Moradores transformam rua alagada em mercado flutuante em frente a shopping em Bangkok

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Moradores de Bangkok transformaram uma rua alagada em frente a um shopping em um mercado flutuante temporário, mostra um vídeo publicado pela BBC.
Segundo o vídeo da BBC, divulgado em 29 de setembro de 2026, Bangkok foi declarada zona afetada por desastre após chuvas contínuas que provocaram inundações generalizadas na capital.
O registro mostra vendedores que caminham pelas águas para comercializar produtos — como peixes e verduras — a partir de plataformas flutuantes e caixas de isopor. Compradores aparecem andando a pé ou remando entre as barracas improvisadas para fazer as compras.