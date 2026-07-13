Motociclista sem CNH tem veículo apreendido em Itapejara do Oeste

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Uma motocicleta foi recolhida pela Polícia Militar durante uma fiscalização de trânsito realizada na noite de domingo (12), no Centro de Itapejara do Oeste.
Segundo a PM, o veículo foi abordado após ser flagrado trafegando na contramão, com o farol apagado e emitindo ruído excessivo devido a alterações no sistema de escapamento. Durante a fiscalização, os policiais também constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Além disso, foram verificadas outras irregularidades, como escapamento sem abafador, lâmpada do farol queimada e más condições de conservação da motocicleta. Diante da situação, o veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Militar, as notificações de trânsito foram lavradas e o condutor foi orientado e liberado.
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