Pol) – Sokol Aleksandrow L. (Pol) –

11:30Benfica B (Por) – Casa Pia (Por) –

11:30Chaves (Por) – Vitoria Guimaraes B (Por) –

11:30FC Porto B (Por) – Academica (Por) –

11:30Mafra (Por) – Alverca (Por) –

11:30Pacos Ferreira (Por) – AFS (Por) –

11:30RB Leipzig (Ger) – Ingolstadt (Ger) –

11:30Sousense (Por) – Uniao Lamas (Por) –

12:00Annecy (Fra) – Brighton (Eng) –

12:00BK Frem (Den) – F. Amager (Den) –

12:00Bruhl (Sui) – Dietikon (Sui) –

12:00CancelledF. Amager (Den) – Nykobing (Den) –

12:00Freiburg II (Ger) – Hoffenheim II (Ger) –

12:00Grossaspach (Ger) – Darmstadt (Ger) –

12:00Jaroslaw (Pol) – Moravia Morawica (Pol) –

12:00Karpaty Lviv (Ukr) – Veres-Rivne (Ukr) –

12:00Kluczbork (Pol) – Rakow II (Pol) –

12:00Lens (Fra) – Charleroi (Bel) –

12:00Magesi (Rsa) – Venda (Rsa) –

12:00Mechtersheim (Ger) – Walldorf (Ger) –

12:00Santa Clara (Por) – Arouca (Por) –

12:00Thisted FC (Den) – Brabrand (Den) –

12:00Widzew Lodz II (Pol) – BKS Sparta Katowice (Pol) –

12:00CancelledWiedenbruck (Ger) – Kaunitz (Ger) –

12:30Mlawa (Pol) – Hutnik Warszawa (Pol) –

12:30CancelledWaalwijk (Ned) – B. Monchengladbach II (Ger) –

13:00Almere City (Ned) – Oss (Ned) –

13:00Arlanda (Swe) – Haninge (Swe) –

13:00Bronshoj (Den) – Hellerup (Den) –

13:00Durban City (Rsa) – Richards Bay (Rsa) –

13:00Dusseldorf (Ger) – Dortmund (Ger) –

13:00CancelledFA 2000 (Den) – Rosengard (Swe) –

13:00Genk U23 (Bel) – Eindhoven FC (Ned) –

13:00Harrogate (Eng) – Doncaster (Eng) –

13:00Hassleholms IF (Swe) – Olympic (Swe) –

13:00Heerenveen (Ned) – Leuven (Bel) –

13:00Holstein Kiel II (Ger) – Eimsbutteler (Ger) –

13:00Jong Sparta Rotterdam (Ned) – Jong AZ (Ned) –

13:00Kolos Kovalivka (Ukr) – Ch. Odesa (Ukr) –

13:00Meuselwitz (Ger) – Fulda-Lehnerz (Ger) –

13:00Naestved (Den) – B.93 (Den) –

13:00SG Dynamo Dresden (Ger) – Cottbus (Ger) –

13:00Torquay (Eng) – Cardiff U21 (Wal) –

13:00Trollhattan (Swe) – Stenungsunds (Swe) –

13:00Werder Bremen (Ger) – Bochum (Ger) –

13:30Dunkerque (Fra) – Westerlo (Bel) –

13:30Gateshead (Eng) – Newcastle (Eng) –

13:30Heidenheim (Ger) – Hamburger SV (Ger) –

14:00Antwerp (Bel) – K. Lierse S.K. (Bel) –

14:00Arka Pawlow (Pol) – Naprzod Jedrzejow (Pol) –

14:00Ashton Town (Eng) – Annan (Sco) –

14:00Augsburg (Ger) – Saarbrucken (Ger) –

14:00Aywaille (Bel) – RFC Liege (Bel) –

14:00Biala Podlaska (Pol) – Jagiellonia II (Pol) –

14:00Borac 1926 (Srb) – Graficar Beograd (Srb) –

14:00Boulogne (Fra) – Rouen (Fra) –

