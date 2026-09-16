Agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira: veja onde os candidatos fazem campanha e atos pelo Brasil

Confira os locais e horários das atividades de campanha dos principais candidatos à presidência durante este dia de intensa mobilização política

A corrida eleitoral segue movimentada nesta quarta-feira, 16 de setembro, com os postulantes ao cargo de presidente do Brasil percorrendo diferentes regiões do país. As atividades incluem uma série de estratégias para conquistar o eleitorado, como Entrevista em Podcast, atos de rua e encontros com apoiadores.

De acordo com informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, a agenda dos presidenciáveis para hoje contempla desde carreatas e panfletagens até participações em programas de grande audiência na internet, televisão e rádio, refletindo a diversidade de abordagens na campanha.

Abaixo, detalhamos os compromissos confirmados de cada candidato, conforme a ordem alfabética adotada para a cobertura diária das agendas eleitorais, permitindo que o eleitor acompanhe de perto o trabalho de cada postulante ao Palácio do Planalto.

Atividades de campanha dos candidatos

Edmilson Costa (PCB) dedica o dia a uma caravana pela cidade de Franca, em São Paulo, acompanhado por outras candidaturas do partido. Já Hertz Dias (PSTU) foca na panfletagem junto aos trabalhadores na sede da Companhia de Saneamento do Maranhão, em São Luís.

Flávio Bolsonaro (PL) tem uma agenda intensa. Às 9h30, o candidato participa de motocarreata em Juazeiro do Norte, no Ceará, com uma parada prevista na Praça Padre Cícero, às 10h25. No período da noite, às 18h, ele participa de um comício na cidade de Recife, em Pernambuco.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Distrito Federal. Ele participa do ato público denominado Brasil Pronto pra Mais no DF, que será realizado na Praça do Trabalhador, em Ceilândia. Por outro lado, Renan Santos (Missão) realiza uma carreata pelo Paraná, passando por Londrina às 8h30, Maringá às 12h30 e Cascavel às 18h30.

Entrevista e eventos em São Paulo

Em São Paulo, Ronaldo Caiado (PSD) atende a imprensa às 13h30, no Restaurante Cantaloup. Às 19h, ele concede entrevista ao vivo para o Flow Podcast. No mesmo canal, o candidato Augusto Cury (Avante) participa do programa às 15h. Já Romeu Zema (Novo) tem entrevista marcada com o Jornal da Record.

Samara Martins (UP) cumpre agenda dupla no Rio Grande do Sul, com comício no calçadão de Canoas e panfletagem no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. À tarde, ela realiza comício no centro da capital gaúcha, seguido de caminhada pelo Centro Histórico e Cidade Baixa.

Por fim, Wilson Grassi (Democrata) participa de entrevista no podcast Lima TV, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Vale ressaltar que os candidatos Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) não possuem agenda pública, enquanto Leonardo Avalanche (PRTB) ainda não divulgou seus compromissos.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a agenda

1. Todos os candidatos divulgaram agendas para esta quarta-feira?

Não. Segundo a fonte, Clariana Barão e Rui Costa Pimenta não possuem agenda pública, e Leonardo Avalanche não havia divulgado compromissos até o momento da publicação.

2. Onde será o ato de campanha de Lula?

O candidato do PT participa do ato Brasil Pronto pra Mais no DF, que ocorre na Praça do Trabalhador, em Ceilândia, no Distrito Federal.

3. Qual é a agenda de Flávio Bolsonaro hoje?

Ele participa de motocarreata em Juazeiro do Norte (CE) pela manhã e de um comício em Recife (PE) durante a noite.

4. Quem participará do Flow Podcast nesta quarta-feira?

Os candidatos Ronaldo Caiado (às 19h) e Augusto Cury (às 15h) têm participações confirmadas no programa ao vivo.

5. Onde encontrar informações sobre a agenda dos presidenciáveis?

As informações utilizadas nesta matéria foram obtidas por meio de consulta à Empresa Brasil de Comunicação, que centraliza os dados oficiais das campanhas.