Motociclista é arremessado cerca de 30 metros após bater em poste derrubado por caminhão na BR-116 em Quatro Barras

Acidente ocorreu por volta das 23h de terça (15); motociclista, de cerca de 30 anos, ficou gravemente ferido e foi levado a hospital, segundo o G1.

Uma sequência de Acidente na noite de terça-feira (15) deixou um motociclista gravemente ferido na BR-116, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, informou o G1.

Por volta das 23h, um caminhão que seguia no sentido São Paulo não conseguiu fazer uma curva, saiu da pista e tombou, atingindo um poste que caiu sobre a pista no sentido contrário, segundo o G1. Com a queda da estrutura, o trecho ficou completamente às escuras.

Impacto contra o poste

Pouco depois, um motociclista que trafegava em direção a Curitiba passou pelo local e, sem perceber o poste caído devido à falta de iluminação, bateu contra a estrutura. Com o impacto, ele foi arremessado por cerca de 30 metros, segundo G1 da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, citada pelo G1.

Vítimas e atendimento

O motociclista, de aproximadamente 30 anos, sofreu ferimentos graves. Equipes da concessionária que administra a rodovia prestaram atendimento e o encaminharam a um hospital da região; a identidade dele não foi divulgada, informou o G1.

Depois do acidente, outro caminhão que seguia logo atrás passou por cima do poste que estava caído na pista; o motorista não ficou ferido. O condutor do caminhão que tombou e derrubou o poste também não se feriu, conforme o G1.

Local

O registro do acidente ocorreu na BR-116, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, segundo as informações disponíveis no G1.