14:00BSV Rehden (Ger) – Jeddeloh (Ger) –

14:00Busko-Zdroj (Pol) – Termalica B-B. II (Pol) –

14:00Caen (Fra) – Al Wakra (Qat) –

14:00Chemik Bydgoszcz (Pol) – Stomil Olsztyn (Pol) –

14:00Delmenhorst (Ger) – Arminia Bielefeld II (Ger) –

14:00CancelledDrochtersen/Assel (Ger) – TSV Havelse (Ger) –

14:00Eintracht Frankfurt II (Ger) – Oberhausen (Ger) –

14:00Elana Torun (Pol) – Mustang Ostaszewo (Pol) –

14:00Estrela (Por) – Os Belenenses (Por) –

14:00Famalicao (Por) – Felgueiras (Por) –

14:00FC ASA Tg. Mures (Rou) – Gloria Bistrita (Rou) –

14:00CancelledFC Gutersloh (Ger) – TSV Havelse (Ger) –

14:00FSV Frankfurt (Ger) – Koln II (Ger) –

14:00Fulham (Eng) – Norwich (Eng) –

14:00Gil Vicente (Por) – Moreirense (Por) –

14:00CancelledGKS Belchatow (Pol) – Skra (Pol) –

14:00Goczalkowice Zdroj (Pol) – Wislanie Skawina (Pol) –

14:00Hannover II (Ger) – TSV Havelse (Ger) –

14:00Hansa Rostock II (Ger) – Todesfelde (Ger) –

14:00Hetman Zamosc (Pol) – Lubaczow (Pol) –

14:00Kaiserslautern II (Ger) – Bonner (Ger) –

14:00KKS Kalisz (Pol) – Lech Poznan II (Pol) –

14:00Kluczevia Stargard (Pol) – Polonia Slubice (Pol) –

14:00Kristianstad (Swe) – Lilla Torg (Swe) –

14:00LKS Lodz II (Pol) – Notec Czarnkow (Pol) –

14:00Lok. Zagreb (Cro) – Sturm Graz II (Aut) –

14:00Lucenec (Svk) – Lok. Kosice (Svk) –

14:00Lusitania FC (Por) – Academico Viseu (Por) –

14:00Maritimo (Por) – Machico (Por) –

14:00Metz (Fra) – Sittard (Ned) –

14:00Middlesbrough (Eng) – Huddersfield (Eng) –

14:00Mlawa (Pol) – Hutnik Krakow (Pol) –

14:00Nijmegen (Ned) – Elversberg (Ger) –

14:00Paderborn II (Ger) – VfB Oldenburg (Ger) –

14:00Pelikan (Pol) – KS Kutno (Pol) –

14:00Quorn (Eng) – Harborough (Eng) –

14:00RAAL La Louviere (Bel) – Samsunspor (Tur) –

14:00CancelledRadomiak Radom (Pol) – Nea Salamis (Cyp) –

14:00Radomsko (Pol) – Redziny (Pol) –

14:00Reims (Fra) – Cercle Brugge KSV (Bel) –

14:00Rodinghausen (Ger) – Kassel (Ger) –

14:00RW Essen (Ger) – B. Monchengladbach (Ger) –

14:00Scarborough (Eng) – Barnsley (Eng) –

14:00Slaven Belupo (Cro) – Sesvete (Cro) –

14:00Slovacko B (Cze) – Zlin B (Cze) –

14:00Steaua Bucuresti (Rou) – CSM Slatina (Rou) –

14:00Steinbach Haiger (Ger) – Siegen (Ger) –

14:00Stendal (Ger) – MSV Neuruppin (Ger) –

14:00Stutt. Kickers (Ger) – Regensburg (Ger) –

14:00Sulow (Pol) – Polkowice (Pol) –

14:00Sundby (Den) – Ringsted (Den) –

14:00Swindon (Eng) – Bristol City (Eng) –

14:00Swit Mazowiecki (Pol) – LKS Lomza (Pol) –

