Moradora de Cafelândia faz apelo para devolução de gato levado de estabeleciment

Moradora de Cafelândia faz apelo para devolução de gato levado de estabelecimento comercial

Uma moradora de Cafelândia pede ajuda da população para localizar e recuperar o gato da família, que foi levado na manhã deste domingo (26). Segundo ela, câmeras de segurança registraram o momento em que o animal foi retirado do local após a abertura de uma janela.

Em um apelo emocionado, Neuza Schuster afirma que o gato pertence a uma criança que enfrenta um momento muito difícil, já que a mãe está internada em estado grave na UTI.

“Por favor, a pessoa que pegou este gato tenha a capacidade de devolvê-lo. O dono dele é uma criança que está com a mãe na UTI em estado grave. O gato não estava na rua para ser levado; ele foi retirado de dentro do estabelecimento após a abertura de uma janela. Caso não seja devolvido, farei um boletim de ocorrência. Se alguém souber quem é essa pessoa, por favor entre em contato pelo telefone (45) 99994-7013. Vou aguardar até o meio-dia para registrar a ocorrência.”

A família pede a colaboração da comunidade para que o animal seja devolvido o quanto antes e qualquer informação que possa ajudar na identificação da pessoa seja repassada pelo telefone informado.

📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.

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