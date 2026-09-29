Moradores transformam rua alagada em mercado flutuante em frente a shopping em Bangkok

Vídeo da BBC mostra moradores de Bangkok transformando rua alagada em mercado flutuante enquanto a cidade é declarada zona de desastre.

Moradores de Bangkok transformaram uma rua alagada em frente a um shopping em um mercado flutuante temporário, mostra um vídeo publicado pela BBC.

Segundo o vídeo da BBC, divulgado em 29 de setembro de 2026, Bangkok foi declarada zona afetada por desastre após chuvas contínuas que provocaram inundações generalizadas na capital.

O registro mostra vendedores que caminham pelas águas para comercializar produtos — como peixes e verduras — a partir de plataformas flutuantes e caixas de isopor. Compradores aparecem andando a pé ou remando entre as barracas improvisadas para fazer as compras.