14:00Tondela (Por) – Beira Mar (Por) –

14:00Vizela (Por) – Braga B (Por) –

14:00Warta Gorzow (Pol) – Swinoujscie (Pol) –

14:00Willem II (Ned) – KV Mechelen (Bel) –

14:00Wisloka Debica (Pol) – Stal Rzeszow 2 (Pol) –

14:00CancelledWoliborz (Pol) – Polonia Sroda Slaska (Pol) –

14:00Worms (Ger) – Sandhausen (Ger) –

14:00Wycombe (Eng) – Yeovil (Eng) –

14:00Zaglebie II (Pol) – Pardubice B (Cze) –

14:30Dordrecht (Ned) – Al Khaleej (Sau) –

14:30Waregem (Bel) – Sparta Rotterdam (Ned) –

15:00Angers (Fra) – Creteil (Fra) –

15:00Arminia Bielefeld (Ger) – Duisburg (Ger) –

15:00AZ Alkmaar (Ned) – Olympiacos Piraeus (Gre) –

15:00Baden (Sui) – Kreuzlingen (Sui) –

15:00Caerau Ely (Wal) – Barnstaple (Eng) –

15:00Cleethorpes (Eng) – Grimsby Borough (Eng) –

15:00De Graafschap (Ned) – Kifisia (Gre) –

15:00Groningen (Ned) – Volos (Gre) –

15:00Hereford (Eng) – Solihull Moors (Eng) –

15:00Hollenbach (Ger) – Stuttgart (Ger) –

15:00Kilbarrack Utd (Irl) – Portadown (Nir) –

15:00Kolos Kovalivka (Ukr) – Ch. Odesa (Ukr) –

15:00Llandudno (Wal) – Kidsgrove (Eng) –

15:00Mainz (Ger) – Holstein Kiel (Ger) –

15:00Meppen (Ger) – Schalke II (Ger) –

15:00Offenbach (Ger) – Bayer Leverkusen (Ger) –

15:00Padova (Ita) – Ospitaletto (Ita) –

15:00Portstewart (Nir) – Ballymena (Nir) –

15:00Ulm (Ger) – Stuttgart II (Ger) –

15:00Watford (Eng) – Hansa Rostock (Ger) –

15:15SG Dynamo Dresden (Ger) – Cottbus (Ger) –

15:30Ahrweiler (Ger) – Eintracht Trier (Ger) –

15:30Haverfordwest (Wal) – Llanelli (Wal) –

15:30Wehen (Ger) – Bayern Munich (Ger) –

16:00AFC Eskilstuna (Swe) – Karlbergs (Swe) –

16:00AFC Fylde (Eng) – Wigan (Eng) –

16:00AFC Telford (Eng) – Walsall (Eng) –

16:00AFC Wimbledon (Eng) – Charlton (Eng) –

16:00Al Jazira (Uae) – St. Truiden (Bel) –

16:00Altrincham (Eng) – Macclesfield (Eng) –

16:00Annagh (Nir) – Ballymacash (Nir) –

16:00Balham (Eng) – Hastings (Eng) –

16:00Barnet (Eng) – Oxford Utd (Eng) –

16:00Barrow (Eng) – Blackpool (Eng) –

16:00Barry (Wal) – Gloucester (Eng) –

16:00Bath (Eng) – Newport (Wal) –

16:00Bologna (Ita) – Iraklis 1908 (Gre) –

16:00Bolton (Eng) – Everton (Eng) –

16:00Boston Utd (Eng) – Peterborough (Eng) –

16:00Braintree (Eng) – Colchester U21 (Eng) –

16:00Brightlingsea (Eng) – Aveley (Eng) –

16:00Bromley (Eng) – Crystal Palace (Eng) –

16:00Bromsgrove (Eng) – Trefelin (Wal) –

16:00Bulle (Sui) – Amical Saint-Prex (Sui) –

16:00Canvey (Eng) – Brentwood (Eng) –

16:00Carlton Town (Eng) – Matlock (Eng) –

