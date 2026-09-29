Pesquisa Atlas/Bloomberg: 53,6% dos eleitores desaprovam Lula

Levantamento sobre a desaprovação de Lula com 5.005 entrevistas indica 45,2% de aprovação e 50,8% avaliam o governo como ruim ou péssimo

Segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 29, e reportada pela Agência Estado na CGN, 53,6% dos entrevistados desaprovam o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo, enquanto 45,2% o aprovam. Outros 1,2% não souberam responder.

Os números representam pequena oscilação em relação à rodada anterior: a desaprovação era de 53% na pesquisa divulgada em 23 de setembro, e a aprovação estava em 45,4%. As variações estão dentro da margem de erro do levantamento, de 1,0 ponto porcentual, conforme os dados divulgados.

Resultados principais

Além dos índices de aprovação e desaprovação, a pesquisa apontou que 50,8% consideram a gestão do governo como ruim ou péssima, 40,2% a avaliam como ótima ou boa e 9% como regular. Na semana anterior, os percentuais eram 50,9%, 40,4% e 8,7%, respectivamente.

Metodologia

A Atlas/Bloomberg entrevistou 5.005 pessoas pela internet, por meio do método de recrutamento digital aleatório, entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro informada é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-04391/2026.

Variação entre rodadas

A pesquisa mostra pequenas oscilações em relação à rodada anterior divulgada em 23 de setembro; as variações de aprovação e avaliação geral estão dentro da margem de erro reportada pela Atlas/Bloomberg.