ALERTA: PR-464 tem trecho interditado após fortes chuvas

Motoristas que trafegam pela PR-464 devem redobrar a atenção. Um trecho da rodovia, entre Paranacity, o Trevo de São João e no sentido a Inajá, está interditado devido ao grande volume de água sobre a pista, provocado pelas fortes chuvas que atingem a região.

Além da interdição, há risco de aquaplanagem, buracos encobertos pela água e outras situações que podem comprometer a segurança de quem passa pelo local.

A orientação é que os condutores reduzam a velocidade e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

O alerta também foi encaminhado às autoridades responsáveis e à Defesa Civil para acompanhamento da ocorrência.

Se for viajar, redobre os cuidados. Em caso de chuva intensa, evite atravessar trechos alagados e priorize sempre a sua segurança.

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Corinthia Mes