16:00Celtic (Sco) – AC Milan (Ita) –

16:00Chertsey (Eng) – Hampton & Richmond (Eng) –

16:00Chorley (Eng) – Accrington (Eng) –

16:00Cliftonville (Nir) – Alvechurch (Eng) –

16:00Colwyn Bay (Wal) – Bootle (Eng) –

16:00Concord (Eng) – Hastings (Eng) –

16:00Crewe (Eng) – Birmingham (Eng) –

16:00Curzon Ashton (Eng) – Clitheroe (Eng) –

16:00Dag & Red (Eng) – Buxton (Eng) –

16:00Dover (Eng) – Burgess Hill (Eng) –

16:00Dundela (Nir) – Bangor FC (Nir) –

16:00Eastleigh (Eng) – Crawley (Eng) –

16:00Faversham (Eng) – Dartford (Eng) –

16:00Forest Green (Eng) – Cardiff (Wal) –

16:00Frome (Eng) – Salisbury (Eng) –

16:00G.A. Eagles (Ned) – OFI Crete (Gre) –

16:00Grenoble (Fra) – Troyes (Fra) –

16:00Halesowen (Eng) – Tamworth (Eng) –

16:00Hanwell Town (Eng) – Aldershot (Eng) –

16:00Hanworth (Eng) – Welwyn Garden (Eng) –

16:00Harlow (Eng) – Margaretsbury (Eng) –

16:00Hartlepool (Eng) – Grimsby (Eng) –

16:00Havant & W (Eng) – Bognor Regis (Eng) –

16:00Hornchurch (Eng) – Tottenham U21 (Eng) –

16:00H&W Welders (Nir) – Dungannon (Nir) –

16:00Kingstonian (Eng) – Barton (Eng) –

16:00Kortrijk (Bel) – Amiens (Fra) –

16:00Leatherhead (Eng) – Ashford Town (Eng) –

16:00Lecce (Ita) – Istra 1961 (Cro) –

16:00Lewes (Eng) – Dorking (Eng) –

16:00Maidstone (Eng) – Ashford U. (Eng) –

16:00Mannheim (Ger) – Triglav (Slo) –

16:00Marine (Eng) – Preston (Eng) –

16:00Mossley (Eng) – Emley (Eng) –

16:00Moyola (Nir) – Crusaders (Nir) –

16:00Oxford City (Eng) – Walton & Hersham (Eng) –

16:00Palermo (Ita) – Nurnberg (Ger) –

16:00QPR (Eng) – Fiorentina (Ita) –

16:00CancelledRedcar Athletic (Eng) – South Shields (Eng) –

16:00Rochdale (Eng) – Farnham (Eng) –

16:00Rotherham (Eng) – Sheffield Utd (Eng) –

16:00Runcorn Linnets (Eng) – Ashton Utd (Eng) –

16:00Sabinov (Svk) – FK Cana (Svk) –

16:00Salford (Eng) – Dundee Utd (Sco) –

16:00Schalke (Ger) – Okayama (Jpn) –

16:00Shifnal Town (Eng) – Rushall (Eng) –

16:00Sholing (Eng) – Folkestone (Eng) –

16:00Shrewsbury (Eng) – West Brom (Eng) –

16:00Sollentuna (Swe) – Stocksund (Swe) –

16:00Southend (Eng) – Leyton Orient (Eng) –

16:00Spennymoor (Eng) – FC Halifax (Eng) –

16:00Sporting Lokeren (Bel) – NAC Breda (Ned) –

16:00Stalybridge (Eng) – Leek (Eng) –

16:00Stevenage (Eng) – Millwall (Eng) –

16:00Stratford (Eng) – Kidderminster (Eng) –

16:00Sutton (Eng) – Horsham FC (Eng) –

16:00Tonbridge (Eng) – Dulwich Hamlet (Eng) –

16:00Truro (Eng) – Plymouth (Eng) –

