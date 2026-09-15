Tragédia no Contorno Sul: idoso de 75 anos morre após colisão violenta contra mureta em Curitiba

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Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na noite desta segunda-feira (14), na região do Contorno Sul, em Curitiba. Um homem de 75 anos perdeu a vida após o carro em que estava colidir violentamente contra uma mureta de proteção, próximo ao viaduto da Linha Verde.
No automóvel, um Fiat Uno, também estava a filha da vítima, uma jovem de aproximadamente 25 anos.
As informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão foram divulgadas pela Banda B, que acompanhou o trabalho dos socorristas no local do acidente durante a noite.
Segundo o relato da passageira aos socorristas, pai e filha seguiam viagem no Fiat Uno em direção a São José dos Pinhais. Por motivos que ainda serão investigados pelas autoridades, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a mureta na alça de acesso à BR-116.
O sargento Alves, do Corpo de Bombeiros, explicou que o impacto foi extremamente forte. “Toda aquela parte do volante ali veio na face dele e no peito. A gente chegou já no local, já não tinha nem nenhuma reação ali”, afirmou o militar sobre o óbito do idoso.
A jovem, em estado de choque após o acidente, recebeu os primeiros socorros de uma equipe da EccoSalva que passava pelo trecho. De acordo com o sargento Alves, ela chegou a caminhar desorientada pela rodovia logo após a batida, sendo contida pela equipe de atendimento.
O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba. As causas da perda de controle do veículo permanecem sob investigação, e não há até o momento confirmação sobre o que provocou a saída do carro da pista.
Onde ocorreu o acidente? O acidente aconteceu no Contorno Sul, em Curitiba, próximo ao viaduto da Linha Verde, na alça de acesso à BR-116.
Quem são as vítimas? Um idoso de 75 anos, que faleceu no local, e sua filha de aproximadamente 25 anos, que ficou ferida.
Qual foi a causa da morte do idoso? Segundo os bombeiros, o impacto do volante contra o tórax e a face causou ferimentos fatais antes da chegada do socorro.
Como está a filha da vítima? Ela foi socorrida em estado de choque, apresentando ferimentos considerados moderados, e foi levada a um hospital.
O que causou o acidente? A causa da perda de controle do Fiat Uno ainda não foi confirmada e será objeto de investigação policial.