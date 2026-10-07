Moraes arquiva inquérito contra Do Val, Eustáquio e Allan dos Santos

Decisão de 4 de setembro atendeu pedido da PGR; procuradoria apontou intenção de ofender delegados, mas considerou provas insuficientes para enquadrar crimes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou um inquérito que investigava influenciadores e um senador por suposta obstrução à Justiça e intimidação de delegados da Polícia Federal, segundo CGN da Agência Estadão reproduzida pela CGN.

A decisão, datada de 4 de setembro e revelada pelo Valor Econômico, atendeu a um pedido de arquivamento formulado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), de acordo com a mesma apuração.

Fundamentos do pedido da PGR

Na avaliação da PGR, as condutas de Marcos do Val, Oswaldo Eustáquio e Allan dos Santos — e de outros investigados — revelaram uma “evidente vontade de ofender a idoneidade” de policiais que atuavam em investigações sobre atos antidemocráticos vinculadas ao STF, em especial o delegado Fábio Shor. A procuradoria considerou que os investigados ultrapassaram o “limite da tolerância”, mas entendeu que as provas não comprovam uma articulação estruturada para, dolosamente, incitar a prática de crimes contra agentes públicos.

Pedidos da Polícia Federal e escopo do inquérito

A Polícia Federal havia solicitado o indiciamento dos investigados por embaraço à investigação de organização criminosa e por incitação ao crime, conforme relata a reportagem. O inquérito foi aberto para apurar supostas articulações em uma campanha de exposição e intimidação virtual contra policiais que atuavam em fases de investigação sob a relatoria de Alexandre de Moraes.

Quem eram os investigados

Entre os alvos do inquérito estavam os influenciadores Oswaldo Eustáquio, Allan dos Santos e Ed Raposo, além do senador Marcos do Val (Avante-ES). A decisão de arquivar seguiu o parecer da PGR, segundo a Agência Estadão.