16:00Warrington (Eng) – Southport (Eng) –

16:00Wealdstone (Eng) – MK Dons (Eng) –

16:00Weston-super-Mare (Eng) – Exeter (Eng) –

16:00Wimborne (Eng) – Maidenhead (Eng) –

16:00Woking (Eng) – Reading (Eng) –

16:00Worksop (Eng) – Garforth (Eng) –

16:00Worthing (Eng) – Bracknell (Eng) –

17:00Cesena (Ita) – Carpi (Ita) –

17:00Gainsborough (Eng) – Doncaster (Eng) –

17:00Genoa (Ita) – L.R. Vicenza (Ita) –

17:00Guingamp (Fra) – Lorient (Fra) –

17:00Legnica II (Pol) – Lechia Dzierzoniow (Pol) –

17:00Le Mans (Fra) – Nantes (Fra) –

17:00Livorno (Ita) – Ghiviborgo (Ita) –

17:00Niedercorn (Lux) – Virton (Bel) –

17:00Novaci (Mkd) – Kozuf Gevgelija (Mkd) –

17:00Quevilly Rouen (Fra) – Avranches (Fra) –

17:00Royale Union SG (Bel) – Lille (Fra) –

17:00Sarraz-Eclepens (Sui) – Bavois (Sui) –

17:00Taverne (Sui) – Paradiso (Sui) –

17:00Torino (Ita) – Cittadella (Ita) –

17:00Wolves (Eng) – Real Sociedad (Esp) –

17:30Arezzo (Ita) – Folgore Caratese (Ita) –

17:30FC 08 Homburg (Ger) – Reutlingen (Ger) –

17:30Konyaspor (Tur) – Hull (Eng) –

17:30Laci (Alb) – Kukesi (Alb) –

17:30Omonia Aradippou (Cyp) – Karmiotissa (Cyp) –

17:30Retz (Aut) – Stammersdorf (Aut) –

17:30Verona (Ita) – Dolomiti Bellunesi (Ita) –

17:30Waalwijk (Ned) – Bochum II (Ger) –

18:00AFS (Por) – Vila Mea (Por) –

18:00Auxerre (Fra) – Orleans (Fra) –

18:00Berbourg (Lux) – Jeunesse Esch (Lux) –

18:00Clermont (Fra) – Montpellier (Fra) –

18:00Empoli (Ita) – Entella (Ita) –

18:00Le Havre (Fra) – Red Star (Fra) –

18:00Marseille (Fra) – Nice (Fra) –

18:00Modena (Ita) – Virtus Bolzano (Ita) –

18:00Napredak (Srb) – Dubocica (Srb) –

18:00Neusiedl (Aut) – Dinamo Helfort (Aut) –

18:00Orijent (Cro) – Vrhnika (Slo) –

18:00Otrant (Mne) – Vllaznia (Alb) –

18:00Pisa (Ita) – Juventus U23 (Ita) –

18:00Pogradeci (Alb) – Besa Kavaje (Alb) –

18:00PSV (Ned) – Villarreal (Esp) –

18:00Rennes (Fra) – Club Brugge KV (Bel) –

18:00Shakhtar Donetsk (Ukr) – Al-Ula (Sau) –

18:00Sloboda (Bih) – Zvijezda 09 (Bih) –

18:00Sochaux (Fra) – Dijon (Fra) –

18:00Solin (Cro) – Posusje (Bih) –

18:00Solothurn (Sui) – Luzern II (Sui) –

18:00Steti (Cze) – Usti nad Labem B (Cze) –

18:00Stilon Gorzow (Pol) – Carina Gubin (Pol) –

18:00Tongeren (Bel) – Hasselt (Bel) –

18:00Wiltz (Lux) – Eupen (Bel) –

18:00Wycombe (Eng) – Portsmouth (Eng) –

18:15Birkirkara (Mlt) – Sliema (Mlt) –

18:30Burgos CF (Esp) – Ath Bilbao B (Esp) –

18:30Charleroi (Bel) – Seraing (Bel) –

18:30Pavia (Ita) – AlbinoLeffe (Ita) –

