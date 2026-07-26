Moradora de Cafelândia faz apelo para devolução de gato levado de estabeleciment

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Moradora de Cafelândia faz apelo para devolução de gato levado de estabelecimento comercial
Uma moradora de Cafelândia pede ajuda da população para localizar e recuperar o gato da família, que foi levado na manhã deste domingo (26). Segundo ela, câmeras de segurança registraram o momento em que o animal foi retirado do local após a abertura de uma janela.
Em um apelo emocionado, Neuza Schuster afirma que o gato pertence a uma criança que enfrenta um momento muito difícil, já que a mãe está internada em estado grave na UTI.
“Por favor, a pessoa que pegou este gato tenha a capacidade de devolvê-lo. O dono dele é uma criança que está com a mãe na UTI em estado grave. O gato não estava na rua para ser levado; ele foi retirado de dentro do estabelecimento após a abertura de uma janela. Caso não seja devolvido, farei um boletim de ocorrência. Se alguém souber quem é essa pessoa, por favor entre em contato pelo telefone (45) 99994-7013. Vou aguardar até o meio-dia para registrar a ocorrência.”
A família pede a colaboração da comunidade para que o animal seja devolvido o quanto antes e qualquer informação que possa ajudar na identificação da pessoa seja repassada pelo telefone informado.
📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.
🌐 Acesse: cafelandia24h.com.br
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