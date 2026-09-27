Acidente com capotamento deixa feridos em cruzamento movimentado do bairro Pilarzinho em Curitiba

Colisão entre um Renault Sandero e uma Kombi no bairro Pilarzinho, em Curitiba, termina com capotamento e duas pessoas feridas neste Domingos, dia 27.

Um grave acidente de trânsito foi registrado na capital paranaense durante o final de semana. A batida envolveu dois veículos em um cruzamento da região norte da cidade, resultando em danos materiais significativos e no atendimento médico de passageiros que estavam no automóvel atingido.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a ocorrência mobilizou equipes de socorro após o choque entre um Renault Sandero e uma Kombi. O impacto da colisão foi forte o suficiente para fazer com que o carro de passeio capotasse na via, deixando o trânsito local sob atenção das autoridades.

A seguir, entenda os detalhes sobre os envolvidos, o estado de saúde das vítimas e a situação atual do cruzamento onde o episódio foi registrado.

Dinâmica do acidente e atendimento às vítimas

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas São Domingos e Gardênio Scorzato. De acordo com os dados apurados pelo repórter Ryan Patrick, do programa 190 da TV Cinturão Verde, havia quatro pessoas ocupando o Renault Sandero no momento do impacto.

Duas ocupantes, sendo uma jovem de 18 anos e uma adolescente de 12 anos, sofreram ferimentos em decorrência do capotamento. Elas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas ao Hospital Universitário Evangélico de Curitiba para cuidados médicos.

Situação dos demais envolvidos

Além das duas jovens feridas, outras duas pessoas estavam no veículo que capotou, mas, segundo as informações da fonte, não apresentaram ferimentos. O motorista da Kombi, que também se envolveu na batida, saiu ileso do episódio.

O condutor da Kombi foi submetido aos procedimentos de praxe no local da ocorrência e, após a avaliação das equipes de atendimento, foi liberado. Não houve registro de outras pessoas feridas ou hospitalizadas em decorrência deste acidente específico.

Investigação sobre a preferencial

O cruzamento das ruas São Domingos e Gardênio Scorzato é amplamente reconhecido pelos moradores como um ponto de tráfego intenso no bairro Pilarzinho. A suspeita inicial das autoridades é de que um dos veículos possa ter avançado a preferencial.

A polícia segue analisando os fatos para determinar a responsabilidade pelo sinistro. A sinalização e as condições da via no momento do acidente serão pontos fundamentais para o desfecho da investigação sobre o ocorrido neste Domingos.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreu o acidente? O acidente foi registrado no cruzamento das ruas São Domingos e Gardênio Scorzato, localizado no bairro Pilarzinho, em Curitiba.

Quantas pessoas ficaram feridas? Duas pessoas ficaram feridas, sendo uma jovem de 18 anos e uma adolescente de 12 anos, que foram levadas ao Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.

Qual foi a causa da colisão? A suspeita inicial é de que um dos veículos envolvidos tenha avançado a preferencial no cruzamento, mas o caso segue sob apuração.

Os motoristas se feriram? O motorista da Kombi não sofreu ferimentos e foi liberado no local. O condutor do Sandero não teve ferimentos relatados.

Havia mais pessoas no carro que capotou? Sim, o Renault Sandero transportava quatro pessoas no momento da batida, sendo que apenas duas precisaram de atendimento hospitalar.