18:30Real Sociedad B (Esp) – Pau FC (Fra) –

19:00Ath Bilbao (Esp) – Eibar (Esp) –

19:00Benfica B (Por) – AD Merida (Esp) –

19:00Buducnost (Mne) – Iskra (Mne) –

19:00CD Coria (Esp) – Cordoba B (Esp) –

19:00Celta Vigo (Esp) – Gijon (Esp) –

19:00Eldense (Esp) – Al Ettifaq (Sau) –

19:00Las Palmas (Esp) – Al Ittihad (Sau) –

19:00Lugo (Esp) – Celta Vigo B (Esp) –

19:00Malaga (Esp) – Leicester (Eng) –

19:00Mallorca (Esp) – Al Fateh (Sau) –

19:00Strasbourg (Fra) – Blackburn (Eng) –

19:00Toulouse (Fra) – Rodez (Fra) –

19:00Valladolid (Esp) – Getafe (Esp) –

19:00Venlo (Ned) – Fortuna Koln (Ger) –

19:30FC L’escala (Esp) – Espanyol B (Esp) –

19:30Oviedo (Esp) – Dep. A Coruna (Esp) –

20:00Aguilas FC (Esp) – Almeria (Esp) –

20:00Cadiz CF (Esp) – Cordoba (Esp) –

20:00Estoril (Por) – Torreense (Por) –

20:00Gimnastic (Esp) – Andorra (And) –

20:00Granada CF (Esp) – Betis (Esp) –

20:00Osijek (Cro) – Rizespor (Tur) –

20:00Port Vale (Eng) – Murcia (Esp) –

20:00St. Liege (Bel) – Juventus (Ita) –

20:00Valencia (Esp) – Castellon (Esp) –

20:30Espanyol (Esp) – Sabadell (Esp) –

20:30Sporting CP (Por) – Monaco (Fra) –

21:00FC Porto (Por) – Aston Villa (Eng) –

WORLD: COTIF Tournament Standings

22:45Morocco U20 – Sevilla U20 –

WORLD: Premier League Summer Series Standings

00:00Liverpool – Sunderland –

WORLD: Club Friendly Women

10:00Omiya Ardija W (Jpn) – Bayern Munich W (Ger) –

11:00GKS Katowice W (Pol) – Slavia Prague W (Cze) –

13:00Eskilstuna Utd W (Swe) – Djurgarden W (Swe) –

13:00Vaxjo DFF W (Swe) – Kristianstad W (Swe) –

14:00IF Brommapojkarna W (Swe) – Uppsala W (Swe) –

14:00PEC Zwolle W (Ned) – Werder Bremen W (Ger) –

14:30Eintracht Frankfurt W (Ger) – Feyenoord W (Ned) –

15:00Hoffenheim W (Ger) – 1.FC Nurnberg W (Ger) –

15:00Union Berlin W (Ger) – Hamburger SV W (Ger) –

15:30Rekord Bielsko-Biala W (Pol) – UKS SMS Lodz W (Pol) –

15:30Stuttgart W (Ger) – St. Gallen W (Sui) –

16:00CancelledAIK W (Swe) – Norrkoping W (Swe) –

16:00Austria Vienna W (Aut) – MTK Hungaria W (Hun) –

16:00Puskas Academy W (Hun) – St. Polten W (Aut) –

16:00Zurich W (Sui) – AC Milan W (Ita) –

16:30Slask Wroclaw W (Pol) – Sparta Prague W (Cze) –

17:00Fleury 91 W (Fra) – Roubaix W (Fra) –

17:00LASK W (Aut) – Mainz W (Ger) –

17:00Nantes W (Fra) – Le Havre W (Fra) –

18:00Sand W (Ger) – Basel W (Sui) –

YEMEN: Division 1 Standings

15:00Salam – Al Wahda –

ZIMBABWE: Premier Soccer League Standings

15:00MWOS – Platinum –