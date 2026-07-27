Motociclista sofre fratura exposta em grave acidente na região central de Cascavel

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (27), no cruzamento das ruas Barão do Cerro Azul e São Paulo, na região central de Cascavel.

A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG e um Chevrolet Cruze LTZ. Com a força do impacto, o Cruze perdeu o controle e ainda atingiu um Chevrolet Celta que estava estacionado na Rua São Paulo. A traseira do veículo ficou completamente destruída. O Cruze também sofreu grandes avarias na parte dianteira, enquanto a motocicleta ficou completamente retorcida.

O condutor da moto, de 20 anos, sofreu uma fratura exposta na tíbia e na fíbula. A passageira apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Socorristas e o médico do Siate prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

O motorista do Cruze não se feriu, recusou encaminhamento médico, realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo, e foi liberado após o registro da ocorrência pela Polícia Militar.

A motocicleta foi recolhida ao pátio por apresentar pendências administrativas, enquanto o Cruze precisou ser retirado do local com o auxílio de um guincho. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.