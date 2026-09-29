Wagner Moura e Kristen Stewart vão atuar em Spiritual World, filme de Olivier Assayas

Segundo a Agência Estado Publicado pela CGN, as filmagens na França e na Alemanha começam em fevereiro de 2027; elenco traz Vicky Krieps e Riley Keough

Wagner Moura e Kristen Stewart voltarão a trabalhar juntos em Spiritual World, novo filme do cineasta francês Olivier Assayas, segundo informações da Agência Estado publicadas pela CGN.

A produção tem início previsto para fevereiro de 2027 e será filmada na França e na Alemanha. Além de Moura e Stewart, o elenco principal reúne Vicky Krieps e Riley Keough.

Wagner Moura e Kristen Stewart: produção e elenco

segundo CGN da Agência Estado Publicado na CGN, Spiritual World será rodado na França e na Alemanha a partir de fevereiro de 2027. O elenco anunciado inclui, além dos dois protagonistas, Vicky Krieps e Riley Keough.

Sinopse e referência a trabalhos anteriores de Assayas

Kristen Stewart interpretará uma jovem clarividente atormentada por premonições misteriosas. A obra foi descrita pela fonte como próxima em linha narrativa a Personal Shopper (2016), também dirigido por Olivier Assayas e estrelado por Stewart, mas com uma abordagem mais sensual.

Histórico de parcerias e projetos paralelos

Segundo a mesma reportagem, Moura e Stewart já dividiram o elenco em Flesh of the Gods, longa de vampiros ainda inédito. Wagner Moura já trabalhou com Assayas em Wasp Network: Rede de Espiões; Stewart, em Personal Shopper e em Acima das Nuvens, também dirigidos por Assayas.

Ainda conforme a Agência Estado Publicado pela CGN, enquanto se prepara para Spiritual World, Wagner Moura participa das filmagens do prelúdio de Onze Homens e um Segredo, com Bradley Cooper e Margot Robbie.